Karim Benzema : le choc, blessé et forfait pour toute la Coupe du monde ?

BENZEMA. Karim Benzema pourrait ne pas participer à la Coupe du monde 2022. Blessé à l'entraînement samedi soir avec les Bleus, l'attaquant de l'équipe de France est d'ores et déjà forfait pour le premier match face à l'Australie mais le type de blessure inquiète pour la compétition.

[Mis à jour le 19 novembre 2022 à 21h22] L'entraînement de l'équipe de France samedi soir à Doha, à trois jours de l'entrée en lice des Bleus mardi face à l'Australie, devait marquer une montée en puissance avec le retour très attendu de Karim Benzema et Raphaël Varane à l'entrainement collectif, après plusieurs jours à l'écart marqué par des soins et des exercices visant à les remettre sur pied et les rassurer avant le premier match. Las, il a tourné à la catastrophe puisque Karim Benzema, le buteur star des Bleus, récent Ballon d'Or 2022, s'est blessé et a dû quitter précipitamment la séance.

Une blessure musculaire qui laisse peu de chances de rétablissement

Le verdict semble grave avec une blessure musculaire annoncée par plusieurs médias présents sur place dont le journal L'Equipe qui évoque "une vive douleur musculire au quadriceps gauche". Ce n'est donc pas une rechute de la blessure initiale de Karim Benzema, qui n'avait quasiment pas joué en compétition avec le Real Madrid depuis plus d'un mois. Une IRM doit être réalisée dans la soirée samedi soir mais l'heure est bien à l'inquiétude dans le staff bleu. La blessure et le manque de rythme accru de Karim Benzema ne laissent aucun doute sur le forfait de l'attaquant madrilèe pour la première rencontre de la phase de groupe ce mardi 22 novembre 2022 contre l'Australie. Pourra-t-il être rétabli pour les deux autres matchs de poules face au Danemark le 26 novembre et la Tunisie le 30 novembre ? L'option semble très optimiste et on se dirige bien vers un forfait de Karim Benzema, qui serait ainsi privé d'une 2e Coupe du monde, lui qui avait atteint les quarts de finale avec les Bleus en 2014 au Brésil avant d'être écarté avant l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018.

Un joueur appelé en urgence d'ici lundi ?

En cas de forfait de Karim Benzema, Didier Deschamps peut appeler un remplaçant jusqu'à 24 heures avant le premier match, soit jusqu'à ce lundi 20 heures afin de compléter son groupe. Déjà en début de semaine, le sélectionneur avait finalement choisi de faire appel à un 26e joueur pour compléter sa liste initiale de 25 joueurs et avait opté pour un attaquant, le joueur de Mönchengladbach Marcus Thuram. Le forfait de Christopher Nkunku après une blessure à l'entraînement lundi soir avait conduit "DD" à appeler Randal Kolo Muani, un autre attaquant.