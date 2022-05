"Kylian Mbappé : après sa prolongation au PSG, un conflit avec Benzema ?"

MBAPPE. Si la prolongation de Kylian Mbappé au PSG a été accueilli avec joie du côté de la capitale, à Madrid, on grince toujours des dents.

Il y a t-il le feu entre Kylian Mbappé et Karim Benzema ? La réponse est non, du moins face à la presse. En effet, après la prolongation du contrat de Mbappé au PSG, une story publiée par Benzema, mettant en avant Tupac et son ami qui l'avait trahi a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Interrogé à ce sujet, le champion du monde parisien a expliqué qu'il aurait une conversation avec l'attaquant du Real lors du prochain rassemblement de l'équipe de France. "On n'a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n'ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix. (…) J'ai vu que presque tous les joueurs du Real Madrid l'avaient sorti. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ? "

Ce mardi 24 mai, alors que l'attaquant prépare la finale de la Ligue des champions face à Liverpool au Stade de France, Karim Benzema a pris la parole expliquant qu'il n'en voulait pas à son coéquipier en sélection. "Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je peux juste vous dire que je suis concentré sur la finale de la Ligue des champions qui est plus importante que d'écouter autre chose" a d'abord expliqué le Français pour la chaîne espagnole Movistar Plus + avant d'être plus loquace sur Canal +. "C'était une longue année pour lui, il fallait qu'il décide. C'est son choix, je lui souhaite le meilleur même si, comme je l'ai déjà dit, j'aurais aimé qu'il joue au Real Madrid "

C'était la grande question que se posent tous les supporters du PSG. Libre de s'engager où il veut au mois de juin prochain, le Français Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger l'aventure dans le club de la capitale. L'attaquant français a signé un contrat de 3 ans. Il y a quelques mois, la prolongation de Mbappé à Paris était quasiment impossible, les deux partis s'étant éloignés drastiquement.

Kylian Mbappé est un joueur de football français originaire de Bondy. Il chausse ses crampons dès l'âge de 6 ans dans sa ville natale. En 2015, il rejoint l'AS Monaco, où il fait ses débuts en Ligue 1. Depuis 2017, Kylian Mbappé évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans à Bondy et sa mère, Fayza Lamari est une ancienne handballeuse. Kylian Mbappé est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère. Jirès Kembo Ekoko est élevé par les parents de Kylian. Il a aussi un petit frère, Ethan.

Kylian Mbappé fait ses débuts dans le football en 2004 à l'AS Bondy. En 2011, il suit une formation au centre de l'INF Clairefontaine. Le jeune joueur quitte alors Bondy où il était scolarisé et poursuit ses études à Rambouillet. A l'issue de sa formation, il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait son retour en Ligue 1. En 2014, Kylian Mbappé est sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans et en 2016, il obtient son baccalauréat STMG.

Le 16 mars 2017, Kylian Mbappé est sélectionné par Didier Deschamps pour son premier match en équipe de France. Le 25 mars, il rentre en jeu face au Luxembourg pour sa première sélection. Kylian Mbappé marque son premier but en bleu lors d'un match éliminatoire de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas.

Le 27 mars 2018, Kylian Mbappé devient à seulement 19 ans le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France. Lors de la finale de la Coupe du monde 2018, face à la Croatie, Kylian Mbappé marque le quatrième but bleu et le match se termine sur le score de 4-2. A l'issue de cette Coupe du monde, il reçoit le trophée du " meilleur jeune joueur " de la compétition par la FIFA. L'Euro 2021 aura été moins réussi pour le joueur tricolore. Kylian Mbappé était le 5e tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but face à la Suisse en 8e de finale du Championnat d'Europe des nations. Une position difficile à assumer puisque, tous les autres tireurs ayant réussi. L'attaquant français a choisi de tirer sur la droite du gardien suisse Yann Sommer, auteur d'une très grosse prestation face aux Bleus et qui a sorti la parade décisive, entérinant l'élimination des Bleus. Kylian Mbappé reste aujourd'hui un titulaire indiscutable chez les Bleus.

Kylian Mbappé marque le quatrième but de son équipe lors du match final entre la France et la Croatie lors de la Coupe du monde de football 2018 © Petr David Josek/AP/SIPA

Début 2020, le CIES, l'observatoire du football a publié le classement des joueurs les plus chers du monde. Kylian Mbappé arrive en tête de ce classement avec une valorisation à 265 millions d'euros. En 2019, il est le sportif qui a le plus gagné et le 36e sportif au niveau mondial le mieux rémunéré. Le flocage du maillot de Kylian Mbappé est le plus populaire pour les maillots de l'équipe de France. Son salaire annuel au PSG est par ailleurs estimé à 17,5 millions d'euros brut. Avec sa prolongation en 2022, des chiffres astronomiques ont été avancés, parlant de 300 millions d'euros sur trois ans et même une prime de 300 millions selon les médias espagnols.

Kylian Mbappé se montre très discret concernant sa vie privée. De nombreuses rumeurs sont apparues, lui prêtant une relation avec plusieurs célébrités. Depuis la fin de l'année 2021, le joueur s'est affiché à plusieurs reprises avec Emma Smet sans que les deux partisans évoquent une éventuelle idylle. Ces derniers se seraient éloignés depuis.