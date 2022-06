Camille Lacourt : compagne, natation... qui est le consultant de France Télévisions ?

LACOURT. Ancien nageur, Camille Lacourt s'est reconverti comme consultant où il a intégré France Télévisions pour commenter les prochains championnats du monde à Budapest (18 juin - 3 juillet).

Les championnats du monde de natation (18 juin - 3 juillet) ont débuté aujourd'hui avec un nouveau consultant chez France Télévisions : Camille Lacourt. Le quintuple champion du monde a été recruté pour comment les Mondiaux mais également les championnats d'Europe qui se dérouleront à Rome (11 - 21 août).

L'ancien nageur n'a pas caché sa joie de rejoindre le groupe du service public à nos confrères de TV Mag : "Quand les dirigeants de France Télévisions m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient intéressés par mon profil, j'ai souri et j'ai dit oui tout de suite parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est vraiment un honneur et un privilège de pouvoir commenter ma discipline et faire passer toutes les émotions qu'il peut y avoir dans les bassins."

Biographie de Camille Lacourt. Camille Lacourt est né le 22 avril 1985 à Narbonne dans le département de l'Aude en Occitanie. Nageur professionnel français, il était un spécialiste des 50 et 100 mètres dos avant de prendre sa retraite en 2017. il a été de nombreuses fois champion de France. Fils de deux parents facteurs, il découvre la natation à l'âge de cinq ans où il intègre le club de La Cabanasse. Richard Martinez, son entraîneur dirige également le pôle espoirs de natation de Font-Romeu, une structure que Camille Lacourt a intégré à l'âge de 16 ans. À cette époque, il remporte plusieurs médailles de bronze dans des courses de dos de la catégorie des cadets (50 et 100 mètres). En 2004, chez les juniors, il remporte deux titres de champion de France toujours en 50 et en 100 mètres dos.

Quel est le palmarès de Camille Lacourt ?

Quintuple champion du monde, neuf médailles aux championnats du monde, quintuple champion d'Europe, quatorze titres de champion de France sur 50 et 100 m dos : le palmarès de Camille Lacourt est rempli. Sans oublier les records que le nageur français a battu à de nombreuses reprises durant sa carrière.

Qui est la femme de Camille Lacourt ?

Côté vie privée, après avoir été marié avec Valérie Bègue d'août 2013 à octobre 2016, Camille Lacourt a refait sa vie avec Alice Detollenaere, Miss Bourgogne 2010. Le 1er juin 2021, ils sont devenus parents d'un fils nommé Marius, le deuxième enfant pour le nageur qui avait eu une fille prénommée Jazz avec Miss France 2008 en 2012.

Camille Lacourt, consultant sur France Télévisions

Nouvelle recrue de France Télévisions, Camille Lacourt sera consultant pour la chaîne du service public aux championnats du monde de natation à Budapest du 18 juin au 3 juillet mais aussi aux championnats d'Europe à Rome du 11 au 21 août prochain. Ce sera une nouvelle expérience télévisuelle pour la natif de Narbonne après ses passages réguliers dans "Fort Boyard". Il avait participé à "Danse avec les Stars" en 2017 ainsi qu'au "Super Bêtisier" sur NRJ 12.