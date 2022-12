Olivier Giroud : les Bleus, c'est fini ? Vers la retraite internationale ?

Olivier Giroud a-t-il joué dimanche 18 décembre son dernier match avec les Bleus ?

Alors que cette finale de coupe du monde édition Qatar a pulvérisé les espoirs des supporters francais - et les audiences de TF1 - nombreux passionnés se sont interrogés sur les changements effectués par Didier Deschamps à la 40ème minute du match France - Argentine. Avant la mi-temps le score est calamiteux pour les Bleus qui sont menés 2 buts à 0. Angel Di Maria a débuté la rencontre tambour battant, provoquant un penalty transformé par Messi dans la première demi-heure avant de crucifier les Bleus lui-même quelques minutes plus tard. Dans cette entame catastrophique, Olivier Giroud, lui, était inexistant et a même été remplacé à la 40e minute par Marcus Thuram.

Mais l'attaquant des Bleus, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, était-il à 100% pour cette finale Argentine - France, au Qatar ? Lors de la conférence de presse post défaite, Didier Deschamps a justifié ce double changement survenu juste avant la mi-temps car l'équipe manquait "de fraicheur" a rapporté Le Phocéen. Cependant, il a prévenu que ces remplacements n'avaient pas eu lieu "pour culpabiliser Olivier et Ousmane qui en ont fait beaucoup dans notre parcours" a t-il clarifié mais préférait le faire avant la mi temps car sinon l'équipe "n'allait pas y arriver". Autre élément qui justifierait ce départ précipité, le journal L'Équipe indiquait que l'attaquant de 36 ans était gêné par une douleur à un genou. Une gêne qui se serait confirmée dès l'échauffement avec plusieurs images du buteur très précautionneux dans ses courses, voire grimaçant.

Un Mondial pour l'histoire

Olivier Giroud est entré au Panthéon du football français en devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France pendant ce Mondial. Mais cette finale de la Coupe du monde contre l'Argentine sera-t-elle le dernier match où l'attaquant des Bleus défendra les couleurs de la France ? Doit-on s'attendre, ce dimanche 18 décembre 2022, au dernier match du joueur de l'AC Milan avec l'équipe de France ? A 36 ans, la question se pose légitimement. Pourtant, il n'a jamais semblé être autant aussi fort. Décrié lors du Mondial 2018 pour ne pas avoir marqué un seul but durant la compétition, "Gigi" semblait promis au banc au Qatar, relégué derrière Karim Benzema. Le ballon d'or forfait, il lui a finalement parfaitement succédé, plantant 4 buts en 5 matchs. Dès lors, que va faire Olivier Giroud ? S'arrêter là avec l'équipe de France, qu'importe le résultat, ou poursuivre son aventure idyllique avec Didier Deschamps et les Tricolores ?

Interrogé fin novembre par Le Parisien avant le début de la Coupe du monde, Olivier Giroud avait été interrogé sur le sujet. Réponse de l'intéressé : "Je ne me fixe aucune limite. J'ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n'ai pas envie d'annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu'à ce que mon corps me dise stop." A 36 ans, l'envie de poursuivre est donc toujours bien présente chez l'attaquant. Le verdict devrait être rapide car malgré la défaite, la compétition continue. En effet, 2024 sera l'occasion d'assister à la nouvelle édition de l'Euro, et le premier match de qualification de la France aura lieu dès le 24 mars 2023 face aux Pays-Bas, de quoi de nouveau réchauffer les supporters et revoir Olivier Giroud ?

Un cadre, voila en un mot comment on peut résumer la carrière d'Olivier Giroud en équipe de France. L'ancien joueur de Montpellier a été lancé chez les Bleus, lorsqu'il avait déjà plus de 25 ans, par un certain Laurent Blanc contre les États-Unis, le 11 novembre 2011 (1-0). Mais c'est seulement lors de la prise de poste de Didier Deschamps et à partir de 2016, notamment pour l'Euro 2016 en France, que l'attaquant était le titulaire indiscutable à la pointe de l'attaque des Bleus. Souvent décrié, le joueur a perdu sa place de titulaire en 2021 lors de l'Euro de football et le retour de Karim Benzema en équipe de France. Après la compétition, il n'a plus été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps jusqu'au mois de mars 2022 et son grand retour face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ponctué par deux nouveaux buts.

Né le 30 septembre 1986 à Chambéry, Olivier Giroud commence sa carrière professionnelle en 2005 sous les couleurs du club de Grenoble Foot 38, là où il a été formé. Passé ensuite par Istres puis par Tours entre 2007 et 2010, l'attaquant tricolore découvre la Ligue 1 en 2010 après avoir été le meilleur buteur de Ligue 2 cette même année. Sous son nouveau maillot montpelliérain, Olivier Giroud enchaîne les bonnes performances, et multiplie les buts. Le Français s'adjuge notamment le titre de meilleur buteur lors de l'année 2011-2012.

Tout juste sacré champion de France avec le club de Montpellier, Olivier Giroud décide de se rendre en Angleterre à l'été 2012 où il rejoint le championnat anglais. Sous les ordres d'Arsène Wenger, l'attaquant participe deux ans plus tard à la victoire d'Arsenal en FA Cup. Régulièrement titulaire en club, Olivier Giroud subit en équipe de France la concurrence de Karim Benzema, qui lui est souvent préféré au poste d'attaquant de pointe. Remplaçant de luxe, Olivier Giroud fait néanmoins partie de l'aventure des Bleus au Mondial 2014 au Brésil. Dans cette compétition, Olivier Giroud inscrit le centième but de l'équipe de France en phase finale d'une compétition internationale. Une blessure au pied gauche lors de la reprise du championnat d'Angleterre 2014-2015 éloigne le joueur des terrains de football et de l'équipe de France pendant quatre mois.

Une fois remis sur pied, Olivier Giroud poursuit sa carrière professionnelle avec brio, au sein d'Arsenal FC, remportant le Prix Puskàs en 2017, qui récompense les joueurs qui ont marqué le plus beau but de la saison suite à une reprise acrobatique face à Crystal Palace. En 2018, il rejoint le club londonien voisin du Chelsea FC. Il s'impose grâce à son 1,93 m comme un buteur efficace dans un des championnats les plus difficiles au monde, même si sa place de titulaire est régulièrement remise en cause. En 2021, il remporte pour la première fois la Ligue des champions avec les Anglais.

Depuis la saison 2021, Olivier Giroud est parti en Italie, dans le prestigieux Milan AC. S'il est toujours très difficile de s'imposer dans le club italien, le Français a rapidement fait sa place et a grandement contribué au titre de champion d'Italien du club italien en 2021.

Olivier Giroud Age : 36 ans

36 ans Poste : attaquant

attaquant Club actuel : Milan AC

Milan AC Salaire : 3,5 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 13 matchs en Série A cette saison pour 5 buts

6 matchs en LDC cette saison pour 4 buts.

120 sélections en équipe de France pour 53 buts Quelques trophées : Championnat de France en 2012 (Montpellier)

Ligue des champions en 2021 (Chelsea)

Ligue Europa en 2019 (Chelsea)

Champion d'Italie en 2022 (Milan AC)

Lorsqu'il n'est pas sur les pelouses des grands stades européens, Olivier Giroud se consacre à sa jolie famille. Il est marié depuis 2011 à Jennifer Giroud, une épouse dévouée qui a mis sa carrière professionnelle de côté pour soutenir son époux. Avant qu'Olivier ne devienne une personnalité dans le milieu du football, Jennifer Giroud travaillait dans le domaine des instituts de beauté. Le couple a eu quatre enfants : Jade et Aria, nées respectivement en juin 2013 et novembre 2020, mais aussi Evan et Aaron, nés respectivement en mars 2016 et au début de l'année 2018. Olivier Giroud, dont la famille a des origines italiennes, a une sœur et deux frères.