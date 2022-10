DIRECT. Karim Benzema Ballon d'Or : le Français dans la légende, les images de son sacre

BENZEMA. Ce lundi 17 octobre, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a été élu Ballon d'Or 2022. Suivez la cérémonie et toutes les informations relatives au tricolore en direct.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:00 - Zidane évoque un "joueur incroyable" "On parle d'un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il s'associe facilement avec les autres. Il sait tout faire sur le terrain", a confié Zinédine Zidane en octobre 2021 à Téléfoot quand on lui a demandé ce qu'il pensait de Karim Benzema. Un hommage appuyé de l'entraîneur avec qui l'enfant de Bron a remporté 4 Ligue des Champions (2014, 2016, 2017 et 2018) et noué une relation presque filiale. On le rappelle, s'il devenait Ballon d'Or ce soir, Karim Benzema succèderait à Zidane comme cinquième Français lauréat du prix. 21:57 - Karim Benzema est le Ballon d'Or 2022 Sur la scène du théâtre du Châtelet, Karim Benzema reçoit le Ballon d'Or des mains d'un Zinédine Zidane ému et fier de son ancien joueur. 21:56 - Olivier Giroud soutient Karim Benzema "Benzema mérite le Ballon d'Or avec ce qu'il a accompli avec son club cette année. Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer", a indiqué Olivier Giroud au micro de RMC Sport au sujet de son pronostic pour le Ballon d'Or. Malgré la rivalité qui oppose les deux joueurs et pourrait l'empêcher de disputer la Coupe du Monde au Qatar le mois prochain, l'attaquant milanais reconnaît la grande saison réussie par son homologue madrilène. 21:55 - Modric : "Il le mérite" "Karim... on sait tous ce qu'il va se passer. On souhaite tous que ça arrive demain (aujourd'hui). Très content pour lui, on espère qu'il gagnera le Ballon d'or, il le mérite pour tout ce qu'il a fait", y est allé de son petit mot Luka Modric, lauréat en 2018 de la prestigieuse récompense. Le milieu croate est bien placé pour juger la saison de Karim Benzema, lui qui l'a alimenté allégrement en ballon depuis sa position dans l'entrejeu du Real Madrid. 21:54 - Lewandowski entre ironie et amertume "Il est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or, s'ils ne l'annulent pas, évidemment", a ironisé Robert Lewandowski quand il a été interrogé sur les chances de Karim Benzema de remporter le prestigieux trophée. Une référence à l'édition 2020, annulée en raison d’une saison tronquée par la pandémie de Covid-19. S'il avait bien été remis comme chaque année depuis 1956, le Ballon d'Or aurait très certainement été décerné à l'attaquant Polonais, décisif cette saison-là pour aider le Bayern Munich à gagner la Ligue des Champions et la Bundesliga. 21:52 - Mané ne se fait pas d’illusion "J'ai gagné la CAN, ç'a été un vrai relâchement (soulagement) pour moi et tout le pays, je suis très heureux d'avoir remporté ma première CAN avec le pays mais honnêtement, je pense que Karim mérite (le Ballon d'Or) cette année. Il a fait une bonne, une grande saison avec le Real, il a gagné la Ligue des champions : je pense qu'il le mérite largement, je suis content pour lui", a expliqué Sadio Mané. Nouveau joueur du Bayern Munich, l'attaquant sénégalais ne serait pas surpris que son rival madrilène, qui l'a empêché de glaner la Ligue des Champions avec Liverpool en mai dernier (0-1), soit sacré devant lui, malgré une saison très riche pour lui aussi tant en sélection qu'en club. 21:50 - Girard ne voit que Benzema pour l’emporter "S'il ne l'a pas cette année, je ne comprends rien au foot", s'étrangle presque René Girard. L'ancien entraîneur de Montpellier, Lille ou Nantes a découvert Karim Benzema en 2004 lors d’un tournoi de jeunes en Vendée, que le futur attaquant du Real Madrid avait remporté avec ses coéquipiers, inscrivant notamment deux buts en finale contre Nantes. 21:47 - Benzema avec ses deux présidents Formé à l'Olympique Lyonnais où il a fait ses débuts professionnels, Karim Benzema a explosé ensuite avec le Real Madrid où il évolue depuis 2009. En attendant la révélation du nom du Ballon d'Or 2022, l'attaquant madrilène a pris une photo en compagnie des deux présidents de sa carrière : Jean-Michel Aulas et Florentino Perez. Le voilà bien encadré. 21:45 - Kombouaré : "Si tu ne le donnes pas à Karim, c'est une faute" "Benzema le mérite. Ils (lui et le Real Madrid) ont tout gagné cette saison. Si tu ne le donnes pas à Karim, c'est une faute professionnelle. Benzema Ballon d'Or, ça serait tout à fait normal et logique. C'est incontestable et la récompense de son immense carrière", a déclaré devant la presse Antoine Kombouaré quand on lui a demandé, après la victoire du FC Nantes contre Brest (4-1), son avis sur le Ballon d'Or. 21:43 - Un trophée remis par Zidane Dans un peu moins d'une heure, le Ballon d'Or sera remis au théâtre du Châtelet. Comme il l'a révélé lui-même en début de soirée, Zinédine Zidane sera celui qui offrira le précieux trophée à l'heureux élu, qui selon toute vraisemblance sera son ancien joueur au Real Madrid Karim Benzema. 21:40 - Papin convaincu du sacre de Karim Benzema "Je ne pense pas que Benzema a une bonne chance, je pense que cette année, c'est lui le Ballon d'Or, par ses performances… Il a remporté la Ligue des Champions avec le Real. Aujourd'hui, je pense qu’il n’y a personne à son niveau", a confié récemment Jean-Pierre Papin au sujet de Karim Benzema. L'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille et de l'AC Milan a lui-même été récompensé de la prestigieuse distinction inventée par le magazine France Football. C’était en 1991. 21:35 - Jamais mieux que troisième Sur les dix dernières éditions du Ballon d'Or, jamais un joueur français n'a fait mieux que troisième. En 2018, année de la victoire de la France à la Coupe du Monde, Antoine Griezmann s’était hissé sur le podium mais était resté derrière les Madrilènes Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Deux ans avant, quand la France avait atteint la finale de l'Euro, le natif de Mâcon avait une nouvelle fois échoué à la troisième place, devancé par Cristiano Ronaldo vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et de l'Euro avec le Portugal, et Lionel Messi. En 2013, Franck Ribéry avait également buté sur les deux monstres du football mondial, avec la frustration cette année-là d’avoir tout gagné avec le Bayern Munich. 21:30 - Quatre Français récompensés du Ballon d'Or Depuis la création du Ballon d'Or en 1956 par France Football, seulement quatre joueurs français ont eu l'occasion de soulever le prestigieux trophée : Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998). Les trois premiers ont été honorés alors que le Ballon d'Or n'était accessible qu'aux joueurs européens, seul l'ancien bordelais l'a remporté dans sa version "mondiale". 21:27 - Benzema et sa famille lyonnaise Dans la salle du théâtre du Châtelet, Karim Benzema en a profité pour faire une photo de famille un peu particulière avec sa "famille" lyonnaise. A ses côtés, on retrouve le président lyonnais Jean-Michel Aulas ainsi que la joueuse Selma Bacha. Cette soirée du Ballon d'Or est aussi l'occasion de réunir les Gones. 21:20 - Tchouaméni y croit pour Benzema Interrogé comme plusieurs de ses équipiers du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a témoigné son soutien à Karim Benzema pour le Ballon d'Or, décerné ce lundi. "J'espère et je pense que Benzema va gagner demain. Je lui souhaite le meilleur. Il a fait une saison exceptionnelle et il continue à montrer ses qualités encore aujourd'hui. Donc on est super content pour lui", a indiqué le milieu madrilène. LIRE PLUS

Sur le papier, l'attaquant du Real Madrid n'a pas beaucoup de concurrence pour cette édition 2022 du plus prestigieux trophée individuel. Tout d'abord, Karim Benzema est dans un club mythique, le Real Madrid, et en est même le capitaine. Il a eu durant toute la saison une influence constante sur les rencontres en étant régulièrement décisif. Ses statistiques sont à la hauteur d'un futur Ballon d'Or puisque le Français a été impliqué dans 59 buts avec 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, soit la meilleure stat depuis le début de sa carrière.

En Liga, le Français a été sacré meilleur joueur du championnat, mais également meilleur buteur avec 27 buts, remportant par conséquent son premier trophée de Pichichi. En Ligue des champions, en plus d'avoir remporté une nouvelle fois la plus prestigieuses des compétitions, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 15 réalisations, un chiffre seulement atteint par Robert Lewandowski ou un certain Cristiano Ronaldo.

Au delà des statistiques, Karim Benzema a remporté plusieurs trophées sur l'année 2021 qui est censée récompenser ce Ballon d'Or 2022. En équipe de France, le Français a remporté la Ligue des nations, un trophée plus anecdotique que l'Euro de football, mais un trophée en sélection n'est jamais négligeable. En club, "KB9" ne pouvait pas faire mieux avec la victoire en Ligue des champions avec son club du Real Madrid et le championnat d'Espagne. Il y a quelques jours, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Karim Benzema a également remporté le trophée de meilleur joueur UEFA de l'année...

Karim Benzema joue en effet avec un important bandage à la main depuis près de deux saisons désormais. Un strap qu'on lui pose avant chaque match et qui n'est pas sans susciter quelques interrogations parmi les fans des Bleus. Benzema s'est en réalité blessé à la main en janvier 2019, lors d'un match de Liga face au Betis Seville. Après un contact, l'attaquant madrilène avait alors chuté et s'était mal réceptionné sur la main droite. Bilan des courses : le petit doigt fracturé. Ce jour là, Karim Benzema, pétri de douleur, sera incapable de terminer la rencontre. Il sera pourtant aligné les jours suivants, son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, jugeant la fracture peu problématique pour ses performances immédiates, comme pour le reste de sa carrière. Selon Le Figaro qui rappelle l'anecdote, Karim Benzema n'aurait depuis jamais pris le temps de soigner cet auriculaire déformé par la choc ! Ce qui explique cet impressionnant bandage qui lui enveloppe une bonne partie de la main à chaque match depuis. Le retour en équipe de France et la participation de Benzema à l'Euro auront encore retardé l'échéance. A moins que Benzema ait fini par voir ce bandage comme une sorte de porte-bonheur...

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. En effet, Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale. En 2021, l'attaquant français est désormais l'un des capitaines du Real Madrid. Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en octobre dernier.

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, ce qui laisse place à plusieurs rumeurs concernant notamment un retour de Chloé dans sa vie amoureuse.