Tiger Woods : un accident de voiture mystérieux, son état de santé rassurant

TIGER WOODS. Victime d'un violent accident de voiture ce mardi 23 février 2021, à Los Angeles, Tiger Woods s'en sort avec de graves blessures aux jambes après avoir semble-t-il vu passer la mort de près. Découvrez les dernières actualités en direct et les infos sur la santé du champion.

Sommaire Accident de voiture

Biographie de Tiger Woods

Sa femme

Son palmarès Ce qu'il faut savoir sur l'accident de Tiger Woods Tiger Woods, le célèbre golfeur américain, a subi un violent accident de voiture, hier, alors qu'il circulait sur une route sinueuse et descendante, dans la banlieue de Los Angeles (Californie). Selon les premières révélations de la police, la voiture de Woods a franchi le terre-plein central et effectué plusieurs tonneaux, avant de percuter un arbre puis de s'immobiliser. Les autorités ont rapidement fait savoir que le pronostic vital du champion n'était pas engagé mais ce dernier aurait bel et bien frôlé la mort. "Je dirais que Mr Woods a de la chance de s'en être sorti vivant", a notamment indiqué Carlos Gonzalez, le premier policier arrivé sur les lieux mardi. Le golfeur, qui est toujours resté conscient, serait finalement blessé seulement aux jambes. Son entourage a fait savoir dans la soirée, via un communiqué sur le compte Twitter du sportif, qu'il avait subi "une longue intervention chirurgicale à la jambe et la cheville droite et qu'il est éveillé et réactif dans sa chambre d'hôpital". En direct Recevoir nos alertes live !

11:22 - Le message de compassion de Lindsey Vonn, ex-compagne de Tiger Woods L'ancienne skieuse Lindsey Vonn, qui partagé la vie de Tiger Woods entre 2013 et 2015, a apporté son soutien à son ex-compagnon, ce matin, sur son compte Twitter. La jeune femme a écrit ces quelques mots : "Je prie pour TW". Praying for TW right now ???????? — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 23, 2021 11:15 - Justin Thomas bouleversé par l'accident de Woods Le golfeur américain, qui dispute actuellement les WGC Workday Championship, est apparu au bord des larmes après l'accident de Tiger Woods. "J'ai le ventre noué, a-t-il réagi. C'est dur de savoir un ami proche victime d'un tel accident. Je m'inquiète pour ses enfants, je sais à quel point ça doit être dur pour eux". "I'm sick to my stomach."



Justin Thomas reacts to the news of Tiger Woods being injured after a single-car crash. pic.twitter.com/RMXKLfSi9N — SportsCenter (@SportsCenter) February 23, 2021 11:10 - Alex Rodriguez prie "pour son pote Tiger Woods" La star du baseball américain a fait partie ces dernières heures des nombreux sportifs à s'émouvoir après l'annonce de l'accident du golfeur. "Je prie pour mon pote Tiger Woods alors que nous sommes dans l'attente angoissante de nouvelles fraîches, a-t-il écrit sur Twitter. Je pense à lui et à sa famille". 11:01 - Tiger Woods avait récemment été opéré du dos Perturbé depuis de longues années par des blessures au dos, Tiger Woods était encore perturbé récemment par ces douleurs et avait même subi une opération il y a quelques semaines. Alors que sa participation à l'édition 2021 des Masters de golf, prévue au mois d'avril, était encore en suspens, l'accident de voiture qu'il vient de subir devrait encore compliquer ses desseins. A moins d'une nouvelle et incroyable renaissance ? 10:55 - Le souvenir de l'accident de 2009 ravivé Cet accident voiture de Tiger Woods fait inévitablement écho à celui que le golfeur avait subi en 2009. A l'époque, les circonstances de ce qui ressemblait d'abord à un simple fait divers avait finalement donné lieu à un grand déballage médiatique au sujet des infidélités de Woods envers sa femme et avait eu des conséquences désastreuse pour le champion privé ensuite de nombreux contrats publicitaires, puis touché par de nombreuses blessures, notamment au dos. Une conjonction d'événements qui l'avait éloigné du haut niveau pendant de longues années, avant son grand retour en 2019 et son incroyable victoire aux Masters d'Augusta. 10:27 - .. Trump aussi Donald Trump a également réagi à l'accident de voiture de Tiger Woods, sur les réseaux sociaux ("Remets-toi vite, Tiger. Tu es un vrai champion"), puis à l'occasion d'une interview accordée à Fox News ("Je n’ai aucun doute à ce sujet, il va revenir"). 10:23 - Obama au soutien Tiger Woods.. L'ancien président des Etats-Unis a adressé un message de soutien à Tiger Woods après son accident, en indiquant notamment sur son compte Twitter : "Si nous avons appris quelque chose durant toutes ces années, c’est qu’il ne faut jamais considérer que Tiger est hors jeu". Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out. — Barack Obama (@BarackObama) February 24, 2021 10:12 - Tiger Woods "récupère dans sa chambre d'hôpital" L'entourage de Tiger Woods a fait un point sur son état de santé en postant un communiqué sur le son compte Twitter à 21h30 (6h30 ce matin, heure française). On y apprend que le golfeur a subi une longue opération sur son tibia droit, sur des os du pied et de la cheville, "stabilisées par une combinaison de vis et de broches". Le comuniqué affirme également que Tiger Woods est "conscient" et qu'il "récupère dans sa chambre d'hôpital". pic.twitter.com/vZitnFV0YA — Tiger Woods (@TigerWoods) February 24, 2021 10:04 - Tiger Woods avait rendez-vous pour un shooting Le site Internet américain TMZ a livré quelques indications sur l'emploi du temps supposé de Tiger Woods avant son accident de voiture, ce mardi 24 février 2021. Le golfeur, visiblement pressé, aurait quitté son hôtel vers 7 heures du matin pour se rendre sur un shooting photos, où il devait poser en compagnie de Drew Brees, le quarterback de l'équipe des Saints de La Nouvelle-Orléans (football américain). C'est seulement quelques minutes plus tard, à 7h12, que les secours auraient été prévenus de l'accident par un habitant du quartier. 09:59 - La vitesse responsable de l'accident ? Selon Alex Villanueva, le shérif en chef du comté de Los Angeles, l'accident de voiture de Tiger Woods s'est produit sur une route sinueuse asse propice aux accidents, et le golfeur "roulait" à une vitesse relativement plus élevée que la normale", en descente, sans qu'un énorme excès de vitesse n'ait a priori été relevé. Par ailleurs, la police a indiqué qu'aucune trace de freinage n'avait été relevée, ce qui témoigne de la soudaineté des faits. 09:55 - Pas de collision avec un autre véhicule La police de Los Angeles a également indiqué que les premières constatations et témoignages laissent penser que l'accident de voiture de Tiger Woods n'a pas été causé par un autre véhicule et n'a pas donné lieu non plus à une collision avec un autre conducteur. Le SUV du golfeur aurait quitté la route pour des raisons encore inconnues, avant de franchir le terre-plein central, puis percuté un arbre après plusieurs tonneaux, et de s'immobiliser sur le bord de la chaussée. 09:49 - Une enquête ouverte sur l'accident de Tiger Woods A la suite de l'accident de voiture du golfeur américain, les services du shérif du comté de Los Angeles ont indiqué qu'ils avaient ouvert une enquête pour en éclaircir les circonstances. Selon les premières informations livrées lors de la conférence de presse donnée hier par les autorités, aucun élément ne laisse penser, pour l'heure, que Tiger Woods se trouvait au moment de la sortie de route sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool.

Tout savoir sur Tiger Woods

Aujourd'hui âgé de 45 ans, Eldrick Woods, plus tard surnommé "Tiger", est né le 30 décembre 1975, d'un père américain et d'une mère thaïlandaise. Très tôt il collectionne les titres de champion en golf amateur puis se professionnalise en 1996. Il sort champion de son premier tournoi du Grand Chelem l'année suivante et obtient le titre de meilleur joueur au monde quelques mois plus tard. Il fait preuve de grandes capacités d'adaptation psychologique sur le terrain et montre une technique remarquable. Dans les années 2000, il multiplie à nouveau les premiers titres, notamment dans l'US Open, l'Open britannique et le Masters.

Le champion fait également la une de tous les tabloïds qui évoquent ses infidélités incessantes. Ces scandales l’obligent à se retirer du monde du golf professionnel en 2009. Sa femme, un mannequin suédois du nom d’Ellin Nordegren, demande le divorce en août 2010. Le 18 mars 2013, Tiger Woods et la championne de ski Lindsey Vonn annoncent qu’ils sont en couple. L'Américain enchaîne les problèmes de santé, l'obligeant à ne pas prendre part aux saisons 2016 et 2017. Il fait sa réapparition sur le circuit mondial lors de la Farmers Insurance Open. Son retour au premier plan a lieu à Palm Harbor, avec une très bonne deuxième place lors du Valspar Championship. Fin 2018, il remporte le dernier tournoi de la saison, le Tour Championship et met à une série de 5 ans sans victoire. Mais son plus beau coup d'éclat reste sa victoire sur le Masters d'Augusta, pour la cinquième fois de sa carrière au nez et à la barbe des meilleurs golfeurs. C'est sa quinzième victoire en majeur et n'est plus qu'à 3 unités du légendaire Jack Nicklaus. Le 6 mai 2019, il reçoit la plus haute distinction civile des USA, de la main de Donald Trump.

En 2001, il fait la connaissance d'Elin Nordegren, une mannequin suédoise lors de l'Open britannique. Deux années plus tard, le couple se fiance en Afrique du Sud, avant de se marier en 2004 à la Barbade. La jeune femme donne naissance à une fille, prénommée Sam Alexis. En 2009, Elin met au monde cette fois, un fils, Charlis Axel. Fin 2009, on apprend que Tiger Woods a eu 19 aventures avec des femmes, provoquant le divorce peu de temps après. Après une idylle de deux ans avec Lindsey Vonn ou encore Kristin Smith, le golfeur est désormais en couple avec une certaine Erica Herman.

Le golfeur a été classé numéro 1 mondial sans interruption entre 2001 et 2009. Au total, il a passé 281 semaines au sommet du circuit professionnel. Tiger Woods a remporté 80 titres sur le PGA Tour, dont 15 tournois majeurs. Il a en ligne de mire le record de Jack Nicklaus avec 18 victoires.