"Affaire Paul Pogba : un membre de l'équipe de France auditionné, qui est-il ?"

AFFAIRE POGBA. Selon les informations du Parisien, un membre de l'équipe de France de football a été auditionné par les enquêteurs.

[Mis à jour le 1 septembre 2022 à 09h20] À seulement trois mois de la Coupe du monde de football, un membre du staff de l'équipe de France de football est impliqué dans l'affaire Paul Pogba. Selon les informations du Parisien, il s'agirait tout simplement de l'officier de sécurité des Bleus. Toujours selon le média il a été mis au courant dès le début de l'été et aurait conseillé à Paul Pogba de sortir du silence en s'adressant d'abord à la police italienne.

La police italienne est également impliquée dans cette affaire. Le 16 juillet dernier, Paul Pogba a déposé plainte à Turin. Le 1er août 2022, les autorités italiennes ont décidé d'alerter le parquet de Paris pour des faits qui se seraient produits en France. En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour "chantage et extorsion aggravées" contre X. Les personnes sont en cours d'identification, l'enquête ne fait que débuter.

Par ailleurs, selon les informations de Cnews ce mercredi 31 août, le champion du monde français Paul Pogba aurait bien payé un marabout pour Kylian Mbappé selon son témoignage auprès des enquêteurs et comme l'a affirmé son frère. Mais la raison ne serait pas de lui "jeter un sort" mais pour se protéger des blessures. Son frère l'a d'ailleurs mentionné dans sa dernière vidéo postée mardi soir. "Se protéger des blessures, nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années ? (Surtout que ça n'a pas marché).

1- L'intriguant message de Mathias Pogba

L'affaire Pogba débute le samedi 27 août. Ce jour là Mathias Pogba, 32 ans, publie une série de message intrigants sur les réseaux sociaux. Le frère aîné de Paul Pogba promettait alors de "grandes révélations" sur son cadet, 29 ans, mettant le monde du foot dans une attente fébrile. Dans cette vidéo diffusée en quatre langues (français, italien, anglais et espagnol), Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, annonçait que "le monde entier", comme la Juventus Turin, le club italien où son frère est revenu cet été après un premier passage entre 2012 et 2016, et six saisons à Manchester United, "méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il (Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance". "Tout cela risque d'être explosif", concluait-il, sans plus de précisions.

2- Le communiqué des avocats de Paul Pogba

Dimanche 28 août, Paul Pogba contre-attaquait via un communiqué signé de ses avocats et de son agente Rafaela Pimenta, qui vient de prendre la tête de la société de Mino Raiola, l'agent-star récemment décédé. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", indiquait le communiqué. "Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours", poursuivaient les représentants de Paul Pogba dans ce communiqué.

3- Les détails de l'affaire d'extorsion présumée

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'une enquête a été ouverte en France début août et confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Selon France Info, Paul Pogba a confié durant les auditions aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il aurait "notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut". Ils lui auraient réclamé 13 millions d'euros pour "service rendu", lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel.

Selon France Info toujours, Paul Pogba, actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au genou droit, a assuré aux enquêteurs qu'il avait également plusieurs fois été intimidé à Manchester et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il aurait affirmé avoir reconnu son frère Mathias. Selon le chroniqueur sportif Daniel Riolo, qui s'exprimait sur BFMTV ce week-end, Paul Pogba aurait même été brièvement kidnappé en mars 2022, en marge d'un rassemblement des Bleus.

4- Kylian Mbappé marabouté ?

Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparait aussi à son insu : Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce que le joueur dément. Une vidéo sur une clé USB a notamment été mentionnée dans la presse sans qu'aucune image n'ait à ce stade été dévoilée. Dimanche soir, Mathias Pogba en a remis une couche. "Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi!"

5- La réaction de Mathias Pogba

De son côté, Mathias Pogba maintient ses accusations, toujours sans les formuler: "J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins !", a-t-il écrit dimanche sur Twitter.

Dimanche soir, il a réagi aux première révélations sur l'audition de son frère par la police en rajoutant quelques messages sur Twitter. "Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison", a écrit Mathias. "Tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, a-t-il ajouté, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre."

6- 100 000 euros donnés en cash

Selon les informations de RMC Sport, Paul Pogba aurait déjà versé 100 000 euros aux individus qui l'ont menacé et braqué dans un appartement parisien. Des amis d'enfance ainsi que le grand frère de l'international français lui auraient réclamé 13 millions d'euros. Une somme à donner " à ceux qui l'ont protégé depuis des années ", et " assuré sa sécurité ", estiment les extorqueurs, selon ce que Paul Pogba aurait expliqué aux enquêteurs. Selon le média, le Français aurait voulu donner cette somme, mais sa banque n'aurait accepté qu'un retrait d'un montant de 100 000 euros, l'obligeant à écrire un papier, assurant qu'il donnera la suite de la somme.

7- Le témoignage de la mère de Paul Pogba

La maman de Paul Pogba, selon les informations de RMC Sport le 30 août, a été interrogé par les enquêteurs en qualité de témoin après l'ouverture de l'enquête. Pour le moment, rien n'a filtré sur les propos de cette dernière face au déchirement de ses fils.

8- Une nouvelle charge de son frère

Dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 août, Mathias Pogba a publié un nouveau contenu vidéo, chargeant et accusant une nouvelle fois son frère. Cela à cause de mon frère, qui, à cause de l'argent et de la célébrité a perdu la notion de la réalité depuis longtemps. Les gens parlent de régler les choses en famille, mais si ce frère ne veut pas parler et s'obstine à détruire la famille, quel choix reste t-il ?" Aussi, ajoute Mathias Pogba, dans son acharnement à discréditer tous ceux qui connaissent ses petits secrets, Paul prétend que l'argent qu'il a offert à ses amis d'enfance a été extorqué, facile à dire pour les médias, mais on fait quoi si cet argent est justifié par des documents officiels et enregistrés, et qu'il y a des preuves d'un geste consenti !? C'est pas pareil, n'est ce pas ?"

9- Yeo Moriba, cheffe du gang ?

Selon RMC Sport, la mère de Paul et Mathias Pogba a également été entendue par les enquêteurs et a témoigné sur l'affaire. Yeo Moriba a été entendue par les enquêteurs en tant que témoin après l'ouverture d'une enquête préliminaire le 3 août dernier du chef d'extorsion en bande organisée et tentative. Interrogé par Le Figaro, le président du Tours FC Jean-Marc Ettori ne se dit pas du tout surpris et met en doute le rôle de la mère, "cheffe du gang". "La mère de Paul, Mathias et Florentin (le troisième frère, jumeau de Mathias), Yeo Moriba, est "la cheffe de gang, celle qui pilote tout, celle qui dit oui, celle qui dit non". À l'époque, Mathias Pogba avait été proposé au club. Après un premier refus, une contre proposition avait été envoyée par le clan. "On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours." La somme due au club - un total de 80 000 euros - n'a jamais été versée. "On n'a jamais eu l'argent" explique t il auprès de nos confrères.