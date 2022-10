Karim Benzema : Ballon d'Or 2022 ? Un sacre annoncé

BENZEMA. Dans moins d'un jour, le Français Karim Benzema sera-t-il couronné meilleur joueur de la planète en remportant le Ballon d'Or 2022 ?

Il ne reste plus qu'un jour à patienter pour peut être voir un Français remporter le plus prestigieux des trophées individuels, le Ballon d'Or. Auteur d'une saison incroyable, le capitaine du Real Madrid ne semble pas avoir de concurrence autour de lui cette année. Vainqueur de la Ligue des champions en étant le meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition, vainqueur du championnat d'Espagne en étant également élu meilleur joueur, mais aussi, et il ne faut pas l'oublier, vainqueur de la Ligue des nations 2021 avec les Bleus... Karim Benzema coche toutes les cases.

Interrogés, ses adversaires félicitent déjà le Français. Sadio Mané, probablement son plus gros concurrent pour le trophée, a expliqué que l'attaquant méritait ce trophée. Robert Lewandowski, battu l'année dernière de façon surprenante par Léo Messi, le voit également comme le favori. "Il est probablement l'un des favoris pour gagner le Ballon d'Or, s'ils ne l'annulent pas, évidemment ", a ironisé le Polonais sur la chaîne espagnole Movistar.

Sur le papier, l'attaquant du Real Madrid n'a pas beaucoup de concurrence pour cette édition 2022 du plus prestigieux trophée individuel. Tout d'abord, Karim Benzema est dans un club mythique, le Real Madrid, et en est même le capitaine. Il a eu durant toute la saison une influence constante sur les rencontres en étant régulièrement décisif. Ses statistiques sont à la hauteur d'un futur Ballon d'Or avec 44 buts en 46 matches et un titre de meilleur buteur de la dernière Ligue des champions.

Au delà des statistiques, Karim Benzema a remporté plusieurs trophées sur l'année 2021 qui est censée récompenser ce Ballon d'Or 2022. En équipe de France, le Français a remporté la Ligue des nations, un trophée plus anecdotique que l'Euro de football, mais un trophée en sélection n'est jamais négligeable. En club, "KB9" ne pouvait pas faire mieux avec la victoire en Ligue des champions avec son club du Real Madrid et le championnat d'Espagne. Il y a quelques jours, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Karim Benzema a également remporté le trophée de meilleur joueur UEFA de l'année...

Karim Benzema joue en effet avec un important bandage à la main depuis près de deux saisons désormais. Un strap qu'on lui pose avant chaque match et qui n'est pas sans susciter quelques interrogations parmi les fans des Bleus. Benzema s'est en réalité blessé à la main en janvier 2019, lors d'un match de Liga face au Betis Seville. Après un contact, l'attaquant madrilène avait alors chuté et s'était mal réceptionné sur la main droite. Bilan des courses : le petit doigt fracturé. Ce jour là, Karim Benzema, pétri de douleur, sera incapable de terminer la rencontre. Il sera pourtant aligné les jours suivants, son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, jugeant la fracture peu problématique pour ses performances immédiates, comme pour le reste de sa carrière. Selon Le Figaro qui rappelle l'anecdote, Karim Benzema n'aurait depuis jamais pris le temps de soigner cet auriculaire déformé par la choc ! Ce qui explique cet impressionnant bandage qui lui enveloppe une bonne partie de la main à chaque match depuis. Le retour en équipe de France et la participation de Benzema à l'Euro auront encore retardé l'échéance. A moins que Benzema ait fini par voir ce bandage comme une sorte de porte-bonheur...

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. En effet, Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale. En 2021, l'attaquant français est désormais l'un des capitaines du Real Madrid. Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en octobre dernier.

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, ce qui laisse place à plusieurs rumeurs concernant notamment un retour de Chloé dans sa vie amoureuse.