Kylian Mbappé : avec Noël Le Graët, une série de clashs... avant le divorce ?

Kylian Mbappé a répondu sèchement sur les réseaux sociaux à Noël Le Graët, dimanche 8 janvier, après des propos polémiques sur Zinédine Zidane. Une nouvelle prise de position publique embarrassante contre le patron de la FFF.

Il a provoqué des envolées lyriques lors de la finale de la Coupe du monde. Kylian Mbappé en a probablement provoqué quelques autres ce dimanche 8 janvier, lorsque ce dernier a recadré très sèchement sur Twitter Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF). Dans l'émission Bartoli Time sur RMC Sport, le patron de la FFF venait de tenir des propos "maladroits" selon son propre entourage, sur Zinedine Zidane. "Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne" a notamment lancé Noël Le Graët, aoutant qu'il n'aurait pas répondu à Zizou au téléphone si ce dernier l'avait contacté.

"Zidane c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça", a tout simplement lancé l'attaquant du PSG quelques minutes après l'interview sur le réseau social. Cette prise de parole publique, la seule de l'équipe de France actuelle, a été saluée par de nombreux journalistes et personnalités français.

La réaction de Kylian Mbappé et le tollé provoqué par ses déclarations ont obligé Noël Le Graët à publier un communiqué d'excuse auprès de Zinedine Zidane ce lundi 9 janvier. "J'ai accordé un entretien à RMC que je n'aurais pas dû accorder car il cherchait la polémique en opposant Didier à Zinédine Zidane, deux monuments du football français. J'admets avoir tenu des propos maladroits qui ont créé un malentendu. Zinédine Zidane sait l'estime immense que je lui porte, comme tous les Français." Suffisant pour éteindre l'incendie ?

Un lourd contentieux sur la question du racisme

L'amour du maillot des Bleus est plus fort que tout pour Kylian Mbappé et la dernière Coupe du monde ainsi que sa tristesse infinie à la fin de la finale perdue l'ont prouvé. Mais l'attaquant de l'équipe de France a souvent des opinions divergentes depuis plusieurs mois avec la FFF en général et avec Noël Le Graët en particulier et pourrait menacer de ne plus porter cette tunique tant que le président de la FFF ne quitte pas ses fonctions.

Lors d'une interview pour Sport Illustrated en novembre 2022, Kylian Mbappé avait indiqué qu'il aurait pu arrêter de jouer avec les Bleus après avoir subi des insultes racistes suite à son tir au but raté contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro. Le manque de considération de la FFF aurait alors failli tout faire basculer avant qu'il ne se ravise. Mais Mbappé gardera un souvenir amer de cet épisode et le fera savoir après une interview de Noël Le Graët au JDD. Alors que dans l'hebdomadaire, le président de la FFF avait mis l'accent sur le penalty raté pour expliquer les propos haineux envers l'attaquant, Kylian Mbappé avait répondu, déjà sur Twitter à l'époque : "Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c'était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme... "

'Je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais plus jouer'. Mais après, j'ai pris la réflexion avec toutes les personnes qui jouent autour de moi et m'encouragent, et je pense que ce n'était pas le bon message d'abandonner", avait encore expliqué l'attaquant à Sport Illustrated. "Parce que je pense que je suis un exemple pour tout le monde. C'est la nouvelle France. ... C'est pour ça que je n'ai pas abandonné l'équipe nationale. Parce que c'est un message à la jeune génération de dire : " Nous sommes plus forts que cela ".

Rien ne va plus entre Mbappé et Le Graët

En prenant la parole sur les droits à l'image l'année dernière puis juste avant le départ des Bleus pour le Qatar à l'automne, le natif de Bondy avait déjà montré son mécontentement vis-à-vis de la gestion de Noël Le Graët, sur un autre terrain cette fois. L'attaquant star des Bleus avait notamment menacé de ne pas participer à la séance photo de l'équipe de France, prévue mardi 20 septembre, afin de faire modifier la convention des droits à l'image des joueurs avec la Fédération. Une demande qui avait été faite dès le mois de mars 2022 comme l'avait indiqué son avocate.

"Il est important que les joueurs soient en harmonie avec les publicités auxquelles ils participent. Ils ont pour leur jeune public un rôle de modèle. Ce rôle doit être manié avec précaution", avait confié Maître Delphine Verheyden. Sous la pression du Parisien, la FFF s'était finalement engagée à réviser rapidement cette dernière et un nouveau texte a été signé juste avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022.