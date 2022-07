Laurent Jalabert : consultant sur France Télévisions, que devient l'ancien coureur ?

JALABERT. Meilleur coureur français des années 1990, Laurent Jalabert commentera le Tour de France 2022 aux côtés de Marion Rousse et Alexandre Pasteur sur France Télévisions.

Consultant phare du cyclisme sur France Télévisions depuis 2003, Laurent Jalabert commentera cette année le Tour de France 2022 du 1er au 24 juillet avec Marion Rousse et Alexandre Pasteur. Une période qui nécessite un travail en amont et une bonne entente entre les commentateurs comme l'a déclaré Marion Rousse à nos confrères de TV Magazine : "C'est un travail à l'année. Je regarde toutes les courses. Sur le Tour, nous repérons le parcours le matin avec Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur. C'est un moment important pour la qualité de nos commentaires. Avec Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur, on se connaît très bien, donc c'est fluide et naturel. Et puis aucun d'entre nous n'a un ego surdimensionné."

Ces derniers jours, Laurent Jalabert a vu ressurgir une sombre affaire à son égard. Lundi 27 juin, France 2 a diffusé une émission retraçant l'histoire du Tour de France depuis les débuts. L'Affaire Festina de dopage en 1998 a également été évoquée, une affaire où Laurent Jalabert avait été testé positif à l'EPO en 2013 selon des tests effectués en 2004 par l'Agence de lutte contre le dopage. "Jaja" ne s'est jamais caché de vouloir un cyclisme et un Tour de France "propre".

Laurent Jalabert, surnommé "Jaja", est un coureur cycliste français, né en 1968 dans le Tarn, à Mazamet. Il débute sa carrière professionnelle en 1989 dans l'équipe Toshiba. Il gagne le Tour d'Armorique, remporte une étape du Tour du Limousin et du Tour de Grande-Bretagne. En 1989, il finit sur la deuxième marche du podium de la Classique de Saint-Sébastien, et termine sixième au Championnat du monde sur route.

En 1991, Laurent Jalabert finit deuxième du Paris-Nice. Capable de rivaliser avec les plus grands sprinteurs et de s'illustrer en montagne, il est un coureur polyvalent et très régulier, ce qui lui vaut la deuxième place à la Coupe du monde la même année. Pour sa première participation au Tour de France, le coureur termine deuxième du classement par points. L'année suivante, il se hisse à la première place du classement par points. Il s'illustre également au Championnat du monde en terminant deuxième à Benidorm, juste derrière le tenant du titre Gianni Bugno.

L'Espagne sourit à Laurent Jalabert en 1993, puisqu'il remporte le Challenge de Majorque, le Tour de La Rioja et le Trophée Luis Puig. En 1994, il remporte le classement par points du Tour d'Espagne devant le vainqueur de la course, Tony Rominger. Une chute sévère lors de la première étape du Tour de France, provoquée par un policier qui désirait prendre une photo, le contraint à abandonner.

Entre 1995 et 2002, le coureur remporte de nombreuses compétitions, telles que le Milan-San Remo, la Flèche Walonne, la Classique de Saint-Sébastien, le Paris-Nice à trois reprises ou encore le Tour du Pays Basque. En 2002, il se retire du circuit professionnel. Il participe à plusieurs marathons et triathlons. En 2003, Laurent Jalabert devient consultant pour France Télévisions et RTL. Il est désigné sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme entre 2009 et 2013. "Jaja" s'est reconvertit dans le triathlon où il fait régulièrement des compétitions.

En septembre 2019 à Nice, l'ancien cycliste professionnel a été sacré champion du monde d'Ironman 70.3, dans la catégorie des 50-54 ans. Pourtant, il n'était sorti de l'eau qu'en 163e position après 1900 mètres de nage. Puis il a entièrement comblé son retard à vélo à l'issue d'un parcours très sélectif de 90 km. Enfin, il a bouclé le semi-marathon en 1 h 22 min 32 s, pour s'imposer en 4 h 34 min 55 s au final.

En 2013, une commission d'enquête sénatorial publie une liste de coureurs positifs à l'EPO sur le Tour de France 1998. Laurent Jalabert fait partie des noms cités. Le Français assume ses responsabilités mais il renouvelle avoir suivi les prescriptions de l'encadrement médical de ses équipes successives. Laurent Jalabert n'a pas été contrôlé positif durant toute sa carrière même si des suspicions existaient notamment au sujet de sa transformation de sprinteur de haut niveau à grimpeur capable de remporter la Vuelta.

Au cours de sa carrière, Laurent Jalabert a participé à 11 Tour de France entre 1991 et 2002. Le Français remporte deux fois le classement par points en 1992 et 1995, avant se transformer en grimpeur qui gagne deux années de suite le classement de la montagne en 2001 et 2002. Jalabert gagne 4 étapes, dont une dès sa deuxième participation en 1992 à Bruxelles. En 1995, Jalabert porte deux jours le Maillot Jaune, avant de terminer à la quatrième place au classement général.