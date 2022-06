Novak Djokovic : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre son match face à Kwon ?

DJOKOVIC. Sacré à Wimbledon en 2021, Novak Djokovic entame la défense de son titre ce lundi 27 juin. Au premier tour, le n°3 mondial est opposé au Coréen Soon-woo Kwon. Heure, chaîne TV, découvrez tout ce qu'il faut savoir cette rencontre du Serbe.

Sacré à six reprises à Wimbledon, Novak Djokovic la défense de ses trois titres consécutifs sur le gazon londonien. Opposé lors du premier tour au Coréen Soon-woo Kwon, le Serbe débutera les hostilités du Grand Chelem britannique sur le Court Central à partir de 14h30 heure française. La rencontre sera à suivre sur les antennes de BeIn Sports, détenteur des droits TV de Wimbledon. Pour suivre la rencontre sur ordinateur, téléphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou BeIn Connect.

Avec six titres à Wimbledon, Novak Djokovic se retrouve à un sacre de Pete Sampras, un joueur que le Serbe n'a pas caché être un grand fan : " J'aimerais être en finale pour entrer dans l'histoire. Pete Sampras remportant son premier Wimbledon a été le premier match de tennis que j'ai vu à la télévision. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de liens avec ce tournoi. Pete l'a remporté sept fois… J'espère pouvoir faire de même cette année." Le n°3 mondial s'est également exprimé au sujet de l'exclusion des joueurs russes et biélorusses lors du Grand Chelem : "Je ne peux pas dire que je suis entièrement d'accord pour interdire aux joueurs de tennis russes, aux joueurs de tennis biélorusses, de concourir indéfiniment."

en savoir plus

Biographie Novak Djokovic. Novak Djokovic est né le 22 mai 1987 à Belgrade, capitale serbe. Il commence très tôt le tennis à l'âge de quatre ans, un sport où son idole est l'Américain Pete Sampras. Fils de Srdjan et Dijana, "Nole" a deux frères qui jouent également au tennis : Marko et Djordje. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la balle jaune avec Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a remporté 20 titres du Grand Chelem, soit deux de moins que l'Espagnol. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2003, il a remporté 87 tournois et amassé plus de 156 millions de dollars en gains.

Novak Djokovic est considéré comme l'un des joueurs les plus complets du circuit. Sur un court, le Serbe peut aussi bien défendre qu'attaquer et sa capacité à retourner les services adverses lui permet de souvent prendre le dessus dans les échanges. Il fait aussi parti des joueurs les plus techniques où son anticipation, ses réflexes, ses amorties et sa large panoplie tennistique sont redoutables. Sa capacité à s'adapter à toutes les surfaces de jeu est une des forces de "Djoko".

Tout commence le 5 janvier denier lorsque le Serbe arrive sur la terre australienne suite à une exemption médicale qui l'autorise à ne pas être vacciné. Mais à l'aéroport, le numéro 1 mondial est interpellé par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est alors annulé. Le lendemain, le Serbe est placé en rétention et c'est finalement le 10 janvier que le juge Kelly lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Sauf que le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son " pouvoir personnel d'annulation ". Cette décision est finalement prise vendredi 14 janvier.

Le Serbe avait déjà créé la polémique en pleine crise du coronavirus, en organisant l'Adria Tour, un événement tennistique et caritatif, durant lequel de nombreux participants (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) ansi que Djokovic lui-même et sa femme Jelena avaient été testé positifs au Covid-19. Des contaminations qui avaient rapidement déclenché un flot de critiques de la part d'acteur du monde du tennis. Absence de distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en pleine pandémie mondiale, avaient en effet choqué, en particulier cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

#Tenis | Djokovic, positivo de COVID-19: así fue la fiesta privada que organizó en Belgrado hace una semana pic.twitter.com/1I9SJ8vnmF — LA NACION Deportes (@DeportesLN) June 23, 2020

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.