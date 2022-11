Olivier Giroud : présent à la Coupe du monde pour devenir le meilleur buteur de l'équipe de France

GIROUD. En étant dans la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, Olivier Giroud pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Comme l'a expliqué RMC Sport en début de semaine, Olivier Giroud sera bien dans la liste de Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du monde de football au Qatar qui se dispute du 20 novembre au 18 décembre. Auteur de très bonnes performances avec le Milan AC depuis plus d'un an, Olivier Giroud a convaincu le staff de l'équipe de France.

Grâce à cette compétition, l'ancien attaquant d'Arsenal ou encore de Montpellier, pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. À l'heure actuelle, le joueur du Milan en est à 49 buts avec les Bleus, soit deux unités derrière la légende Thierry Henry. "La possibilité de disputer un troisième Mondial est très importante. Pour moi, c'est un objectif de conserver ce titre. On a une belle équipe, on a beaucoup d'espoirs avec tous les talents que compte la France" a avancé Olivier Giroud il y a quelques semaines à DAZN.

Né le 30 septembre 1986 à Chambéry, Olivier Giroud commence sa carrière professionnelle en 2005 sous les couleurs du club de Grenoble Foot 38, là où il a été formé. Passé ensuite par Istres puis par Tours entre 2007 et 2010, l’attaquant tricolore découvre la Ligue 1 en 2010 après avoir été le meilleur buteur de Ligue 2 cette même année. Sous son nouveau maillot montpelliérain, Olivier Giroud enchaîne les bonnes performances, et multiplie les buts. Le Français s’adjuge notamment le titre de meilleur buteur lors de l’année 2011-2012.

Tout juste sacré champion de France avec le club de Montpellier, Olivier Giroud décide de se rendre en Angleterre à l’été 2012 où il rejoint le championnat anglais. Sous les ordres d’Arsène Wenger, l’attaquant participe deux ans plus tard à la victoire d’Arsenal en FA Cup. Régulièrement titulaire en club, Olivier Giroud subit en équipe de France la concurrence de Karim Benzema, qui lui est souvent préféré au poste d’attaquant de pointe. Remplaçant de luxe, Olivier Giroud fait néanmoins partie de l’aventure des Bleus au Mondial 2014 au Brésil. Dans cette compétition, Olivier Giroud inscrit le centième but de l’équipe de France en phase finale d’une compétition internationale. Une blessure au pied gauche lors de la reprise du championnat d’Angleterre 2014-2015 éloigne le joueur des terrains de football et de l’équipe de France pendant quatre mois.

Une fois remis sur pied, Olivier Giroud poursuit sa carrière professionnelle avec brio, au sein d’Arsenal FC, remportant le Prix Puskàs en 2017, qui récompense les joueurs qui ont marqué le plus beau but de la saison suite à une reprise acrobatique face à Crystal Palace. En 2018, il rejoint le club londonien voisin du Chelsea FC. Il s’impose grâce à son 1,93 m comme un buteur efficace dans un des championnats les plus difficiles au monde, même si sa place de titulaire est régulièrement remise en cause. Ses bonnes performances en club lui valent régulièrement la confiance de Didier Deschamps en sélection nationale. Olivier Giroud s’impose en titulaire de l'attaque bleue lors de l’Euro 2016 terminé par une finale perdue face au Portugal puis à la Coupe du monde 2018. En Russie, il ne marque aucun but mais participe grandement au sacre de champion du monde.

Suite à ses nombreuses sélections et son nombre de buts, Olivier Giroud est aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs au sein de l’équipe de France. Le joueur fait partie de l'équipe nationale pour participer à l'Euro 2021. Peu avant le début de la compétition, lors du match de préparation face à la Bulgarie, il se fait remarquer en marquant deux buts en seconde période : il devient alors le plus vieux joueur à marquer un doublé au cours d'un match avec les Bleus.

Olivier Giroud a par ailleurs prêté sa voix à un personnage dans le film d’animation Spider-Man : New Generation et s’engage pour diverses associations telles que l’Association européenne contre les leucodystrophies.

Grâce à son talent ballon au pied, son jeu de tête et son professionnalisme, Olivier Giroud s’est imposé comme un attaquant efficace. Son palmarès en club s’est rapidement étoffé avec une finale de la Coupe de la Ligue en 2011 puis un titre de champion de France l’année suivante avec Montpellier. Son passage au Arsenal FC se solde par un titre de vice-champion d’Angleterre en 2016, la Coupe d’Angleterre en 2014, 2015 et 2017, ainsi que le Community Shield les mêmes années.

Son palmarès s’étoffe un peu plus encore avec le Chelsea FC, club avec lequel il remporte la Coupe d’Angleterre en 2018 et la Ligue Europa en 2019. Il est également finaliste cette même année de la Supercoupe de l’UEFA, de la Coupe de la Ligue, puis à nouveau finaliste de la Coupe d’Angleterre en 2020 et 2021. Toujours en 2021, Olivier Giroud se hisse au sommet du football européen en remportant avec Chelsea la Ligue des Champions face à Manchester City.

Très impliqué en club, Olivier Giroud ne manque pas à l’appel non plus en équipe nationale. Il a participé à 107 sélections avec l’équipe de France depuis 2011, inscrivant pas moins de 46 buts au total, à l'aube de l'Euro 2020. Ce résultat hors du commun lui permet d’être le deuxième meilleur buteur français en équipe de France derrière les 51 réalisations de Thierry Henry, et devant les 41 buts de Michel Platini. Il a notamment été vice-champion d’Europe en 2016, champion du monde en 2018 et demi-finaliste de la Ligue des Nations en 2020.

Pour l’exercice 2020-2021, Olivier Giroud touche un salaire de 6,7 millions d’euros au sein de son club, le Chelsea FC. A noter que la valeur marchande du buteur est estimée cette même année à environ 5 millions d’euros. Cette estimation ne prend en compte que les revenus en club, à l’exclusion des autres partenariats commerciaux ou publicitaires. A titre d’exemple, les revenus d’Olivier Giroud en 2018 étaient estimés à 8,5 millions d’euros brut en 2018. Par ailleurs, son salaire de 6,7 millions d’euros en club est le 60e plus gros salaire de Premier League, le championnat anglais de football. Outre son salaire et ses divers placements de produits, Olivier Giroud fait des placements en Bourse et dans l’immobilier.

Lorsqu’il n’est pas sur les pelouses des grands stades européens, Olivier Giroud se consacre à sa jolie famille. Il est marié depuis 2011 à Jennifer Giroud, une épouse dévouée qui a mis sa carrière professionnelle de côté pour soutenir son époux. Avant qu’Olivier ne devienne une personnalité dans le milieu du football, Jennifer Giroud travaillait dans le domaine des instituts de beauté. Le couple a eu quatre enfants : Jade et Aria, nées respectivement en juin 2013 et novembre 2020, mais aussi Evan et Aaron, nés respectivement en mars 2016 et au début de l’année 2018. Olivier Giroud, dont la famille a des origines italiennes, a une sœur et deux frères.