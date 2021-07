Nikola Karabatic aux JO : poids, taille, heures des matchs... Tout savoir sur la star du hand

Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du handball, le Français Nikola Karabatic, âgé de 37 ans, dispute très certainement à Tokyo ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques. Biographie, palmarès, salaire mais aussi vie de famille, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le handballeur français.

Nikola Karabatic et l'équipe de France voudront briller durant ces Jeux Olympiques de Tokyo. Doubles champions olympiques (2008, 2012) et médaillés d'argent à Rio (2016), les Bleus dirigés par Guillaume Gille sont parmi les favoris de cette compétition et chercheront à ramener une quatrième médaille en quatre éditions, tout en se rachetant après des dernières compétitions plus difficiles.

Tout juste de retour de blessure, Nikola Karabatic sera à nouveau le leader des Bleus, même si la forme de la star du PSG interroge. C'est toutefois en vieux briscard et avec l'expérience de quatre précédentes participations aux JO que Nikola Karabatic se présente à Tokyo, toujours entouré de son frère Luka, lui aussi sélectionné en Bleu.

Le handballeur français et son équipe débuteront leur phase de groupe à partir du samedi 24 juillet au 3 août. Si l'équipe de France termine dans les 4 premiers de son groupe A, elle jouera les phases finales qui se déroulent du 3 août au 7 août. Les Français sont dans un groupe relevé avec la Norvège, l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne et l'Argentine. Les matchs se dérouleront au Gymnase olympique de Yoyogi de Tokyo.

France-Argentine le samedi 24 août à 4h00 du matin, heure française

France-Brésil le lundi 26 août à 2h00 du matin

France-Allemagne le mercredi 28 août à 14h30

France-Espagne le vendredi 30 juillet à 7h15

France-Norvège le dimanche 1er août à 9h15

Quarts de finale le mardi 3 août à 2h30, 6h15, 10h00 et 13h45

Demi-finales le jeudi 5 août à 10h00 et 14h00

Match pour la troisième place le samedi 7 août à 10h00

Finale le samedi 7 août à 10h00

Solide arrière, Nikola Karabatic affiche une carrure imposante avec ses 1m95 pour un poids de forme de plus de 100 kg. Même à 37 ans, il reste une impressionnante machine physique, susceptible de résister aux impacts fréquents qu'encaissent les handballeurs tant en attaque qu'en défense. Le joueur du PSG a été privé d'une partie de la saison 2021 suite à une rupture du ligament croisé du genou et sa forme physique restait un point d'interrogation à l'approche des JO.

Né d'un père croate et d'une mère serbe en 1984, à Nis (Serbie), Nikola Karabatic arrive en France à l'âge de 4 ans avec sa mère pour rejoindre son père, ancien international de handball yougoslave. Dès son plus jeune âge, il marche dans les pas de son père et se passionne pour le handball. Passé par le centre de formation de Montpellier, il dispute son premier match professionnel à 17 ans en 2001, avant de devenir très vite incontournable.

L'impressionnant arrière est appelé en équipe de France à seulement 18 ans, en 2002. Le Français remporte sa première Ligue des champions, avec Montpellier en 2003, avant de participer à ses premiers Jeux, en 2004 à Athènes, où la France termine à la 5e place. Après quatre saisons avec son club formateur et quatre titres de champion, Nikola Karabatic rejoint le club de Kiel en Allemagne, en 2006. Sacré champion quatre années de suite, il remporte également sa deuxième Ligue des champions en 2007.

Devenu l'un des cadres de l'équipe de France, l'arrière mène les Bleus au premier titre européen de leur histoire en 2006 puis au premier titre olympique, à Pékin en 2008. Il porte aussi les Français à la victoire en 2009 lors du Mondial, très spécial pour lui, disputé en Croatie. Revenu à Montpellier en 2010 pour se rapprocher de sa famille et pour jouer avec son frère Luka, Nikola Karabatic est au sommet de son art, même s'il échoue à remporter une troisième Ligue des champions. Parallèlement, il enchaîne les titres avec les Bleus, que ce soit européen (2010), mondial (2011) et olympique (2012).

Mais le 30 septembre 2012, Nikola Karabatic, sa compagne et plusieurs joueurs évoluant ou ayant évolué la saison précédente à Montpellier sont placés en garde à vue dans l'affaire des paris truqués. Cela pousse l'arrière français à quitter Montpellier pour rejoindre Aix, le temps de la procédure. Il sera finalement condamné à deux mois de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Après cette courte parenthèse aixoise, il décide de quitter la France et rejoint le FC Barcelone en 2013. Il y reste deux saisons et remporte une troisième Ligue des champions, en 2015.

A l'été 2015, il choisit de revenir en France et de rejoindre son frère Luka au Paris Saint-Germain, qui a de grandes ambitions sur la scène européenne. Mais s'il est sacré champion de France depuis 2015, le PSG échoue chaque année à remporter la Ligue des champions. En octobre 2020, il est victime d'une grave blessure au genou, la première de sa carrière, à bientôt 37 ans. Mais " Kara " a fait son retour sur les parquets en mai 2021, suffisant pour être sélectionné pour les Jeux de Tokyo, où il espère glaner avec les Bleus une quatrième médaille olympique.

Nikola Karabatic possède l'un des plus beaux palmarès du handball français. Avec l'équipe de France, il est double champion olympique (2008 et 2012), quadruple champion du monde (2009, 2011, 2015 et 2017) et triple champion d'Europe (2006, 2010 et 2014). En club, il a été sacré 19 fois champion de France, d'Allemagne et d'Espagne en 20 saisons professionnelles et a remporté la Ligue des champions à trois reprises: en 2003 avec Montpellier, en 2007 avec Kiel et en 2015 avec Barcelone. Nikola Karabatic a aussi été désigné meilleur handballeur mondial de l'année en 2007, 2014 et 2016 par l'IHF.

Star de la discipline au niveau mondial, Nikola Karabatic gagne évidemment bien mieux sa vie que la plupart des autres joueurs de handball français. En février 2017, une étude du magazine L'Equipe estimait ses revenus globaux à 1,1 million d'euros par an, en comptant son salaire et ses différents partenariats. Ce qui en faisait le joueur le mieux payé du PSG et le handballeur français le mieux rémunéré. Pour comparaison, le salaire mensuel brut moyen d'un joueur de première division française était alors de 6868 euros, soit environ 82 000 euros par an.

Nikola Karabatic est issu d'une famille serbo-croate. Son père Branko est originaire de Croatie alors que sa mère, Radmila, est serbe. Son père, décédé d'un cancer en 2011, était un ancien joueur professionnel de handball venu en France pour terminer sa carrière, du côté de Strasbourg. Nikola Karabatic est actuellement en couple avec Géraldine Pillet. Le couple a eu un fils, Alek, en 2016 et une fille, Nora, en 2018. Il a également un frère cadet, Luka, lui aussi handballeur international français et joueur du PSG sélectionné pour les JO de Tokyo.