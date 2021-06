"Karim Benzema blessé : ce qu'on sait de sa blessure à la cuisse"

BENZEMA. Moins d'une semaine après son retour en équipe de France, Karim Benzema est sorti blessé ce mardi. Sa cuisse droite a été touchée durant le match amical face à la Bulgarie.

[Mis à jour le 8 juin 2021 à 22h36] Le grand retour de Karim Benzema aura été mouvementé. Une semaine après le match de préparation de l'Euro 2021 face au Pays de Galles, le joueur s'est blessé ce mardi 8 juin 2021, lors du match amical face à la Bulgarie. Karim Benzema est mal retombé suite à une tête sur un centre de Pavard, à la 31ème minute. Sa cuisse droite a été strappée par le staff médical de l'équipe de France, comme le rapporte l'Équipe. Il est retourné sur le terrain, avant de demander le changement moins d'une minute plus tard. Olivier Giroud l'a remplacé à la 40ème minute. Didier Deschamps a par la suite indiqué que l'attaquant souffrait d'une "béquille". "C'est une béquille. Il a pris un bon coup sur le muscle au-dessus du genou (droit). On ne veut pas prendre de risque. Le staff médical est à son chevet", a indiqué le patron des Bleus au micro de M6.

C'est le 18 mai que Didier Deschamps a officiellement dévoilé la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2021. Et parmi les noms, figurait donc celui de Karim Benzema, qui avait quitté les Bleus par la petite porte, non sans bruit, six ans auparavant. La présence de Benzema dans la liste des Bleus pour l'Euro ne serait pas un coup de tête en tout cas, mais bien une réflexion approfondie de Didier Deschamps et de son staff. Le Parisien indiquait à la mi-mai que le numéro 9 du Real (il jouera avec le numéro 19 en équipe de France) faisait même "l'unanimité". De nombreux arguments pouvaient en tout cas être invoqués en faveur d'un retour de l'enfant prodige chez les Bleus et ont probablement pesé dans la décision de Deschamps :

Karim Benzema affiche des statistiques incroyables cette saison. L'attaquant apparaît aux yeux de tous les observateurs comme, peut-être, le meilleur Français du moment : il a été élu cette année meilleur joueur français à l'étranger par l'UNFP. Seul Kylian Mbappé pourrait lui faire concurrence, mais le Parisien est un buteur qui n'a pas l'influence et le champ d'action du Madrilène dans son équipe. Karim Benzema a marqué 29 buts cette saison avec le Real, dont 22 en Liga et a effectué 8 passes décisives. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, il est devenu le patron du Real Madrid.

La présence de Benzema à l'Euro 2021 était réclamée par le monde du foot. On ne sait pas si Zinedine Zidane, l'ancien entraîneur de Karim Benzema au Real, a appelé son ancien acolyte Didier Deschamps pour le convaincre, mais Zizou a en tout cas toujours défendu le Lyonnais. L'ancien champion du monde, particulièrement proche de son joueur, a plusieurs fois pris la parole pour dire que Benzema avait tout sa place en équipe de France. Il y a quelques semaines, le journal espagnol Marca, titre sportif de référence, se faisait l'écho du monde du foot dans le pays, en interpellant Didier Deschamps : "Que ce joueur ne participe pas au Championnat d'Europe serait un crime", écrivait le journal. Invité d'Europe 1 il y a quelques mois, Florentino Perez, président du Real, ne comprenait pas pourquoi Karim Benzema n'était plus appelé en équipe de France. "Karim est un joueur unique et je pense que son absence de la sélection française est un immense gâchis (...) Se priver de la présence du meilleur 9 de l'équipe de France et du monde est une situation que personne ne peut comprendre".

Karim Benzema n'aurait jamais abandonné l'Equipe de France. Selon les mots de son ancien agent Karim Djaziri, invité de RMC en avril, Karim Benzema n'a jamais abandonné l'idée de faire son grand retour avec l'équipe de France. "Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot". Signe qui ne trompe pas : le mardi 18 mai, plusieurs internautes avaient remarqué que "KB9" avait apporté une modification à son profil sur Twitter, pour indiquer qu'il était un joueur du Real de Madrid, mais aussi de "l'équipe de France". Une information qui avait mis le feu aux poudres avant même l'annonce de Didier Deschamps et qui avait fait exploser les spéculations pendant près de 24 heures. Après l'annonce de sa sélection, Benzema n'a d'ailleurs pas manqué de réagir une fois encore sur son compte Twitter. "Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde", a-t-il lâché, remerciant au passage sa famille, ses amis, son club et "tous ceux qui [l]'ont toujours soutenu".

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que lon maccorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui mont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Didier Deschamps a passé l'éponge. La brouille entre Deschamps et Benzema remonte à 2016, quand le sélectionneur avait décidé de se passer de l'attaquant du Real pour le précédent championnat d'Europe. Didier Deschamps avait plus tard indiqué avoir rompu les ponts avec le Madrilène après que ce dernier l'avait accusé d'avoir "cédé à une part raciste de la France". Changement de ton désormais : rappeler Benzema est devenu "désormais opportun d'un strict plan sportif" et ne présente plus, "d'aucune manière que ce soit, un quelconque risque pour l'équilibre et l'harmonie du groupe France" (Le Parisien). Il y a quelques semaines, l'ancien agent de l'attaquant, Karim Djaziri, laissait aussi entendre sur RMC que Didier Deschamps était enclin à un rapprochement. "Si Didier a un problème avec quelqu'un, il l'appelle et il règle le problème. Surtout avec quelqu'un qu'il connaît, qui l'aurait déçu... Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs". Le retour d'Adrien Rabiot il y a quelques mois, après une autre brouille, en serait la meilleure preuve.

Karim Benzema a finalement été rappelé par Didier Deschamps à la suite d'un long échange, comme l'a indiqué le sélectionneur sur TF1 le 18 mai. Non pas pour solder le passé, mais pour tenter de retrouver une relation apaisée. "Je n'ai pas la capacité, personne ne la, ni Karim non plus, de changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain", a ainsi reconnu Didier Deschamps. Le sélectionneur en a finalement dit peu sur son choix, évoquant "des étapes importantes" et notamment "une très importante". "On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante", a-t-il lâché, se refusant à dévoiler un mot de la discussion. "J'ai eu une longue réflexion par rapport à plein de choses pour en arriver à prendre cette décision-là [...]. Il en avait besoin, j'en avais besoin. On aspire toujours à avoir le climat le plus apaisé possible", a simplement déclaré le double champion du monde (une fois comme joueur en 1998, une fois comme entraineur 20 ans plus tard). Mais il a néanmoins semblé prudent en concluant que "la moindre étincelle peut avoir des conséquences importantes".

La liste des 26 joueurs permet d'inclure Benzema sans exclure un autre joueur pour l'instant. Pour cet Euro 2020/2021, le sélectionneur de l'équipe de France a en effet droit de sélectionner 26 joueurs dans la compétition même si 23 hommes seront alignés sur les feuilles de match. Avec ce bonus de 3 joueurs, la réflexion sur le retour de "KB9", sans forcément exclure un autre attaquant bien installé (comme Giroud notamment), a pu faire basculer le choix de Didier Deschamps.

Lire aussi

Voir le dossier Anecdotes, secrets et controverses… La face cachée de Karim Benzema En savoir plus En savoir plus

Biographie courte de Karim Benzema - Karim Benzema est un footballeur international français qui évolue au poste d'avant-centre. Révélé à l'Olympique Lyonnais, le joueur s'illustre depuis plusieurs saisons dans le club espagnol du Real Madrid. C'est également un membre important de l'équipe de France malgré de nombreuses polémiques dont il a été l'objet.

Issu du centre de formation lyonnais, le jeune Karim Benzema endosse le maillot de l'équipe première de l'Olympique Lyonnais en 2005. Talentueux, l'attaquant se forge une solide expérience sous les ordres de l'entraîneur Gérard Houiller.

Avec ses coéquipiers, le joueur enchaîne les buts et contribue aux nombreux sacres de champion de France remporté par le club. C'est donc naturellement que Karim Benzema est appelé en équipe de France en 2007. Mais ses relations difficiles avec le sélectionneur Raymond Domenech l'empêchent de s'épanouir pleinement. Le comportement du joueur est également montré du doigt dans son club si bien que Karim Benzema décide de tenter sa chance ailleurs.

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. En effet, Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale.

Côté controverses, en 2010, le joueur est cité dans une affaire de proxénétisme. Il est mis en examen pour "sollicitation de prostituée mineure". En janvier 2014, il est finalement relaxé puis innocenté par le tribunal correctionnel de Paris.

En octobre 2015, Karim Benzema est cette fois-ci cité dans une affaire de chantage visant son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena. Il est mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" et est placé sous contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec Mathieu Valbuena. Karim Benzema comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Versailles, du 20 au 22 octobre 2021, avec quatre autres personnes.

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, ce qui laisse place à plusieurs rumeurs concernant notamment un retour de Chloé dans sa vie amoureuse.