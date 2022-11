Karim Benzema : forfait pour la Coupe du monde, quelle est sa blessure ?

BENZEMA. Après une blessure lors d'un entraînement collectif de l'équipe de France, Karim Benzema a déclaré forfait, samedi 19 novembre, pour la Coupe du monde 2022. Les Bleus seront privés du Ballon d'Or 2022, qui ne sera pas remplacé, a annoncé Didier Deschamps.

[Mis à jour le 20 novembre 2022 à 12h29] "La raison me dit de laisser ma place". Par ces mots confiés via un post sur le réseau Instagram, Karim Benzema a confirmé son forfait pour la Coupe du monde 2022, une information officialisée quelques minutes auparavant via un communiqué de la fédération française de football, la FFF, samedi 19 novembre à 23h35 heure française. Ce forfait semblait inéluctable après la sortie prématurée de l'attaquant français de l'entraînement collectif des Bleus samedi soir à Doha, à trois jours de l'entrée en lice de l'équipe de France, championne du monde en titre, face à l'Australie mardi (coup d'envoi à 20h, heure française).

Le journal L'Équipe évoquait quelques minutes plus tard "une vive douleur musculaire au quadriceps gauche". Les examens passés dans la soirée dans les locaux de la prestigieuse installation médicale Aspetar de Doha ont confirmé un verdict sans équivoque : "une lésion du droit fémoral, qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines" selon ce même communiqué de la fédération. C'était bien trop pour participer à la phase de groupes de la Coupe du monde et même hypothétiquement à une grande partie des possibles matchs à élimination directe en cas de qualification des Bleus. De quoi entériner dans la foulée un forfait. Karim Benzema se voit ainsi privé d'une 2e Coupe du monde, lui qui n'avait pas participé à la Coupe du monde 2010 et au scandale de Knysna, avait atteint les quarts de finale avec les Bleus en 2014 au Brésil avant d'être écarté avant l'Euro 2016 et la Coupe du monde 2018.

Dimanche 20 novembre, Didier Deschamps a pris la parole dans l'émission Téléfoot et a annoncé que le Français ne serait pas remplacé par un autre attaquant à quelques heures du premier match de la Coupe du monde face à l'Australie. "Karim a ressenti une douleur musculaire. Il a une lésion trop importante par rapport aux échéances qui arrivent. Sera-t-il remplacé ? Non. ". Relancé sur le sujet et sur le pourquoi, le sélectionneur a répondu assez sèchement que c'était sa décision et qu'il y avait assez de joueurs offensifs dans le groupe.

Didier Deschamps a fait connaître sa déception dans la foulée de l'annonce du forfait. "Je suis extrêmement triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du monde un objectif majeur. Malgré ce nouveau coup dur pour l'équipe de France, j'ai toute confiance en mon groupe. Nous allons tout faire pour relever l'immense défi qui nous attend", souligne-t-il dans le communiqué de la FFF. Quelques minutes plus tard, Karim Benzema s'exprimait à son tour via un message sur son compte Instagram. "De ma vie, je n'ai jamais pensé abandonner, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait, alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du monde. Merci pour tous vos messages de soutien".

Interrogé dans l'émission Téléfoot, dimanche 20 novembre, Didier Deschamps a expliqué comment Karim Benzema s'était blessé. "Ce n'était pas dans l'opposition, c'était dans le jeu, il avait fait des parties avant. Tout était sous contrôle, il passait une étape de plus, comme c'était le cas avec Varane. Ce n'était même pas sur une accélération, une frappe." Le sélectionneur a ensuite ajouté que les blessures pouvaient arriver en entraînement, qu'il ne s'agissait pas d'une rechute. "C'est un gros coup dur, bien évidemment. Karim avait tout fait. Il était en séance et sur un geste quasi anodin... voilà, c'est l'autre jambe et devant alors que c'était l'ischio sur l'autre", a détaillé Didier Deschamps.

Si le verdict médical écarte la thèse de la rechute d'une blessure aux ischio-jambiers que Karim Benzema traîne depuis plus d'un mois, lui qui n'avait quasiment pas joué en compétition avec son club du Real Madrid depuis plus d'un mois, la blessure de l'attaquant français posera nombre de questions. Fallait-il impérativement accélérer son retour pour une participation au premier match face à l'Australie mardi ? Alors que l'entraînement de l'équipe de France samedi soir à Doha, à trois jours de l'entrée en lice des Bleus mardi face à l'Australie, devait marquer une montée en puissance avec le retour très attendu de Karim Benzema et Raphaël Varane à l'entrainement collectif, après plusieurs jours à l'écart marqué par des soins et des exercices visant à les remettre sur pied et les rassurer avant le premier match, ce galop d'essai a donc finalement tourné à la catastrophe. Selon RMC Sport, l'ancien Lyonnais ne s'est pas blessé lors d'un choc ou un contact avec un partenaire, mais suite à une course, ressentant immédiatement une "vive douleur" à la jambe gauche.