Novak Djokovic : le Serbe s'est blessé, un forfait pour l'Open d'Australie ?

Coup dur pour Novak Djokovic qui s'est blessé à l'ischio jambier lors d'un match d'entraînement face à Daniil Medvedev.

Absent de l'Open d'Australie en 2022 à cause d'un problème de visa et une grosse polémique liée à sa vaccination, le Serbe a reçu une autorisation exceptionnelle pour participer à l'édition 2023. Mais la malédiction australienne semble se poursuivre pour le Serbe qui, en match de préparation face au Russe Daniil Medvedev ce mercredi 11 janvier, s'est blessé à l'ischio-jambier gauche.

À quelques jours du début du premier Grand Chelem de l'année (16 janvier), l'inquiétude grandit dans le clan du Serbe qui vise un 10e titre historique en Australie et une nouvelle place de numéro 1 mondial après le forfait de l'Espagnol Carlos Alcaraz surtout qu'une première alerte musculaire a eu lieu lors du tournoi d'Adélaïde.

Qui est Novak Djokovic ? Biographie express

Novak Djokovic est né le 22 mai 1987 à Belgrade, capitale serbe. Il commence très tôt le tennis à l'âge de quatre ans, un sport où son idole est l'Américain Pete Sampras. Fils de Srdjan et Dijana, "Nole" a deux frères qui jouent également au tennis : Marko et Djordje. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la balle jaune avec Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a remporté 21 titres du Grand Chelem, soit un de moins que l'Espagnol. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2003, il a remporté 88 tournois et amassé plus de 158 millions de dollars en gains.

Novak Djokovic est considéré comme l'un des joueurs les plus complets du circuit. Sur un court, le Serbe peut aussi bien défendre qu'attaquer et sa capacité à retourner les services adverses lui permet de souvent prendre le dessus dans les échanges. Il fait aussi parti des joueurs les plus techniques où son anticipation, ses réflexes, ses amorties et sa large panoplie tennistique sont redoutables. Sa capacité à s'adapter à toutes les surfaces de jeu est une des forces de "Djoko".

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.