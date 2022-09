"Karim Benzema : absent un mois, inquiétude pour la Coupe du monde ?"

BENZEMA. Sorti sur blessure lors du premier match de la Ligue des champions face au Celtic, Karim Benzema sera absent environ un mois.

"Cela ne semble rien être d'inquiétant, mais il faudra attendre les examens de demain". Les mots de Carlo Ancelotti étaient rassurants, mais Karim Benzema sera finalement absent une grosse vingtaine de jours selon les résultats des examens. L'attaquant français est victime d'une blessure "au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite". Le joueur ne pourra pas disputer les trois prochaines échéances des Merengues, entre la Liga (Majorque et Atlético) et la Ligue des champions (Leipzig).

Il ne devrait pas être non plus appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France afin de disputer les derniers matchs de la Ligue des nations fin septembre. Cette blessure est-elle inquiétante pour la Coupe du monde qui débute dans un peu plus de deux mois ? Non, bien qu'embêtante, le Français ne devrait pas être perturbé même si Hugo Lloris s'inquiète. "Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les petits pépins physiques des uns et des autres. On aura besoin de nos meilleurs joueurs en novembre et j'espère qu'ils auront tous récupéré. J'espère que ça n'est pas trop grave pour Karim Benzema" a lancé le capitaine des Bleus après la victoire de Tottenham face à Marseille ce mercredi 7 septembre.

Annoncé comme l'un des favoris, Karim Benzema est dans la lignée des déceptions françaises après Franck Ribéry, Thierry Henry ou encore Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus a terminé à la 4e place du Ballon d'Or France Football 2021, mais a quand même tenu à remercier ses soutiens.

Après avoir remporté le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions, Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d'or 2022. Décisif avec le Real Madrid, "KB9" a montré ses qualités de footballeur toute la saison mais également ses qualités de meneur d'hommes. L'international français a porté les Madrilènes durant la grande partie de la saison et notamment lors des rencontres à élimination directe en Ligue des Champions où il a inscrit des buts décisifs.

L'affaire débute en 2015 lorsque Mathieu Valbuena reçoit des messages de deux personnes lui indiquant qu'ils ont une vidéo compromettante sur lui. Mis au courant, Karim Benzema assure vouloir prodiguer des "conseils amicaux" envers son coéquipier en équipe de France et le met en relation avec Karim Zenati, un intermédiaire contacté par les deux maîtres chanteurs présumés, pour mettre la pression sur Mathieu Valbuena. Plus d'informations dans notre article dédié.

Karim Benzema joue en effet avec un important bandage à la main depuis près de deux saisons désormais. Un strap qu'on lui pose avant chaque match et qui n'est pas sans susciter quelques interrogations parmi les fans des Bleus. Benzema s'est en réalité blessé à la main en janvier 2019, lors d'un match de Liga face au Betis Seville. Après un contact, l'attaquant madrilène avait alors chuté et s'était mal réceptionné sur la main droite. Bilan des courses : le petit doigt fracturé. Ce jour là, Karim Benzema, pétri de douleur, sera incapable de terminer la rencontre. Il sera pourtant aligné les jours suivants, son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, jugeant la fracture peu problématique pour ses performances immédiates, comme pour le reste de sa carrière. Selon Le Figaro qui rappelle l'anecdote, Karim Benzema n'aurait depuis jamais pris le temps de soigner cet auriculaire déformé par la choc ! Ce qui explique cet impressionnant bandage qui lui enveloppe une bonne partie de la main à chaque match depuis. Le retour en équipe de France et la participation de Benzema à l'Euro auront encore retardé l'échéance. A moins que Benzema ait fini par voir ce bandage comme une sorte de porte-bonheur...

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. En effet, Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale. En 2021, l'attaquant français est désormais l'un des capitaines du Real Madrid. Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en octobre dernier.

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, ce qui laisse place à plusieurs rumeurs concernant notamment un retour de Chloé dans sa vie amoureuse.