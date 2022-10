Karim Benzema : son discours sur le "Ballon d'Or du peuple" et ses explications

DISCOURS BENZEMA. L'émotion de Karim Benzema était manifeste lundi 17 octobre, lors de son sacre. En recevant le Ballon d'Or, l'attaquant du Real Madrid a fait un discours remarqué.

Karim Benzema est donc le meilleur jour du monde. En recevant le Ballon d'Or lundi 17 octobre, l'attaquant du Real Madrid a rajouté son nom à la prestigieuse liste des lauréats ; celle où figurent les Français Zidane, Kopa, Platini et Papin, celle où tous les enfants jouant au foot rêvent d'apparaître un jour. A la réception de son trophée, remis des mains de son mentor, modèle et ancien coach Zizou, l'avant-centre des Bleus a prononcé un discours remarqué.

"Je repense à tout le travail fourni, je n'ai jamais lâché parce que c'était un rêve de gamin. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et les deux modèles de ma vie, Zizou et Ronaldo, m'ont donné de la motivation. [...] Il y a eu des moments plus difficiles pour moi. Des périodes où, par exemple, je n'étais pas en sélection. Je travaillais beaucoup aux entraînements et mon entraîneur me disait de conserver ma joie de jouer et, qu'un jour, je gagnerais ce trophée-là. Je suis fier de mon parcours. Et, comme je l'ai dit, ça a été difficile. Pour mes parents, pour ma famille… Mais ça n'a fait que me renforcer mentalement" a déclaré Karim Benzema.

Et d'ajouter : 'Je vais continuer comme cela, j'aimerais remercier mes coéquipiers, mon grand président Florentino Perez. Il a toujours été droit avec moi. Je n'oublie pas (Jean-Michel) Aulas et l'Olympique Lyonnais, sans eux, je n'aurais pas pu réaliser mon rêve.

Ce Ballon d'Or, c'est individuel, mais ça reste le Ballon d'Or du peuple. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Après la trentaine, beaucoup montent de niveau. C'est de la détermination, du travail. Je m'entraîne beaucoup plus, je me dis qu'il ne faut rien lâcher. J'ai toujours de l'ambition, j'aimerais gagner la Coupe du monde avec l'équipe de France parce que ce sont des choses qui restent. J'espère être dans le groupe au Qatar, en tout cas c'est objectif parce que j'ai une grosse confiance en moi, j'ai de l'ambition. J'ai envie d'aller au Mondial et tout faire pour le gagner"

Un peu plus tard, dans la soirée, Karim Benzema s'est exprimé de manière pus décontractée, acceptant de dire quelques mots aux journalistes présents pour couvrir l'événement. En conférence de presse, d'abord, le joueur devenu multi-millionnaire a explicité sa formule sur le "Ballon d'Or du peuple". : "Il n'y a rien de politique. C'est juste une référence par rapport à d'où je viens, à tous mes fans qui m'ont soutenu à chaque instant, même dans les moments difficiles. J'ai envie de partager ce trophée avec eux parce que j'aime le partage et qu'ils le méritent". Un peu plus tard, il a ajouté : "On va dire que c'est le plus beau jour de ma vie".

Karim Benzema est donc le 5ème Français à décrocher la suprême récompense individuelle. Encore buteur lors du Clasico dimanche 16 octobre face au FC Barcelone, le Français Karim Benzema a survolé la saison dernière. Vainqueur de la Ligue des champions, la Liga et la Ligue des Nations avec les Bleus en 2021, le capitaine du Real Madrid a coché toutes les cases pour remporter le Ballon d'Or que ce soit au niveau des statistiques individuelles et des trophées.

L'attaquant du Real Madrid n'avait pas beaucoup de concurrence pour cette édition 2022 du plus prestigieux trophée individuel. Tout d'abord, Karim Benzema est dans un club mythique, le Real Madrid, et en est même le capitaine. Il a eu durant toute la saison une influence constante sur les rencontres en étant régulièrement décisif. Ses statistiques sont à la hauteur du sacre puisque le Français a été impliqué dans 59 buts avec 44 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues.

En Liga, le Français a été sacré meilleur joueur du championnat, mais également meilleur buteur avec 27 buts, remportant par conséquent son premier trophée de Pichichi. En Ligue des champions, en plus d'avoir remporté une nouvelle fois la plus prestigieuses des compétitions, Karim Benzema a été sacré meilleur joueur et meilleur buteur avec 15 réalisations, un chiffre seulement atteint par Robert Lewandowski ou un certain Cristiano Ronaldo.

Au delà des statistiques, Karim Benzema a remporté plusieurs trophées sur l'année 2021 qui est censée récompenser ce Ballon d'Or 2022. En équipe de France, le Français a remporté la Ligue des nations, un trophée assez anecdotique, mais un trophée en sélection n'est jamais négligeable. En club, "KB9" ne pouvait pas faire mieux avec la victoire en Ligue des champions avec son club du Real Madrid et le championnat d'Espagne. Il y a quelques jours, en marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, Karim Benzema a également remporté le trophée de meilleur joueur UEFA de l'année...