James Naismith : comment ce docteur du Massachusetts a inventé le basket

JAIMES NAISMITH. Google rend hommage au Dr James Naismith ce vendredi 15 janvier, avec un Doodle. Ce professeur en médecine canadien naturalisé américain a inventé le basket-ball à la fin du XIXe siècle...

Google rend hommage ce vendredi 15 janvier au Dr James Naismith, à travers un de ces Doodles. Le 15 janvier 1892, ce médecin canadien naturalisé américain présentait un tout nouveau jeu dans les pages du "Triangle", un journal du Springfield College, dans le Massachusetts. Il venait ni plus ni moins d'inventer les règles du basket-ball, sport roi aux Etats-Unis et aujourd'hui pratiqué jusqu'au plus haut niveau dans le monde entier. Né le 6 novembre 1861, près de la ville d'Almonte dans l'Ontario, au Canada, James Naismith, était diplômé d'une licence en éducation physique obtenue à l'université McGill de Montréal. En 1890, il accepte un poste d'instructeur au YMCA International Training College de Springfield, de l'autre côté de la frontière.

Les débuts de James Naismith dans le gymnase de cette école seront vite remarqués. Cherchant à mettre au point un jeu d'intérieur qui pourrait occuper les étudiants pendant les hivers rigoureux de la Nouvelle-Angleterre, il se dote de deux paniers de pêche, d'un ballon de football et griffonne une dizaine de règles. Dès l'année 1891, le "basket-ball" était né. James Naismith introduit son nouveau jeu dans sa classe le 21 décembre 1891. Au départ, il oppose des équipes de neuf joueurs et combine des éléments de sports de plein air tels que le football américain, le soccer (football dans nos contrées) et le hockey sur gazon. Malgré le scepticisme qu'il va inspirer au départ, le basket va finalement gagner très rapidement en popularité au cours des années suivantes. En 1936, le basket-ball fera ses débuts olympiques à Berlin, en Allemagne. Une consécration que James Naismith connaîtra de son vivant puisqu'il est mort en novembre 1939. James Naismith lancera même le ballon pour le coup d'envoi du premier match.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

James Naismith voyait d'abord le basket-ball comme un moyen pour tous les étudiants de s'améliorer physiquement et mentalement. "Naismith voyait en chacun de nous une personne ayant le potentiel pour ce jeu. De son vivant, il a pris des mesures pour aider le basket-ball à toucher plus de jeunes, et il est depuis devenu un phénomène mondial qui franchit les barrières raciales et de genre", écrit Google dans son hommage. En 1959, le Naismith Basketball Hall of Fame a été créé à Springfield, dans le Massachusetts. Ce haut-lieu du basket perpétue depuis l'héritage de Naismith.