Hugo Lloris : âge, salaire... Tout savoir sur le gardien des Bleus à l'Euro 2021

Vainqueur de la Coupe du Monde en 2018, Hugo Lloris est l'actuel gardien titulaire et capitaine de l'équipe de France de football et du club anglais de Tottenham Hotspur. Palmarès, âge, salaire, couple, découvrez tout ce que vous voulez savoir sur le champion du monde français.

Après 125 sélections en Bleu et 100 matchs en tant que capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris est très attendu pour le premier match des Bleus durant l'Euro 2021, ce mardi à 21h face à l'Allemagne. Les Bleus font leur entrée dans la compétition à l'Allianz Arena de Munich, dans un match du groupe F, composé également du Portugal et de la Hongrie. S'il continue ainsi, le gardien des Bleus est en lice pour battre d'ici le Mondial 2022, le recordman de sélections Lilian Thuram. De ses débuts, à l'âge de 6 ans, en tant que gardien de but, en passant par sa vie de famille et sa victoire en Coupe du Monde en 2018, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le gardien des Bleus âgé de 34 ans.

Né le 26 décembre 1986 à Nice, Hugo Lloris démarre le foot à l’âge de 6 ans au CEDAC, club de foot du quartier niçois de Cimiez. Déjà gardien de but, il est repéré par l'ancien international au poste Dominique Baratelli et intègre l’OGC Nice à ses 10 ans. Faisant toutes ses classes dans le club professionnel de la ville, Hugo Lloris est sélectionné dans les équipes de France de jeunes à partir de 2003 et remporte l’Euro des moins de 19 ans en 2005.

A son retour en club, il devient gardien remplaçant du Gym pour la saison 2005-2006, derrière Damien Grégorini. En tant que gardien n°2, il dispute les coupes nationales et participe au bon parcours de Nice en Coupe de la Ligue. Il est titulaire pendant toute la compétition (1er match professionnel face à Châteauroux le 26 octobre 2005) et s'incline en finale face à l'AS Nancy-Lorraine (1-2).

Gardien titulaire de l’OGC Nice les deux saisons suivantes, Hugo Lloris réalise de très bonnes prestations qui lui permettent d’être choisi par l'Olympique Lyonnais, alors au sommet du football français (7 titres de champions de France consécutifs de 2002 à 2008), pour remplacer Grégory Coupet. Il réalise une bonne première saison 2008-2009 sous le maillot de l'OL et est élu meilleur gardien de Ligue 1 par l'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). Il honore sa première sélection en équipe de France le 19 novembre 2008 lors d'un match amical face à l'Uruguay (0-0). Alors n°2 des gardiens français derrière Steve Mandanda, il devient n°1 chez les Bleus à l’été 2009. Pendant la saison 2009-2010, il joue un rôle décisif dans le bon parcours de son club en Ligue des champions (l'OL s'incline en demi-finale de la compétition après avoir éliminé notamment le Real Madrid) et dispute la Coupe du monde 2010. Après la défaite de la France dès le premier tour en Afrique du Sud, il est nommé capitaine des Bleus par le nouveau sélectionneur Laurent Blanc.

A l’été 2012, Hugo Lloris quitte Lyon après être parvenu à remporter cette même année ses deux seuls titres avec l'OL (Trophée des Champions et Coupe de France) pour le club anglais de Tottenham Hotspur. Remplaçant à ses débuts à Londres, il devient le gardien titulaire de Tottenham après quelques journées. Après deux saisons sans grande saveur, il est nommé capitaine en 2015 et enchaîne les arrêts de grande classe avec son club qui redevient un grand d’Angleterre (3e de Premier League en 2016 et 2018, vice-champion d'Angleterre en 2017, finaliste de la Ligue des Champions en 2019).

Ces années sont marquées par ses prestations exceptionnelles en équipe de France, récompensées par un titre de vice-champion d’Europe 2016 et de champion du monde 2018. Considéré comme l’un des tout meilleurs gardiens du monde, Hugo Lloris est de nouveau le capitaine des Bleus à l’Euro 2021.

Au niveau international, Hugo Lloris est champion du monde 2018 et vice-champion d’Europe en 2016 avec la France. En sélections de jeunes, il avait remporté en 2005 le Championnat d'Europe des moins de 19 ans aux côtés de joueurs comme Yoann Gourcuff, Yohan Cabaye ou Abou Diaby, mais aussi le Tournoi de Toulon (Festival international Espoirs) en 2006 dont il avait été élu meilleur gardien.

Au niveau club, Hugo Lloris compte deux titres, tous gagnés en France en 2012 avec l’Olympique Lyonnais : la Coupe de France et le Trophée des champions. En plus, il affiche un titre de vice-champion de France en 2009-2010, un Trophée des Champions perdu en 2008 et une finale de Coupe de la Ligue perdue en 2012. Cette année-là, il est élu meilleur gardien de L1 aux trophées UNFP, comme il l'avait été en 2009 et en 2010. S’il n’a remporté aucun trophée avec ses deux autres clubs, Hugo Lloris compte beaucoup de places d’honneur à son palmarès : finaliste de la Coupe de la Ligue 2006 avec l'OGC Nice, finaliste de la Ligue des Champions 2019, vice-champion d'Angleterre en 2017 et finaliste de la Coupe de la ligue anglaise en 2015 et 2021 avec Tottenham.

En fonction des différentes sources, Hugo Lloris toucherait actuellement un salaire fluctuant entre 5,8 et 6,7 millions d’euros annuels, ce qui équivaut à une fourchette oscillant entre 480 000 et 560 000 euros par mois. Prolongé en décembre 2016 par son club de Tottenham, Hugo Lloris a un contrat qui court jusqu’en juin 2022. A Lyon, Hugo Lloris avait démarré en 2008 avec un contrat à 2,5 millions d’euros annuels avant d’obtenir un salaire de 4,5 millions d’euros annuels lors de sa prolongation en octobre 2011.

Hugo Lloris est marié à son amour de jeunesse Marine Lloris depuis le 6 juillet 2012, date de la cérémonie religieuse et civile. Le couple, qui s’est rencontré en 2005 au lycée Thierry Maulnier de Nice, a ensemble 3 enfants (2 filles et 1 fils) : Anna-Rose née en 2010, Giuliana née en 2014 et Léandro né en 2019. Né de Luc Lloris, un père banquier, et de Christine Lloris, mère avocate décédée en 2008 des suites d’un cancer, Hugo Lloris a un petit frère. Né en 1995, Gautier Lloris joue actuellement à l’AJ Auxerre, en Ligue 2, après avoir été formé à Nice comme son grand frère.