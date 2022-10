"Wendie Renard : peut-elle remporter le Ballon d'Or féminin ?"

RENARD. Capitaine de l'OL et de l'équipe de France, Wendie Renard est l'une des prétendantes au Ballon d'Or féminin 2022.

Si la France a les yeux rivés sur un certain Karim Benzema, Wendie Renard pourrait également être sacrée Ballon d'Or féminin après sa folle saison même si l'Anglaise Beth Mead, vainqueur de l'Euro, est la grande favorite. En remportant une nouvelle fois la Ligue des champions avec l'OL, mais également un nouveau championnat de France, la Française devrait obtenir son meilleur classement. Demi-finaliste de l'Euro avec les Bleues, Wendie Renard a également été dans la lumière avec la sélection.

Interrogée par Ouest France, la défenseur n'en fait toutefois pas une obsession. Ça voudra dire que j'ai été performante individuellement mais aussi collectivement. C'est un trophée, il est important et quand on est une compétitrice comme moi, on aime tous les trophées, individuels comme collectifs. Mais je n'ai jamais commencé un match en pensant au Ballon d'Or. Je me dis que j'ai une saison compliquée, des titres à aller gagner. Et forcément si on gagne collectivement, individuellement on sera aussi mise en avant. C'est ma perception des choses".

Biographie Wendie Renard. Wendie Renard, devenu aujourd'hui l'une des joueuses de football les plus populaires de France , n'a pas vécu une enfance comme les autres. Née le 20 juillet 1990 à Schoelcher en Martinique, elle a en effet eu la douleur de perdre, dès l'âge de 8 ans, son père, Georges, victime d'un cancer des poumons. Une force mentale qui a sans doute été son meilleur allié pour parvenir à faire son trou dans le foot féminin, ce qui n'était pas gagné d'avance. Après avoir évolué durant ses jeunes années sous le maillot de plusieurs clubs martiniquais de garçons, Wendie Renard a en effet été recalée, ensuite, aux tests d'entrée du prestigieux centre de formation de Clairefontaine. Un échec vite oublié puisque la jeune femme a rapidement rebondi en 2006 à l'Olympique lyonnais, séduit notamment par ses qualités athlétiques . Après une année d'adaptation en équipe réserve, la Martiniquaise débutera finalement avec le groupe pro en 2007. Le début d'une longue période faste avec les Gones.

Quel est le palmarès de Wendie Renard ?

Quinze championnats de France (de 2007 à 2020 et 2022), 9 Coupe de France (2008 et de 2012 à 2020), huit Ligue des Champions (2011, 2012, de 2016 à 2020 et 2022) sans oublier le Trophée des Championnes en 2019 : le palmarès de Wendie Renard avec l'Olympique Lyonnais est bien rempli. Avec les Bleues, la Martiniquaise a remporté le Tournoi de France (2020 et 2022), la Coupe de Chypre (2012 et 2014) et la SheBelieves Cup en 2017.

Considérée comme l'une des meilleures défenseuses du monde, Wendie Renard fait partie des joueuses en France les mieux payées. La Martiniquaise touche 37 000 euros bruts par mois soit un peu moins de 450 000 euros bruts par an.

Wendie Renard profite aujourd'hui de sa grande taille (1,87m) pour se montrer régulièrement décisive dans la surface de réparation (en témoignent ses deux buts inscrits de la tête face à la Corée du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du monde), Wendy Renard a souffert de ce physique atypique lors de son enfance : "J'ai longtemps perçu ma taille comme mon plus gros défaut physique, expliquait-elle à Libération en 2017. Quand j'étais jeune, j'ai subi pas mal de moqueries. Aujourd'hui, je m'en fous, j'ai compris que c'était un atout". La Française a en effet inscrit à ce jour 23 buts en sélection nationale.

En équipe de France depuis 2011, Wendie Renard comptabilise au 23 juin 2022 131 sélections, encore loin des 198 capes de Sandrine Soubeyrand. La défenseure des Bleus a marqué à 33 reprises.