Kylian Mbappé : des nouvelles rassurantes, le Français titulaire ?

MBAPPE. Blessé il y a deux jours par Idrissa Gueye, Kylian Mbappé s'est entraîné normalement et devrait être titulaire ce soir face au Real Madrid.

[Mis à jour le 9 mars à 11h15] Plus de peur que de mal pour Kylian Mbappé. Blessé par Gueye lors d'un entraînement collectif, le joueur du PSG s'est entraîné normalement ce mardi 8 mars et devrait même être titulaire pour ce choc face au Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des champions. En conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est voulu rassurant. " On a parlé, il est bien. Au moment du coup, il a crié de douleur et il a eu mal. Il pouvait marcher tranquillement deux heures après.". Interrogé également en conférence de presse sur le sujet, Carlo Ancelotti espère voir le champion du monde sur la pelouse. "J'ai été footballeur et je ne souhaite jamais qu'un joueur soit blessé. Je pense qu'avec ce qui lui est arrivé lundi, il va pouvoir jouer. On va préparer le match en pensant que ce sera le cas. Après, il n'y a pas un plan que pour contrecarrer Mbappé, mais aussi pour Neymar, Messi etc. En pressant haut, il va falloir être très vigilants en contre avec la vitesse qu'ils ont. Le plan c'est de jouer en bloc, avec et sans ballon, de mettre de l'intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. Et de faire un match intelligent sans devenir fous. Il faut gagner, on n'a pas besoin d'un score fleuve. L'important sera de rester en vie et de jouer avec intensité.

En savoir plus

Kylian Mbappé est un joueur de football français originaire de Bondy. Il chausse ses crampons dès l'âge de 6 ans dans sa ville natale. En 2015, il rejoint l'AS Monaco, où il fait ses débuts en Ligue 1. Depuis 2017, Kylian Mbappé évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans à Bondy et sa mère, Fayza Lamari est une ancienne handballeuse. Kylian Mbappé est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère. Jirès Kembo Ekoko est élevé par les parents de Kylian. Il a aussi un petit frère, Ethan.

Kylian Mbappé fait ses débuts dans le football en 2004 à l'AS Bondy. En 2011, il suit une formation au centre de l'INF Clairefontaine. Le jeune joueur quitte alors Bondy où il était scolarisé et poursuit ses études à Rambouillet. A l'issue de sa formation, il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait son retour en Ligue 1. En 2014, Kylian Mbappé est sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans et en 2016, il obtient son baccalauréat STMG.

Le 31 août 2017, Kylian Mbappé quitte l'AS Monaco pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il garde le numéro 29, date d'anniversaire de son petit frère Ethan. Pour la saison 2018/2019, le joueur change de numéro et devient le numéro 7, étant fan de Cristiano Ronaldo.

Le 8 septembre, il joue son premier match avec le maillot du PSG et inscrit son tout premier but avec le club parisien. En octobre 2017, Kylian Mbappé est élu Golden Boy, trophée qui récompense le meilleur footballeur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Il est élu meilleur buteur français de l'année 2017 avec 33 buts.

Le 31 mars 2018, Kylian Mbappé remporte son premier titre au Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. Il est sacré champion de France avec le PSG. Au sein du club parisien, le jeune joueur est surnommé "Donatello" par ses coéquipiers.

Kylian Mbappé et ses coéquipiers après avoir remporté la Coupe de la Ligue, à l'issue de la finale de football contre Lyon © Francois Mori/AP/SIPA

Le 16 mars 2017, Kylian Mbappé est sélectionné par Didier Deschamps pour son premier match en équipe de France. Le 25 mars, il rentre en jeu face au Luxembourg pour sa première sélection. Kylian Mbappé marque son premier but en bleu lors d'un match éliminatoire de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas.

Le 27 mars 2018, Kylian Mbappé devient à seulement 19 ans le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France. Lors de la finale de la Coupe du monde 2018, face à la Croatie, Kylian Mbappé marque le quatrième but bleu et le match se termine sur le score de 4-2. A l'issue de cette Coupe du monde, il reçoit le trophée du " meilleur jeune joueur " de la compétition par la FIFA. L'Euro 2021 aura été moins réussi pour le joueur tricolore. Kylian Mbappé était le 5e tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but face à la Suisse en 8e de finale du Championnat d'Europe des nations. Une position difficile à assumer puisque, tous les autres tireurs ayant réussi. L'attaquant français a choisi de tirer sur la droite du gardien suisse Yann Sommer, auteur d'une très grosse prestation face aux Bleus et qui a sorti la parade décisive, entérinant l'élimination des Bleus. Kylian Mbappé reste aujourd'hui un titulaire indiscutable chez les Bleus.

Kylian Mbappé marque le quatrième but de son équipe lors du match final entre la France et la Croatie lors de la Coupe du monde de football 2018 © Petr David Josek/AP/SIPA

Début 2020, le CIES, l'observatoire du football a publié le classement des joueurs les plus chers du monde. Kylian Mbappé arrive en tête de ce classement avec une valorisation à 265 millions d'euros. En 2019, il est le sportif qui a le plus gagné et le 36e sportif au niveau mondial le mieux rémunéré. Le flocage du maillot de Kylian Mbappé est le plus populaire pour les maillots de l'équipe de France. Son salaire annuel au PSG est par ailleurs estimé à 17,5 millions d'euros brut.

37,6 km/h, c'est la vitesse de pointe à laquelle a été flashé Kylian Mbappé, lors du match France-Allemagne pour l'Euro 2021. L'attaquant français a encore atteint une vitesse surprenante, lui qui avait déjà été flashé à 38km/h avec le PSG ou lors de son sprint ayant abouti à un penalty sifflé pour les Bleus lors du mémorable France-Argentine de 2018. Forcément, les comparaisons vont bon train. Selon le journal italien La Gazzetta dello Sport qui a disséqué l'action, Kylian Mbappé aurait sprinté à une vitesse moyenne de 34 km/h avec une pointe à plus de 37 km/h... Mais sur une distance de 30 m seulement. Pas de quoi vraiment soutenir la comparaison avec les stars de l'athlétisme, encore moins avec le recordman du monde Usain Bolt. En 2009, lors du record du monde établi par le Jamaïcain à Berlin (9"58), Usain Bolt avait couru à 37,58 km/h de moyenne pour boucler le 100 mètres victorieux mais surtout atteint une pointe à 44 km/h. Bien plus vite donc que Kylian Mbappé qui pourra lui se satisfaire de courir vite, très vite sur un terrain de football, crampons aux pieds...

Kylian Mbappé se montre très discret concernant sa vie privée. De nombreuses rumeurs sont apparues, lui prêtant une relation avec plusieurs célébrités. En 2018, la Miss France 2017, Alicia Aylies, a été aperçue lors d'un match de la Coupe du monde en Russie. La jeune femme a plusieurs fois annoncé que c'était faux. Une autre rumeur a vu le jour il y a quelques années lors d'une soirée organisée pour fêter une victoire de l'AS Monaco. Le footballeur avait été à l'époque aperçu avec Camille Gottlieb, la fille de Stéphanie de Monaco. Depuis la fin de l'année 2021, le joueur s'est affiché à plusieurs reprises avec Laura Smet sans que les deux partisans évoquent une éventuelle idylle.