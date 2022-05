DIRECT. Kylian Mbappé : vers le Real... Sa décision finalement annoncée samedi ?

MBAPPE. Alors que la décision de Kylian Mbappé devait être annoncée ce dimanche selon plusieurs médias, RMC Sport et Marca expliquent que le Français pourrait finalement annoncer son choix samedi soir.

13:15 - Les médias espagnols inquiets Depuis quelques jours, les médias espagnols ne sont plus aussi certains concernant la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, à l'instar d'El Chiringuito. Tête d'affiche de l'émission, Josep Pedrerol a déclaré : "J’estime difficile que Mbappé signe au Real." ???????? "Veo MUY DIFÍCIL que MBAPPÉ FICHE por el MADRID" ????????



???? "En el CLUB son MUY PESIMISTAS" ????



????¡Bombazo de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé!???? pic.twitter.com/JCCQ6LXavx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022 13:00 - Pour Papin, Mbappé doit réaliser son rêve "Sur le choix de son club, je pense que quand un joueur a un rêve, il faut qu'il le réalise. S'il ne le fait pas, il le regrettera toute sa vie", a déclaré l'ancien international français, à l'occasion de la présentation du nouveau ballon de la Ligue 1. 12:45 - Verratti a "mal au ventre" en lisant les rumeurs sur Mbappé Lors d'un échange avec les lecteurs du Parisien, Marco Verratti a expliqué qu'il avait mal au ventre en entendant les rumeurs de départ de Kylian Mbappé au Real. ""Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre, sourit-il. Même si après il me dit: ‘Tranquille, j’étais en vacances’. On attend tous de savoir". 12:30 - L'entraîneur de Monaco espère voir Mbappé partir "J’espère, oui, a lâché l’entraîneur belge avec le sourire. Parce qu’il est si fort! Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde en ce moment (…) Je rigole un peu en disant que c’est mieux qu’il parte. Mais c’est la même chose s’il va en Espagne ou en Angleterre. Les autres entraîneurs préféreront également qu’ils ne viennent pas chez eux. C’est comme ça. Il est tellement bon" a lancé Philippe Clément en conférence de presse. 12:15 - Plus de maillot Mbappé dans la boutique du PSG ? C'était la rumeur de cette fin de semaine, Mbappé va partir car on ne peut plus commander de maillot floqué du numéro 7... Mais comme l'a indiqué plusieurs médias, la raison était un simple problème de stock sur le maillot du champion du monde. 12:00 - Real ou PSG, Didier Deschamps s'en moque En marge de la liste de l'équipe de France dévoilée ce jeudi, Didier Deschamps a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé. "C’est son choix. Il annoncera sa décision quand il le décidera, c’est peut-être un feuilleton pour vous, mais tant que ça ne dérange pas. Ça le regarde lui et son entourage. Il est Français, joue pour l’équipe de France, ça me va très bien ! C’est son choix. Jamais de conseils. Avis tout au plus. C’est leur décision, leur carrière. Aucun joueur ne fait un mauvais choix dans l’absolu, c’est après qu’on saura." 11:45 - Quand Fernando Alonso ironise sur Mbappé Tous ont un avis sur Kylian Mbappé, y compris Fernando Alonso, l'ancien champion du monde de Formule 1, qui a été interrogé en marge du GP d'Espagne. "Je suis tranquille pour Mbappé. C'est ce qu'a dit le président quand on lui a demandé s'il venait, non ? D'être tranquille." 11:26 - Un optimisme qui se dégrade en Espagne ? Selon la presse espagnole, la sérénité affichée depuis plusieurs semaines n'est plus du tout d'actualité du côté du Real Madrid. Le club laisse fuiter qu’il n’est plus aussi sûr que Kylian Mbappé a choisi le club merengue. Selon l'Espagne et RMC Sport, son clan aurait laissé entendre au Real qu’il réfléchirait encore à sa décision, de quoi refroidir les responsables du Rea 11:05 - Une annonce plutôt samedi ? Selon RMC Sport et Fred Hermel, la décision de Kylian Mbappé pourrait finalement intervenir samedi soir après la rencontre face à Metz. Mais pour le journaliste, Kylian Mbappé ne devrait pas annoncer son départ au Real, mais soit une prolongation, ou un départ sans dire la destination afin de ne pas gêner le Real Madrid qui va jouer une finale de Ligue des champions. 10:55 - Karl Olive a annoncé sa prolongation Cela peut prêter à sourire, mais il y a quelques jours, le maire de Poissy, proche d'Emmanuel Macron, a annoncé sur Twitter que le Français allait rester un an de plus au club de la capitale. Depuis, et après le déferlement sur les réseaux sociaux, l'élu a supprimé son tweet. 10:50 - Des adieux face à Metz ? S'il reste un enjeu sportif pour le FC Metz ce samedi soir puisque les joueurs de Fred Antonetti jouent tout simplement leur survie en Ligue 1, les yeux seront rivés sur le Français qui pourrait faire ses adieux sur la pelouse. 10:40 - Une annonce dans Téléfoot ? L'émission historique du foot français aura-t-elle la primeur de l'annonce du champion du monde ? Selon les informations de l'Equipe, le Parisien devrait faire son annonce sur TF1 ce dimanche dans Téléfoot. 10:35 - Une annonce dimanche Ce jeudi soir, plusieurs médias ont annoncé que le Français allait rendre sa décision publique ce dimanche, après donc le dernier match de la saison face au FC Metz. 10:30 - Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à vous pour suivre en direct les dernières informations sur la prolongation ou le départ vers le Real Madrid de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est un joueur de football français originaire de Bondy. Il chausse ses crampons dès l'âge de 6 ans dans sa ville natale. En 2015, il rejoint l'AS Monaco, où il fait ses débuts en Ligue 1. Depuis 2017, Kylian Mbappé évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

C'est la grande question que se pose tous les supporters du PSG. Libre de s'engager ou il veut au mois de juin prochain, le Français Kylian Mbappé a toujours refusé les offres de prolongation du PSG depuis plusieurs jours, semaines et même mois. Il y a quelques mois justement, la prolongation de Mbappé à Paris était quasiment impossible, les deux partis s'étant éloignés drastiquement. Mais depuis quelques semaines et plusieurs réunions, Paris semblerait reprendre la main sur le dossier en proposant notamment au champion du monde d'être le patron sportif du club. Si cela peut prêter à sourire, il y a quelques jours, Karl Olive, maire de Poissy et proche d'Emmanuel Macron, lui même proche de Kylian Mbappé, a annoncé que le numéro 7 allait rester au PSG la saison prochaine....

En fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait prendre la direction du champion d'Espagne et l'un des meilleurs clubs au monde, le Real Madrid. Depuis des années maintenant, le champion du monde n'a cessé de dire qu'il rêvait du Real Madrid, le plus grand club au monde selon lui. Lors de la cérémonie des trophées UNFP, le Français a avoué que son choix était fait. "Il faut respecter toutes les parties. Je suis aussi pressé, mais il n'y a pas que moi. C'est fini, il manque des détails, mais c'est fini. Ma décision sera bientôt connue". Marca a ensuite indiqué : "au Real Madrid, ils restent confiants et calmes, et l'avenir du footballeur français, déjà en blanc, ne fait aucun doute. Ni les problèmes de droits à l'image, ni les chiffres de la prime à la signature, ni l'adéquation du Français au schéma d'Ancelotti. Aucun des différents problèmes qui pourraient obscurcir la fin de l'opération n'inquiète le Real Madrid." De son côté, Andres Onrubia, journaliste pour AS et la Cadena SER a confié à la radio : "à Paris, ils sont nerveux. Il annoncera sa décision avant le 28 mai. Il pourrait le faire samedi lors de son dernier match avec le PSG. Je pense que ça pourrait être là, car il pourra dire au revoir aux supporters et faire un discours".

Kylian Mbappé annoncera-t-il sa décision de prolonger oui ou non au PSG dans l'émission historique du football français ? Selon les informations du journal L'Equipe, la réponse est oui, Kylian Mbappé fera son annonce dans Téléfoot ce dimanche 22 mai.

Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans à Bondy et sa mère, Fayza Lamari est une ancienne handballeuse. Kylian Mbappé est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère. Jirès Kembo Ekoko est élevé par les parents de Kylian. Il a aussi un petit frère, Ethan.

Kylian Mbappé fait ses débuts dans le football en 2004 à l'AS Bondy. En 2011, il suit une formation au centre de l'INF Clairefontaine. Le jeune joueur quitte alors Bondy où il était scolarisé et poursuit ses études à Rambouillet. A l'issue de sa formation, il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait son retour en Ligue 1. En 2014, Kylian Mbappé est sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans et en 2016, il obtient son baccalauréat STMG.

Le 16 mars 2017, Kylian Mbappé est sélectionné par Didier Deschamps pour son premier match en équipe de France. Le 25 mars, il rentre en jeu face au Luxembourg pour sa première sélection. Kylian Mbappé marque son premier but en bleu lors d'un match éliminatoire de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas.

Le 27 mars 2018, Kylian Mbappé devient à seulement 19 ans le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France. Lors de la finale de la Coupe du monde 2018, face à la Croatie, Kylian Mbappé marque le quatrième but bleu et le match se termine sur le score de 4-2. A l'issue de cette Coupe du monde, il reçoit le trophée du " meilleur jeune joueur " de la compétition par la FIFA. L'Euro 2021 aura été moins réussi pour le joueur tricolore. Kylian Mbappé était le 5e tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but face à la Suisse en 8e de finale du Championnat d'Europe des nations. Une position difficile à assumer puisque, tous les autres tireurs ayant réussi. L'attaquant français a choisi de tirer sur la droite du gardien suisse Yann Sommer, auteur d'une très grosse prestation face aux Bleus et qui a sorti la parade décisive, entérinant l'élimination des Bleus. Kylian Mbappé reste aujourd'hui un titulaire indiscutable chez les Bleus.

Kylian Mbappé marque le quatrième but de son équipe lors du match final entre la France et la Croatie lors de la Coupe du monde de football 2018 © Petr David Josek/AP/SIPA

Début 2020, le CIES, l'observatoire du football a publié le classement des joueurs les plus chers du monde. Kylian Mbappé arrive en tête de ce classement avec une valorisation à 265 millions d'euros. En 2019, il est le sportif qui a le plus gagné et le 36e sportif au niveau mondial le mieux rémunéré. Le flocage du maillot de Kylian Mbappé est le plus populaire pour les maillots de l'équipe de France. Son salaire annuel au PSG est par ailleurs estimé à 17,5 millions d'euros brut.

Kylian Mbappé se montre très discret concernant sa vie privée. De nombreuses rumeurs sont apparues, lui prêtant une relation avec plusieurs célébrités. Depuis la fin de l'année 2021, le joueur s'est affiché à plusieurs reprises avec Emma Smet sans que les deux partisans évoquent une éventuelle idylle.