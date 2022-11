Hugo Lloris : âge, salaire... Sa fiche pour le Mondial 2022

HUGO LLORIS. Capitaine des Bleus, vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, Hugo Lloris sera une nouvelle fois l'un des patrons de l'équipe de France au Mondial 2022 au Qatar. statistiques, parcours avec l'équipe de France et état de forme, voici tout ce qu'il faut savoir.

Après 139 sélections en Bleu et plus de 100 matchs en tant que capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris s'apprête à disputer une 4e Coupe du monde dans le but des Bleus, un record. Une qualification pour le 8e de finale pourrait lui permettre de battre le record de sélections de Lilian Thuram (142 sélections). De ses débuts, à l'âge de 6 ans, en tant que gardien de but, en passant par sa vie de famille et sa victoire en Coupe du Monde en 2018, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le gardien des Bleus âgé de 35 ans.

Hugo Lloris a fait ses débuts en équipe de France dès novembre 2008 avant de s'imposer comme le gardien numéro 1 pour la Coupe du monde 2010, marquée par le fiasco et la grève du bus de Knysna. Le gardien n'y perdra pas sa place et devient même capitaine en novembre 2010 avant l'Euro 2012 où les Bleus atteignent les quarts de finale. Même chose au Mondial 2014 au Brésil où l'aventure s'arrête au même stade face à l'Allemagne. Lloris et les Bleus tiennent leur revanche deux ans plus tard lors de l'Euro en France mais la victoire en demi contre ces mêmes Allemands est suivie d'une défaite frustrante en finale contre le Portugal. Reconduit par Didier Deschamps en tant que capitaine pour la Coupe du monde 2018, il succède à son sélectionneur et ancien capitaine des Bleus au moment de soulever la Coupe du monde après la finale à Moscou. Hugo Lloris a également remporté la Ligue des nations 2021 avec les Bleus.

+ Une expérience sans commune mesure qui fait de lui le gardien le plus capé en Bleu et le 2e joueur avec le plus de sélections de l'histoire des Bleus. Un statut indéboulonnable et un patron de vestiaire discret mais précieux pour Didier Deschamps. - L'âge le rattrapera bien un jour mais c'est surtout l'arrière garde à recomposer des Bleus avec un système à 4 à réinventer et un relais de Varane à trouver qui inquiète... Si ce dernier peut jouer. Lloris saura-t-il rassurer et diriger efficacement cette équipe en construction mais qui n'aura pas le temps de l'apprentissage ? + Sa forme, il n'a pas manqué un match de club depuis la saison 2019-2020 et affiche la même constance année après année. - Le naturel timide de "capitaine Lloris" collera-t-il ? L'absence de Paul Pogba le prive d'un relais important du vestiaire, un profil plus aboyeur et rassembleur. D'autant que les années passant, le fossé générationnel se creuse un peu plus avec les nouveaux arrivants.

Né le 26 décembre 1986 à Nice, Hugo Lloris démarre le foot à l’âge de 6 ans au CEDAC, club de foot du quartier niçois de Cimiez. Déjà gardien de but, il est repéré par l'ancien international au poste Dominique Baratelli et intègre l’OGC Nice à ses 10 ans. Faisant toutes ses classes dans le club professionnel de la ville, Hugo Lloris est sélectionné dans les équipes de France de jeunes à partir de 2003 et remporte l’Euro des moins de 19 ans en 2005. A son retour en club, il devient gardien remplaçant du Gym pour la saison 2005-2006, derrière Damien Grégorini. En tant que gardien n°2, il dispute les coupes nationales et participe au bon parcours de Nice en Coupe de la Ligue. Il est titulaire pendant toute la compétition (1er match professionnel face à Châteauroux le 26 octobre 2005) et s'incline en finale face à l'AS Nancy-Lorraine (1-2). Gardien titulaire de l’OGC Nice les deux saisons suivantes, Hugo Lloris réalise de très bonnes prestations qui lui permettent d’être choisi par l'Olympique Lyonnais, alors au sommet du football français (7 titres de champions de France consécutifs de 2002 à 2008), pour remplacer Grégory Coupet.

Il réalise une bonne première saison 2008-2009 sous le maillot de l'OL et est élu meilleur gardien de Ligue 1 par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). Il honore sa première sélection en équipe de France A le 19 novembre 2008 lors d'un match amical face à l'Uruguay (0-0). Alors n°2 des gardiens français derrière Steve Mandanda, il devient n°1 chez les Bleus à l’été 2009. Pendant la saison 2009-2010, il joue un rôle décisif dans le bon parcours de son club en Ligue des champions (l'OL s'incline en demi-finale de la compétition après avoir éliminé notamment le Real Madrid) et dispute la Coupe du monde 2010. Après la défaite de la France dès le premier tour en Afrique du Sud, il est nommé capitaine des Bleus par le nouveau sélectionneur Laurent Blanc.

A l’été 2012, Hugo Lloris quitte Lyon après être parvenu à remporter cette même année ses deux seuls titres avec l'OL (Trophée des Champions et Coupe de France) pour le club anglais de Tottenham Hotspur. Remplaçant à ses débuts à Londres, il devient le gardien titulaire de Tottenham après quelques journées. Après deux saisons sans grande saveur, il est nommé capitaine en 2015 et enchaîne les arrêts de grande classe avec son club qui redevient un grand d’Angleterre (3e de Premier League en 2016 et 2018, vice-champion d'Angleterre en 2017, finaliste de la Ligue des Champions en 2019). Ces années sont marquées par ses prestations exceptionnelles en équipe de France, récompensées par un titre de vice-champion d’Europe 2016 et de champion du monde 2018. Considéré comme l’un des tout meilleurs gardiens du monde, Hugo Lloris est de nouveau le capitaine des Bleus à l’Euro 2021, terminé en 8e de finale face à la Suisse et est reconduit à son poste pour la Coupe du monde 2022.

Hugo Lloris Age : 35 ans

35 ans Poste : gardien de but

gardien de but Club actuel : Tottenham

Tottenham Salaire : environ 5 millions d'euros annuels ► Le récap' ◄ En chiffres : 15 matchs en Premiere League cette saison. 38 matchs la saison dernière.

6 matchs en Ligue des champions cette saison.

0 match en EDF cette saison. 139 sélections depuis le début de sa carrière. Quelques trophées : Coupe du Monde 2018 (Equipe de France)

Ligue des Nations 2021 (Equipe de France)

Coupe de France 2012 (Olympique Lyonnais)

Trophée des Champions 2012 (Olympique Lyonnais)

Hugo Lloris est marié à son amour de jeunesse Marine Lloris depuis le 6 juillet 2012, date de la cérémonie religieuse et civile. Le couple, qui s’est rencontré en 2005 au lycée Thierry Maulnier de Nice, a ensemble 3 enfants (2 filles et 1 fils) : Anna-Rose née en 2010, Giuliana née en 2014 et Léandro né en 2019. Né de Luc Lloris, un père banquier, et de Christine Lloris, mère avocate décédée en 2008 des suites d’un cancer, Hugo Lloris a un petit frère. Né en 1995, Gautier Lloris joue actuellement à l’AJ Auxerre, en Ligue 2, après avoir été formé à Nice comme son grand frère.