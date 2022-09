Novak Djokovic : enfin une réaction à la retraite de Federer

DJOKOVIC. Alors que Roger Federer a annoncé sa retraite sur les réseaux sociaux ce jeudi 15 septembre, Novak Djokovic a pris son temps pour lui rendre hommage.

Tous ou presque ont réagi sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour rendre hommage à Roger Federer qui a annoncé prendre sa retraite des courts de tennis ce jeudi 15 septembre. Il manquait juste un très grand nom, celui de Novak Djokovic. Privé de l'US Open il y a quelques mois à cause de sa position sur la vaccination, le Serbe est en train de vivre une année bien délicate et chute également au classement ATP.

Roger c'est dur de voir ce jour et de mettre des mots sur tout ce qu'on a partagé ensemble dans ce sport, a-t-il écrit. Plus d'une décennie de moments incroyables et de batailles à repenser. Ta carrière a donné le ton de ce que signifie atteindre l'excellence et diriger avec intégrité et équilibre. C'est un honneur de te connaître sur et en dehors du terrain, et pour de nombreuses années à venir. Je sais que ce nouveau chapitre te réserve des choses incroyables, Mirka, les enfants, tous tes proches, et les fans de Roger ont encore beaucoup à attendre. De ma famille à la tienne, nous te souhaitons beaucoup de joie, de santé et de prospérité à l'avenir. Au plaisir de célébrer tes réalisations et de te voir à Londres. "

Novak Djokovic a affiché une position ambiguë dès l'apparition du coronavirus en Europe, en faisant part de ses doutes, en avril 2020, sur la vaccination, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois. "Personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à me faire vacciner pour voyager", avait alors affirmé "Nole". "Je suis opposé à la vaccination contre le Covid-19 pour pouvoir voyager. Mais si ça devient obligatoire, je vais devoir décider si je le fais ou pas", avait-il néanmoins nuancé à l'époque. "J'ai mon propre avis sur la question, est-ce qu'il changera à un moment donné, je ne sais pas."

Depuis, l'avis de Novak Djokovic s'est radicalement affiné. L'opposition au vaccin obligatoire, d'abord timide, est vite devenue assumée voire parfois affichée, ce qui lui vaudra finalement le surnom de "Novax", avec le soutien de la mouvance antivax dans le monde entier. Une rencontre avec le prédicateur complotiste bosniaque Semir Osmanagić, proche des antivax, sera un temps décriée dans les Balkans, certaines autorités estimant qu'avec ses propos, Novak Djokovic freinait à lui seul les campagnes de vaccination locales.

Lors du Masters de Turin fin 2021, Novak Djokovic monte pourtant de nouveau au filet contre la vaccination obligatoire : "on devrait avoir la liberté de choisir, de décider de ce qu'on veut faire. Dans ce cas particulier, ce qu'on veut s'injecter dans le corps." Plus tard, à l'approche de l'été, il qualifiera publiquement d'"extrême" le protocole sanitaire mis en place pour l'US Open 2021. Un précédent qui prend aujourd'hui tout son relief avec son forfait de 2022 à New York.

L'Adria Tour, tournoi du scandale

Le Serbe avait entre temps créé la polémique en pleine crise du coronavirus, en organisant l'Adria Tour, un événement tennistique et caritatif, durant lequel plusieurs participants (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) ansi que Djokovic lui-même et sa femme Jelena avaient été testé positifs au Covid-19. Ces contaminations avaient rapidement déclenché un flot de critiques de la part d'acteurs du monde du tennis. Absence de distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en pleine pandémie mondiale, avaient en effet choqué, en particulier cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

Le 5 janvier 2022, Novak Djokovic arrive sur la terre australienne avec la ferme intention de participer et de remporter l'Open d'Australie. Alors que le vaccin est obligatoire pour participer au tournoi, il bénéficie d'une exemption médicale qui l'autorise à ne pas être vacciné. Testé positif au coronavirus en décembre, il pense pouvoir contourner la règle alors en vigueur. Mais à l'aéroport, le numéro 1 mondial est interpellé par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est alors annulé. Le lendemain, le Serbe est placé en rétention et c'est finalement le 10 janvier que le juge Kelly lève l'annulation de visa, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate après 5 jours d'isolement.

La polémique Djokovic ne s'arrêtera pas là : le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son "pouvoir personnel d'annulation". Cette décision est finalement prise vendredi 14 janvier. Novak Djokovic ne participera pas à la compétition.

Novak Djokovic prendra la parole quelques semaines plus tard, à quelques encablures de Roland Garros, pour se justifier. Au micro de la BBC mi-février, il assurait : "Je n'ai jamais été contre la vaccination, mais j'ai toujours soutenu la liberté de choisir ce que vous mettez dans votre corps". Le Serbe, estimant que la "prise de décision concernant [s]on corps sont plus importants que n'importe quel titre ou quoi que ce soit d'autre", se disait alors prêt à manquer Roland-Garros et Wimbledon : "Oui, c'est le prix que je suis prêt à payer". Ce sont finalement deux autres tournois qui lui feront défaut.

La méditation, l'eau, l'énergie... Djoko adepte du paranormal ?

Si de nombreuses voix dans le monde du tennis (Nadal, Kyrgios), comme dans le monde médical ont critiqué les positions de Novak Djokovic, certaines personnalités ont plaidé la cause de "Djoko". C'était encore le cas de John McEnroe avant l'US Open 2022 sur ESPN : "Les politiciens interfèrent beaucoup trop ! C'était déjà le cas en Australie; Laissez ce gars entrer aux Etats-Unis et jouer l'US Open. Come on ! Tout cela est ridicule." Joueur américain et non-vacciné, Tennys Sandgren a également apporté son soutien à Novak Djokovic : "C'est honteux que la Fédération américaine ne se batte pas pour une exemption pour Novak. Je peux jouer et pas lui ? Ridicule."

Srdjan Djokovic, le père de Novak Djokovic l'a lui aussi plusieurs fois soutenu dans ces positions, avec plus d'emphase, trouvant chez son fils "le symbole et le leader du monde libre, le monde des nations et des peuples pauvres et opprimés" voire "le Spartacus du nouveau monde qui ne tolère pas l'injustice, le colonialisme et l'hypocrisie".

Novak Djokovic traine depuis plusieurs années derrière lui l'image d'un adepte de pratiques et de préceptes pseudoscientifique, à la limite de l'ésotérisme, en plus d'une hygiène de vie irréprochable et d'un régime alimentaire strict. L'abandon du gluten en 2014 lui aurait permis, selon ses propres dires, de booster sa carrière mais aussi de changer de vie. En 2015, le Serbe a même lancé sa propre marque de biscuits sans gluten, avec la gamme "Djokolife". Dans son livre "Serve to win", paru en 2013, le n°1 mondial expliquait par ailleurs pratiquer la méditation et des exercices de yoga.

Il y a quelques années, le Wall Street Journal révélait que Novak Djokovic utilisait un fauteuil en forme d'œuf pour sa préparation physique et sa récupération. Un appareil baptisé CVAC Pod qui permet de simuler les exercices physiques en altitude, en augmentant le niveau d'oxygène dans le sang. Sur les réseaux sociaux en 2020, Novak Djokovic s'est fait remarquer en vantant les "pouvoirs de la prière et de la reconnaissance" sur la production d'énergie par le corps, la purification de la nourriture toxique ou de l'eau polluée...

Qui est Novak Djokovic ? Biographie express

Novak Djokovic est né le 22 mai 1987 à Belgrade, capitale serbe. Il commence très tôt le tennis à l'âge de quatre ans, un sport où son idole est l'Américain Pete Sampras. Fils de Srdjan et Dijana, "Nole" a deux frères qui jouent également au tennis : Marko et Djordje. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la balle jaune avec Roger Federer et Rafael Nadal, Novak Djokovic a remporté 21 titres du Grand Chelem, soit un de moins que l'Espagnol. Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2003, il a remporté 88 tournois et amassé plus de 158 millions de dollars en gains.

Novak Djokovic est considéré comme l'un des joueurs les plus complets du circuit. Sur un court, le Serbe peut aussi bien défendre qu'attaquer et sa capacité à retourner les services adverses lui permet de souvent prendre le dessus dans les échanges. Il fait aussi parti des joueurs les plus techniques où son anticipation, ses réflexes, ses amorties et sa large panoplie tennistique sont redoutables. Sa capacité à s'adapter à toutes les surfaces de jeu est une des forces de "Djoko".

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.