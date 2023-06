Karim Benzema : son départ du Real pour l'Arabie saoudite pas encore acté

Karim Benzema, dont le contrat avec le Real Madrid va bientôt se terminer, a laissé planer le doute sur son avenir lors d'une conférence de presse, jeudi 1er juin.

Le contrat de Karim Benzema avec le Real Madrid touche à sa fin en juin 2023. Le Ballon d'Or va-t-il quitter le club espagnol à la fin du mois ou va-t-il prolonger son contrat ? Le suspense reste entier à l'issue d'une cérémonie en son honneur organisée par le quotidien espagnol Marca, jeudi 1er juin. "En ce moment je suis ici, au Real Madrid. Je m'entraîne parce qu'on a un match samedi ", a expliqué le footballeur, dans des propos rapportés par L'Équipe. "Pourquoi devrais-je parler de l'avenir si je suis à Madrid ? Ceux qui parlent, c'est sur internet et la réalité, ce n'est pas internet", a tranché Karim Benzema.

Depuis quelques jours, plusieurs médias avaient relayé une information selon laquelle Karim Benzema pourrait quitter son club pour l'Arabie saoudite. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le club saoudien d'Al-Ittihad aurait proposé 200 millions d'euros sur deux ans au Ballon d'Or. En plus de cette offre, le joueur devrait tenir un rôle d'ambassadeur pour la candidature de l'Arabie saoudite à la Coupe du monde 2030, rapporte RTL. Mais, jeudi 1er juin, ces informations ont été balayées d'un revers de main par le footballeur qui a assuré : "Je suis très fier de mon travail et je prends du plaisir vraiment à chaque entraînement, à chaque match. [...] Quand je vais à Valdebebas, pour moi ce n'est pas du travail, et le jour où ça le deviendra, je dirai : 'ça suffit'", a -t-il indiqué.

Biographie courte de Karim Benzema. Karim Benzema est un footballeur international français qui évolue au poste d'avant-centre. Révélé à l'Olympique Lyonnais, le joueur s'illustre depuis plusieurs saisons dans le club espagnol du Real Madrid. C'est également un membre important de l'équipe de France malgré de nombreuses polémiques dont il a été l'objet.

Issu du centre de formation lyonnais, le jeune Karim Benzema endosse le maillot de l'équipe première de l'Olympique Lyonnais en 2005. Talentueux, l'attaquant se forge une solide expérience sous les ordres de l'entraîneur Gérard Houiller.

Avec ses coéquipiers, Karim Benzema enchaîne les buts et contribue aux nombreux sacres de champion de France remporté par le club. C'est donc naturellement qu'il est appelé en équipe de France en 2007. Mais ses relations difficiles avec le sélectionneur Raymond Domenech l'empêchent de s'épanouir pleinement. Le comportement du joueur est également montré du doigt dans son club, si bien que Karim Benzema décide de tenter sa chance ailleurs.

En 2009, l'avant-centre intègre le club du Real Madrid. Son transfert est estimé à 35 millions d'euros. Mais les débuts sous le maillot madrilène ne sont pas faciles. Son entraîneur, Manuel Pellegrini lui préférant l'attaquant Gonzalo Higuain, Karim Benzema passe plus de temps sur les bancs de touche que sur la pelouse.

En 2010, José Mourinho reprend les rênes du club merengue et pousse le footballeur français dans ses retranchements, n'hésitant pas à le prendre à partie dans la presse. Mais Karim Benzema ne se laisse pas déstabiliser et travaille. Ses efforts payent puisqu'il termine deuxième meilleur buteur du club en marquant 26 buts, toutes compétitions confondues, juste derrière la star du club, Cristiano Ronaldo.

La saison 2011/2012 donne à l'attaquant une nouvelle dimension. Karim Benzema se voit récompenser d'une place de titulaire indiscuté. A de nombreuses reprises, le footballeur se montre décisif si bien que la presse espagnole le qualifie régulièrement de sauveur. Surnommé Karim Benzegoal, l'avant-centre est sacré meilleur buteur français de l'histoire du Real Madrid devant l'illustre Zinedine Zidane. L'avant-centre remporte la Ligue des Champions à quatre reprises entre 2014 et 2018 et une Liga en 2017, lors d'une des périodes les plus fastes pour le club merengue.

Si le succès est au rendez-vous sur la péninsule ibérique, le joueur peine à s'illustrer en équipe de France. Il détiendra même le triste record de 1 222 minutes passées sans marquer de but. En 2014, il retrouve les chemins des filets et s'envole pour la Coupe du monde au Brésil où la France s'inclinera en quart de finale. En 2021, l'attaquant français est désormais l'un des capitaines du Real Madrid. Il a notamment inscrit le 1000e but de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions en 2021. Il remporte de nouveau la Ligue des champions avec les Merengue en 2022.

C'est fort d'une saison exceptionnelle que Karim Benzema reçoit le Ballon d'Or, le lundi 17 octobre 2022. L'attaquant du Real Madrid ajoute alors son nom à la prestigieuse liste des lauréats ; celle où figurent les Français Zidane, Kopa, Platini et Papin, celle où tous les enfants jouant au foot rêvent d'apparaître un jour. A la réception de son trophée, remis des mains de son mentor, modèle et ancien coach Zizou, l'avant-centre, de retour chez des Bleus après une longue période de brouille, prononcera un discours remarqué.

"Je repense à tout le travail fourni, je n'ai jamais lâché parce que c'était un rêve de gamin. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et les deux modèles de ma vie, Zizou et Ronaldo, m'ont donné de la motivation. [...] Il y a eu des moments plus difficiles pour moi. Des périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection. Je travaillais beaucoup aux entraînements et mon entraîneur me disait de conserver ma joie de jouer et, qu'un jour, je gagnerais ce trophée-là. Je suis fier de mon parcours. Et, comme je l'ai dit, ça a été difficile. Pour mes parents, pour ma famille… Mais ça n'a fait que me renforcer mentalement" a déclaré Karim Benzema.

Et d'ajouter : 'Je vais continuer comme cela, j'aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Perez. Il a toujours été droit avec moi. Je n'oublie pas (Jean-Michel) Aulas et l'Olympique Lyonnais, sans eux, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve.

Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste le Ballon d'Or du peuple. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après la trentaine, beaucoup montent de niveau. C'est de la détermination, du travail. Je m'entraîne beaucoup plus, je me dis qu'il ne faut rien lâcher. J'ai toujours de l'ambition, j'aimerais gagner la Coupe du monde avec l'équipe de France parce que ce sont des choses qui restent. J'espère être dans le groupe au Qatar, en tout cas c'est objectif parce que j'ai une grosse confiance en moi, j'ai de l'ambition. J'ai envie d'aller au Mondial et tout faire pour le gagner"

Un peu plus tard, dans la soirée, Karim Benzema s'est exprimé de manière pus décontractée, acceptant de dire quelques mots aux journalistes présents pour couvrir l'événement. En conférence de presse, d'abord, le joueur devenu multi-millionnaire a explicité sa formule sur le "Ballon d'Or du peuple". : "Il n'y a rien de politique. C'est juste une référence par rapport à d'où je viens, à tous mes fans qui m'ont soutenu à chaque instant, même dans les moments difficiles. J'ai envie de partager ce trophée avec eux parce que j'aime le partage et qu'ils le méritent". Un peu plus tard, il a ajouté : "On va dire que c'est le plus beau jour de ma vie".

Karim Benzema joue depuis plusieurs années avec un important bandage à la main. Un strap qu'on lui pose avant chaque match et qui n'est pas sans susciter quelques interrogations. Benzema s'est en réalité blessé à la main en janvier 2019, lors d'un match de Liga face au Betis Seville. Après un contact, l'attaquant madrilène avait alors chuté et s'était mal réceptionné sur la main droite. Bilan des courses : le petit doigt fracturé. Ce jour là, Karim Benzema, pétri de douleur, sera incapable de terminer la rencontre. Il sera pourtant aligné les jours suivants, son entraîneur de l'époque, Santiago Solari, jugeant la fracture peu problématique pour ses performances immédiates, comme pour le reste de sa carrière.

Selon Le Figaro qui a rappelé l'anecdote, Karim Benzema n'aurait depuis jamais pris le temps de soigner cet auriculaire déformé par le choc ! Ce qui explique cet impressionnant bandage qui lui enveloppe une bonne partie de la main à chaque match depuis. Le retour en équipe de France et la participation de Benzema à l'Euro en 2021 auront encore retardé l'échéance. A moins que Benzema ait fini par voir ce bandage comme une sorte de porte-bonheur...

Présent au Real Madrid depuis 2009, l'attaquant a souvent prolongé son contrat. Mis en concurrence plusieurs fois, Benzema a toujours su conserver sa place de titulaire à Madrid. En 2019, il perçoit un salaire de 10 millions d'euros, ce qui fait de lui, l'un des Français les mieux payés du monde.

Karim Benzema a eu une fille, Mélia, en février 2014 avec une jeune infirmière, Chloé de Launay. Cependant, le couple s'est séparé deux ans après. Depuis, le Français entretient une idylle avec une mannequin Cora Gauthier, qui lui a donné un fils, prénommé Ibrahim. Le Français n'aime pas exposer sa vie privée, mais lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2022, le Français s'est affiché aux côtés du mannequin américain Jordan Ozuna.

BENZEMA ET L'equipe de France

Benzema n'a pas digéré l'interview de Deschamps

S'il considère que le cas Benzema est derrière lui, c'est parce que Didier Deschamps a déjà accordé une longue interview au Figaro et au Parisien vendredi 10 mars. Un entretien dans lequel le sélectionneur s'est expliqué sur le départ précipité de l'attaquant du Qatar à cause d'une déchirure musculaire juste avant le début de la Coupe du monde 2022.

"Karim est meurtri car cette Coupe du monde représentait beaucoup pour lui", a juge le sélectionneur qui a livré son récit des événements : "Il me dit : 'C'est mort'. Le diagnostic de notre médecin rejoint celui qu'on lui a donné à Madrid. On est restés ensemble une vingtaine de minutes. En le quittant, je lui dis : 'Karim, il n'y a pas d'urgence. Tu organises ton retour avec le team manager'. En me réveillant, j'apprends qu'il est parti. C'est sa décision, il ne vous dira pas le contraire, je la comprends et la respecte".

Selon Didier Deschamps, il n'y a donc pas eu de problème avec l'attaquant qu'il est allé voir avant son départ du camp de base des Bleus au Qatar en novembre. A cette occasion le sélectionneur aurait expliqué à Benzema qu'il n'était pas obligé de quitter le rassemblement aussi rapidement. Le patron des Bleus a même indiqué qu'il souhaitait qu'un hommage soit rendu à tous les "retraités" lors du France - Pays-Bas du 24 mars.

Karim Benzema veut s'expliquer "pour le peuple"

Si hommage il y a, pas sur d'y voir Karim Benzema. Car face aux propos de Didier Deschamps, le capitaine du Real Madrid a posté plusieurs stories peu amènes envers le sélectionneur des Bleus sur son compte Instagram. La première était lourde de sens avec un "Quelle audace", laissant clairement entendre que le champion du monde 1998 avait menti. Karim Benzema a aussi indiqué qu'il allait s'expliquer "pour le peuple", une formule qu'il lance régulièrement ces derniers mois.

En attendant et devant les nombreux non dits, certains s'agacent, comme Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot dimanche 12 mars. "Je n'en peux plus ! Cela fait trop longtemps que cela dure. C'est une incompréhension permanente entre les deux. Maintenant, c'est la fin de la carrière internationale de Karim Benzema. On a compris qu'il y avait un problème entre les deux, qu'ils n'arrivaient pas à se parler, à se comprendre. On le voit encore une fois dans cette affaire", a lâché l'ancien latéral.

Juste avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions face à Liverpool, Carlo Ancelotti, le coach du Real, a indiqué que cette situation n'avait aucun effet sur son capitaine. "C'est une question personnelle. Je les respecte beaucoup tous les deux, Didier Deschamps a aussi joué pour moi (à la Juventus Turin en 1999). Mais c'est un sujet dont Karim ne parle pas du tout, donc je ne pense pas que ça l'affecte, pas du tout. "

Il y a en tout cas peu de chances de revoir un jour Karim Benzema en équipe de France. Le 19 décembre 2022, le numéro 9 du Real Madrid a fait savoir sur ses réseaux sociaux que son histoire avec les Bleus était "terminée". Une annonce qui a surpris, puisque jamais le Lyonnais n'avait paru aussi fort que la saison précédente. Cette retraite internationale anticipée n'est cependant pas illogique, compte tenu du niveau d'animosités accumulés lors du Mondial 2022 entre l'attaquant et le staff des Bleus.

A peine arrivé au Qatar avec ses coéquipiers, Karim Benzema avait été touché à une cuisse à l'entraînement, à seulement trois jours de l'entrée en lice des Bleus contre l'Australie. Blessure qui aura conduit à un forfait du Ballon d'Or pour l'ensemble de la compétition et à un départ précipité du joueur dans des conditions encore mystérieuses.

Selon le journal L'Equipe, la relation entre le Madrilène et Didier Deschamps, déjà complexe, se serait considérablement dégradée en coulisses à la suite de cette blessure : le joueur aurait souhaité faire tout son possible avec le staff médical des Bleus pour être disponible pour la phase finale de la compétition. Ce que Didier Deschamps aurait refusé, considérant que la dynamique de groupe s'effectue sans les absents.

Selon Foot Mercato, l'équipe médicale des Bleus souhaitait pour sa part effectuer un check-up complet pour Karim Benzema, afin d'avoir toutes les certitudes nécessaires sur son état de forme. Mais le joueur du Real Madrid ne souhaitait pas s'y plier. Selon le média, le staff des Bleus aurait alors développé quelques doutes sur la sincérité du madrilène.

Ce sont en tout cas ces tensions autour de l'état physique du joueur qui ont, par effet boules de neige - et sans doute par mésentente ou manque de communication, abouti à une rupture définitive. Alors que l'on s'attendait à un retour rapide, juste après la compétition à Doha, Karim Benzema a finalement dit stop.

La relation entre Didier Deschamps et la star du Real Madrid est en réalité tendue depuis de nombreuses années, la brouille entre les deux hommes remontant a minima jusqu'en 2016, quand le sélectionneur avait décidé de se passer de l'attaquant du Real pour le championnat d'Europe. Karim Benzema était alors cité dans la retentissante affaire de chantage à la sextape visant son coéquipier en équipe de France Mathieu Valbuena. Il sera mis en examen pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs" et placé sous contrôle judiciaire lui interdisant tout contact avec Mathieu Valbuena. Karim Benzema a depuis été condamné en novembre 2021 à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de tentative de chantage par le tribunal correctionnel de Versailles.

L'absence de Benzema en Bleu alimentera pendant des années les polémiques, entre les soutiens de Didier Deschamps et ceux du joueur. Didier Deschamps indiquera avoir rompu les ponts avec le Madrilène après que ce dernier l'ait accusé d'avoir "cédé à une part raciste de la France". Mais le sélectionneur, qu'on pensait inflexible sur le sujet, rappellera finalement Karim Benzema en Bleu quelques semaines avant l'Euro 2021, près de six ans après son dernier match.

"On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante"

Didier Deschamps expliquera à TF1 avoir eu une longue conversation avec Karim Benzema avant de prendre cette décision. "On s'est vu, on a discuté longuement. C'était l'étape la plus importante", a-t-il lâché, se refusant à dévoiler un mot de la discussion. "J'ai eu une longue réflexion par rapport à plein de choses pour en arriver à prendre cette décision-là [...]. Il en avait besoin, j'en avais besoin. On aspire toujours à avoir le climat le plus apaisé possible", déclarait alors le double champion du monde qui restait néanmoins prudent, concluant que "la moindre étincelle" pouvait "avoir des conséquences importantes". Le signe d'une réconciliation fragile devenu prémonition.

Une réconciliation ratée

Après le fiasco de l'Euro 2021, avec l'élimination face à la Suisse en huitièmes de finale, puis en marge du Mondial 2022, les anicroches vont se multiplier. Didier Deschamps aurait notamment été vexé de l'attitude de Benzema, qui n'aura pas eu un mot pour le sélectionneur lors de son discours au moment de la remise de son Ballon d'Or en octobre 2022. De son côté, l'avant-centre aurait multiplié les vexations, jusqu'à reprocher à la FFF le manque d'intérêt à son égard et plusieurs déclarations de Didier Deschamps le concernant au Qatar.

La star du Real Madrid refusera l'invitation de la FFF et d'Emmanuel Macron pour assister en tribunes à la finale des Bleus le 18 décembre à Doha. Et la communication du joueur fera encore une fois polémique à la veille du choc face à l'Argentine. Avare en messages de soutien durant la compétition, Benzema publiera une photo de lui faisant la moue, avec ce commentaire : "Ça ne m'intéresse pas". De quoi hypothéquer encore un peu plus son avenir en Bleu.

Karim Benzema a-t-il tiré un trait sur l'équipe de France pour un problème personnel avec Didier Deschamps ? Des zones d'ombre subsistent toujours. D'un point de vue sportif, Didier Deschamps a aussi pu considérer que tout est plus simple sans Karim Benzema, comme l'a écrit L'Equipe dès le 20 décembre. "Le projet était-il de rappeler Benzema après cette Coupe du monde, alors que Kylian Mbappé a définitivement pris le leadership sur le terrain ? Et que les deux n'ont plus guère d'affinités, après l'alliance de circonstance des débuts ? On ne le saura jamais, même si on a une petite idée. S'il prolonge avec les Bleus, le sélectionneur n'aura même pas à se poser ces questions. Il pourra reconstruire autour de la star parisienne et de la jeunesse dorée, qui n'a pas eu besoin de la lumière d'un Ballon d'Or pour briller au Qatar", pouvait-on lire dans les colonnes du Quotidien sportif.