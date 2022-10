DIRECT. Karim Benzema : "Le Ballon d'Or du peuple", les images de son sacre

BENZEMA. Ce lundi 17 octobre, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a été désigné Ballon d'Or 2022, devenant le 5ème Français à recevoir cette distinction.

23:20 - Merci et bonne nuit Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre cette soirée particulière au cours de laquelle Karim Benzema est entré dans l'histoire du football français en remportant le Ballon d'Or, comme Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane. Ainsi s'achève ce direct. 23:17 - Le palmarès du Ballon d'Or En remportant le Ballon d'Or 2022, Karim Benzema ajoute donc son nom à la légende et entre dans un palmarès prestigieux. Voici les dix derniers Ballon d'Or décernés : 2013 : Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) / 2014 : Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) / 2015 : Lionel Messi (ARG/FC Barcelone) / 2016 : Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) / 2017 : Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) / 2018 : Luka Modric (CRO/Real Madrid) / 2019 : Lionel Messi (ARG/FC Barcelone) / 2020 : annulé / 2021 : Lionel Messi (ARG/FC Barcelone et Paris Saint-Germain) / 2022 : Karim Benzema (FRA/Real Madrid). 23:15 - Benzema salué par le Président Comme il en a l'habitude quand une Française ou un Français brille à l'international, Emmanuel Macron y est allé de son message à l'intention de Karim Benzema pour le féliciter pour ce Ballon d'Or 2022. 23:13 - Le discours de Karim Benzema 23:10 - Perez : "Le meilleur du monde" "Karim, c'est le meilleur joueur du monde", a confié en français dans le texte un Florentino Perez, tout heureux d'avoir pu assister au sacre de son attaquant Karim Benzema, nouveau Ballon d'Or. 23:08 - Bron exulte pour Benzema S'il a atteint le sommet du football mondial sous les couleurs du Real Madrid, Karim Benzema est un enfant de Bron. Chez lui, l'émotion a été très vive au moment où Zinédine Zidane a dit le nom de l'attaquant et tendu le précieux Ballon d'Or. 23:03 - Jamais bien classé Avant de remporter le Ballon d'Or cette saison, Karim Benzema n'avait jamais vraiment brillé dans le classement du trophée. Joueur d'équipe, l'attaquant a souvent été éclipsé par ses coéquipiers, notamment Cristiano Ronaldo et n'était entré qu'une fois dans le Top 15 du Ballon d'Or, l'année dernière en 2021. 23:00 - L'émotion de Benzema en coulisses Une fois le rideau tiré, Karim Benzema a pu commencer à savourer son rutilant Ballon d'Or, prendre les premières photos notamment avec Zinédine Zidane et Jean-Pierre Papin, les deux derniers Français lauréats du trophée et présent ce soir à Paris. 22:55 - Le deuxième buteur de l’histoire du Real Madrid Arrivé au Real Madrid en 2009, Karim Benzema réalise une carrière d'une exceptionnelle longueur sous le maillot madrilène et a profité de ses 15 années pour marquer en profondeur l’histoire du club merengue. La saison dernière, le natif de Bron est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire madrilène avec 328 réalisations en 615, derrière l'intouchable Cristiano Ronaldo (450 buts en 438 matches, ndlr). Il a ainsi mis dans son rétroviseur les légendes Raul (323) et Alfredo Di Stefano (308). 22:48 - Benzema en bonne compagnie 22:46 - Un Ballon d'or en famille Sur la scène du théâtre du Châtelet, Karim Benzema a pu partager son Ballon d'Or avec ses proches et notamment sa maman et son fils. Une belle image pour un joueur qui atteint le sommet de sa carrière à bientôt 35 ans. 22:45 - Benzema séduit au-delà du football S'il fait l'unanimité dans le microcosme du football, Karim Benzema impressionne aussi en dehors du cercle des initiés. Dans Le Magazine L'Equipe, le chorégraphe Benjamin Millepied a témoigné de son admiration pour l'attaquant français. "J'ai vu une captation d’un match de Benzema en caméra isolée, et j’ai été impressionné par sa détermination. C’est quelqu’un qui est d'une concentration et d'une attention absolues, et qu'il ne relâche pas tant que le match n’est pas fini. Il porte l'équipe d’une manière très particulière. Il a vraiment quelque chose en plus, quelque chose d’infaillible. Et c’est ce qui a amené le Real à réaliser des miracles la saison dernière", a ainsi décortiqué l'ancien directeur de l’Opéra de Paris, à présent à la tête d'une compagnie de danse à Los Angeles. 22:37 - De Bruyne loue le sens du collectif de Benzema "J'essaie juste de jouer le mieux possible au football. Je suis très heureux d'être troisième et je félicite Karim. Il représente l'humilité. Il se comporte comme personne. J'aime qu'il joue pour le jeu et l'équipe", a indiqué Kevin De Bruyne. Le meneur de jeu belge de Manchester City finit à la troisième place du classement du Ballon d'Or 2022 derrière Benzema et Sadio Mané. 22:33 - Mané : "Le meilleur a gagné" Bon perdant, Sadio Mané a félicité Karim Benzema pour sa victoire au Ballon d'Or 2022. "Le meilleur a gagné", a simplement dit le Sénégalais, dauphin de l'attaquant du Real Madrid au classement. Comme en mai dernier lors de la dernière Ligue des Champions. 22:31 - Rai : "Un exemple pour toute une génération" "C'est mérité pour tout ce qu'il a fait sur le terrain. On l'admire beaucoup. Gagner le Ballon d'Or à 34 ans, c'est un exemple pour toute une génération", a réagi l'ancien joueur du PSG Rai. LIRE PLUS

Sur le papier, l'attaquant du Real Madrid n'a pas beaucoup de concurrence pour cette édition 2022 du plus prestigieux trophée individuel. Tout d'abord, Karim Benzema est dans un club mythique, le Real Madrid, et en est même le capitaine. Il a eu durant toute la saison une influence constante sur les rencontres en étant régulièrement décisif. Ses statistiques sont à la hauteur d'un futur Ballon d'Or puisque le Français a été impliqué dans 59 buts avec 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, soit la meilleure stat depuis le début de sa carrière.

En Liga, le Français a été sacré meilleur joueur du championnat, mais également meilleur buteur avec 27 buts, remportant par conséquent son premier trophée de Pichichi. En Ligue des champions, en plus d'avoir remporté une nouvelle fois la plus prestigieuses des compétitions, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 15 réalisations, un chiffre seulement atteint par Robert Lewandowski ou un certain Cristiano Ronaldo.

Au delà des statistiques, Karim Benzema a remporté plusieurs trophées sur l'année 2021 qui est censée récompenser ce Ballon d'Or 2022. En équipe de France, le Français a remporté la Ligue des nations, un trophée plus anecdotique que l'Euro de football, mais un trophée en sélection n'est jamais négligeable. En club, "KB9" ne pouvait pas faire mieux avec la victoire en Ligue des champions avec son club du Real Madrid et le championnat d'Espagne. Il y a quelques jours, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Karim Benzema a également remporté le trophée de meilleur joueur UEFA de l'année...

Karim Benzema joue en effet avec un important bandage à la main depuis près de deux saisons désormais. Un strap qu'on lui pose avant chaque match et qui n'est pas sans susciter quelques interrogations parmi les fans des Bleus. Benzema s'est en réalité blessé à la main en janvier 2019, lors d'un match de Liga face au Betis Seville. Après un contact, l'attaquant madrilène avait alors chuté et s'était mal réceptionné sur la main droite. Bilan des courses : le petit doigt fracturé. Ce jour là, Karim Benzema, pétri de douleur, sera incapable de terminer la rencontre. Il sera pourtant aligné les jours suivants, son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, jugeant la fracture peu problématique pour ses performances immédiates, comme pour le reste de sa carrière. Selon Le Figaro qui rappelle l'anecdote, Karim Benzema n'aurait depuis jamais pris le temps de soigner cet auriculaire déformé par la choc ! Ce qui explique cet impressionnant bandage qui lui enveloppe une bonne partie de la main à chaque match depuis. Le retour en équipe de France et la participation de Benzema à l'Euro auront encore retardé l'échéance. A moins que Benzema ait fini par voir ce bandage comme une sorte de porte-bonheur...

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. En effet, Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale. En 2021, l'attaquant français est désormais l'un des capitaines du Real Madrid. Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en octobre dernier.

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, ce qui laisse place à plusieurs rumeurs concernant notamment un retour de Chloé dans sa vie amoureuse.