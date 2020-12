Christophe Dominici : des obsèques poignantes, sa femme Loretta se confie

Les obsèques de Christophe Dominici ont débuté mercredi par un hommage religieux émouvant à Boulogne-Billancourt. L'enterrement de l'ancien joueur de rugby, mort le 24 novembre dernier, aura lieu à Hyères ce vendredi. Sa femme Loretta Denaro s'est par ailleurs confiée aujourd'hui à Paris-Match.

[Mis à jour le 3 décembre 2020 à 16h10] L'émotion était immense, hier à Boulogne-Billancourt où avaient lieu les obsèques de Christophe Dominici, décédé soudainement la semaine dernière. Ses proches se sont réunis en l'église Saint-Cécile pour rendre un dernier hommage à l'ancien ailier du XV de France, dont l'enterrement est prévu vendredi à Hyères, dans le Var. De nombreuses personnalités du monde du rugby (Bernard Laporte, Vincent Moscato, Max Guazzini...) et de l'audiovisuel (Jean-Luc Reichmann, Jean Roch) qui s'étaient liées d'amitié avec "Domi" étaient venus soutenir la famille du défunt : ses parents Jean-Marie et Nicole, sa femme Loretta Denaro et ses filles, Mya (11 ans) et Kiara (14 ans). Selon Midi Olympique, après l'entrée du cercueil dans l'église, porté par ses anciens coéquipiers Franck Comba, Sylvain Marconnet, Vincent Moscato et Christophe Moni, les témoignages se sont succédés, notamment celui de la fille aînée de Christophe Dominici, qui a fait lire une bouleversante lettre d'adieu : "Mon papa d'amour, tu m'as été enlevé trop vite. J'avais encore besoin de toi et depuis, j'écoute tes musiques en boucle. Tes bisous, tes câlins et ton sourire me manquent tellement. Je t'aime".

Au lendemain de ses obsèques et à la veille de l'enterrement de Christophe Dominici, sa femme Loretta Denaro s'est par ailleurs confiée dans le numéro de Paris- Match publié ce jeudi. La compagne de l'ancien joueur de rugby revient notamment sur l'échec de la reprise du club de rugby de Béziers, l'été dernier, qui l'avait profondément marqué ("Il n'a pas dormi pendant quinze jours, il était dévasté") mais affirme une nouvelle fois qu'elle ne croit pas à la thèse du suicide : "(Il n'était) pas au point de commettre un geste désespéré. Ce n'est pas possible, il avait trop de vie en lui pour faire ça (...) Tout allait bien. Les travaux de notre maison en construction à Sèvres avançaient, on avait plein de projets, les filles allaient bien. C'est impensable !". La veuve revient également sur les dernières heures avant le drame et raconte : "Quand il est parti ce matin-là, il n'a fait aucun geste étrange, il ne m'a lancé aucun regard particulier, il n'a pas plus embrassé ses filles que d'habitude. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il voulait protéger tout le monde, ses parents surtout, mais moi, j'étais toujours là, je voyais ses peines, je connaissais tout. C'est impossible, impossible". Loretta Denaro confie enfin vouloir désormais honorer sa mémoire. "Depuis sa mort, les médias décrivent un homme désespéré, mais il était enthousiaste, malicieux et généreux, c'est cela dont je voudrais que les gens se souviennent", conclut-elle.

La mort de Christophe Dominici, survenu le 24 novembre 2020, à l'âge de 48 ans, continue de poser question. Le corps de cette figure de l'équipe de France de rugby a été retrouvé inanimé au sol, mardi après-midi à l'orée du parc du Domaine national de Saint-Cloud, dans les Hauts de Seine. Il est établi que l'ex-rugbyman a chute d'une dizaine de mètres de haut et qu'il aurait été tué sur le coup.

Les circonstances du drame et la personnalité tourmentée de l'ancien rugbyman laissent à penser qu'il s'est donné la mort mais le suicide n'a pas pu, pour l'heure, être avéré. Le témoignage d'un cycliste qui se trouvait sur place a permis aux enquêteurs d'acquérir la certitude que Dominici était seul et qu'il est bien monté sur une rampe en béton, sans toutefois pouvoir écarter l'hypothèse d'une chute accidentelle.

Les résultats de l'autopsie ont été transmis au Parquet jeudi dernier, selon Le Parisien, et ont permis d'écarter l'hypothèse de l'éventuelle intervention d'un tiers dans le drame mais pas d'éclaircir les circonstances exactes de la mort de Christophe Dominici et d'avérer le caractère volontaire de la chute. Les résultats des analyses toxicologiques sont également attendus et pourraient permettre de savoir si le rugbyman était sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer son jugement au moment du drame, mais pas forcément de valider la thèse du suicide.

Loretta Denaro, s'était rapidement retrouvée sur les lieux du drame, mardi dernier. Cette dernière s'inquiétait de l'absence de son mari, qui avait quitté un peu plus tôt leur domicile voisin de Boulogne-Billancourt pour faire "une promenade". Ses recherches l'avaient menée à la caserne Sully, où elle a découvert le corps sans vie de son mari peu après la chute. Interrogée le lendemain du drame par les enquêteurs, Loretta Denaro avait rejeté "fermement" la thèse du suicide, selon Le Parisien. La famille de l'ancien rugbyman avait ensuite publié un communiqué en indiquant notamment : "Hâtivement, certaines affirmations aux termes desquelles Christophe aurait mis sciemment fin à ses jours ont été relayées dans les médias ; affirmations dont la famille entend se préserver. Cette thèse - particulièrement aisée - n'est pas avérée, et ne peut, en l'état, être accréditée".

Né le 20 mai 1972 à Toulon, Christophe Dominici s'est d'abord tourné vers le football, influencé par son père qui fut gardien de but à Colmar et à Hyères. Il ne se tourne vers le rugby qu'à l'âge de 17 ans et fait ses débuts dans le Var, d'abord, au RC La Valette en deuxième division, puis au RC Toulon, entre 1993 et 1997, où il commencera son ascension, avant de rejoindre Paris et le Stade Français. Sa jeunesse a également été marquée par plusieurs drames. La mort de sa sœur, aînée dans un accident de la route, lorsqu'il avait 14 ans, a plusieurs fois été mentionnée comme un moment sombre de son parcours. Il reviendra d'ailleurs sur ce drame dans sa biographie, Bleu à l'âme, sortie en 2007. La disparition d'un ami proche est aussi régulièrement évoquée comme un élément déclencheur de sa fragilité émotionnelle.

Né de parents horticulteurs, Nicole et Jean-Marie, Christophe Dominici a été élevé en grand partie par sa sœur Pascale, qu'il a donc eu la douleur de perdre à l'âge de 14 ans. A l'âge adulte, le rugbyman a d'abord été marié avec une certaine Ingrid, avant une séparation douloureuse au début des années 2000 qui le fera basculer dans la dépression. Le sportif avait ensuite refait sa vie avec Loretta Denaro, depuis 2007. Le couple avait donné naissance à deux filles, Kiara (14 ans), et Mya (11 ans), aujourd'hui orphelines de leur papa.

Christophe Dominici a traversé plusieurs épisodes de dépression par le passé. Il avait notamment été hospitalisé en octobre 2000, pour être soigné. L'Équipe indiquait également peu après sa mort, en novembre 2020, que Dominici avait également passé "un court séjour en milieu hospitalier courant juin pour soigner une nouvelle dépression".

La carrière de Christophe Dominici est l'une des plus impressionnantes du rugby français. L'ancien ailier a cumulé 67 sélections dans le XV de France, avec lequel il a été finaliste de la Coupe du monde en 1999, a remporté le Tournoi des Cinq Nations en 1998, puis le Tournoi des Six Nations en 2004, 2006 et 2007. Christophe Dominici a remporté cinq fois le titre de champion de France avec le Stade Français, qu'il a intégré en 1997 et auquel il restera fidèle jusqu'à la fin de sa carrière de joueur en 2008. Le parcours de l'ailier en dehors du terrain sera plus chaotique. Adjoint d'Ewen McKenzie, l'entraîneur du Stade Français, après sa retraite, Christophe Dominici passera à peine plus d'une saison dans le staff avant d'être limogé en raison de mauvais résultats de l'équipe. Il sera aussi un temps consultant rugby pour RTL et L'Equipe 21. En 2016, Christophe Dominici échouera à se faire élire au Comité directeur de la Fédération française de rugby, inscrit sur une liste minoritaire. Un projet de rachat du club de Béziers, mené par Christophe Dominici en partenariat avec des fonds émiratis, avait par ailleurs capoté l'été dernier. Un échec que l'ancien rugbyman aurait particulièrement mal vécu.

La Coupe du monde de rugby, organisée en Europe en 1999, restera comme l'événement majeur de la carrière de Christophe Dominici pour la majorité des Français. Son rôle prépondérant dans la victoire d'anthologie face à la Nouvelle-Zélande (43-21), en demi-finale à Twickenham, est resté dans les annales du rugby. Un essai marqué par le numéro 11, après une récupération et un coup de pied au loin qui lui permettra de prendre de vitesse toute la défense des Blacks, avait notamment permis aux Bleus de créer l'exploit ce jour-là.

Revivez en vidéo cet essai de Christophe Dominici inscrit face aux All Blacks et resté dans les mémoires :