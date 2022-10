Kylian Mbappé : le Français voudrait déjà partir et regrette le Real

MBAPPE. Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé aurait demandé de quitter le PSG dès le mois de janvier ou cet été.

Nouveau feuilleton Kylian Mbappé ? Selon les informations du quotidien espagnol Marca qui cite également RMC Sport, Kylian Mbappé souhaiterait déjà quitter le club de la capitale dès le prochain mercato ou l'été prochain et regretterait même de n'être pas parti au Real Madrid en fin de saison dernière. Le média explique que le champion du monde aurait accepté de rester à Paris sous la pression "politique".

Toujours selon le quotidien, la relation avec le PSG serait complétement cassée depuis le début de la saison et le club de la capitale aurait accepté de laisser partir le Français car aucun "retour en arrière ne serait possible"... À condition qu'il ne parte pas au Real Madrid. La presse explique que la seule solution qui se présenterait devant le natif de Bondy serait le club anglais de Liverpool, déjà prétendant en 2022 et qui pourrait être l'un des seuls en 2023.

Depuis quelques semaines, des tensions apparaissent autour du positionnement de Kylian Mbappé au PSG avec un rôle de pivot qui ne lui plait pas. Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant PSG - Benfica en Ligue des champions, Christophe Galtier a souhaité éteindre la polémique. "On a beaucoup parlé avec Kylian en début de saison et j'avais été très attentif à ses déclarations après l'équipe de France où il se sent plus à l'aise dans l'animation proposée et la manière dont est constitué le secteur offensif. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive, ou au moment il a prolongé avec le PSG, mais c'est sûr que tout au long de la préparation, et même bien avant, on a discuté avec le président et Luis Campos sur la vision du secteur offensif, pour avoir un autre attaquant avec un autre profil pour se retrouver avec deux attaquants peu importe le système pour que Kylian puisse évoluer dans sa zone préférentielle. Pour tout vous dire, il ne devait pas jouer à Reims, Kylian était malade, mais il y avait l'absence de Messi et Neymar était incertain pour des raisons musculaires et d'enchainement de matches. S'il y avait eu la possibilité d'avoir Neymar et Messi, sûrement que Kylian n'aurait pas joué. Il a joué malade, fatigué en plus dans un match qui n'a rapidement pas très bien tourné pour nous donc il y eu sa réaction."

en savoir plus

Origine de Kylian Mbappé Kylian Mbappé est un joueur de football français originaire de Bondy. Il chausse ses crampons dès l'âge de 6 ans dans sa ville natale. En 2015, il rejoint l'AS Monaco, où il fait ses débuts en Ligue 1. Depuis 2017, Kylian Mbappé évolue au poste d'attaquant au Paris Saint-Germain.

Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé est issu d'une famille de sportifs. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans à Bondy et sa mère, Fayza Lamari est une ancienne handballeuse. Kylian Mbappé est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère. Jirès Kembo Ekoko est élevé par les parents de Kylian. Il a aussi un petit frère, Ethan.

Kylian Mbappé fait ses débuts dans le football en 2004 à l'AS Bondy. En 2011, il suit une formation au centre de l'INF Clairefontaine. Le jeune joueur quitte alors Bondy où il était scolarisé et poursuit ses études à Rambouillet. A l'issue de sa formation, il rejoint le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait son retour en Ligue 1. En 2014, Kylian Mbappé est sélectionné en équipe de France des moins de 17 ans et en 2016, il obtient son baccalauréat STMG.

Le 16 mars 2017, Kylian Mbappé est sélectionné par Didier Deschamps pour son premier match en équipe de France. Le 25 mars, il rentre en jeu face au Luxembourg pour sa première sélection. Kylian Mbappé marque son premier but en bleu lors d'un match éliminatoire de la Coupe du monde 2018 contre les Pays-Bas.

Le 27 mars 2018, Kylian Mbappé devient à seulement 19 ans le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France. Lors de la finale de la Coupe du monde 2018, face à la Croatie, Kylian Mbappé marque le quatrième but bleu et le match se termine sur le score de 4-2. A l'issue de cette Coupe du monde, il reçoit le trophée du " meilleur jeune joueur " de la compétition par la FIFA. L'Euro 2021 aura été moins réussi pour le joueur tricolore. Kylian Mbappé était le 5e tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but face à la Suisse en 8e de finale du Championnat d'Europe des nations. Une position difficile à assumer puisque, tous les autres tireurs ayant réussi. L'attaquant français a choisi de tirer sur la droite du gardien suisse Yann Sommer, auteur d'une très grosse prestation face aux Bleus et qui a sorti la parade décisive, entérinant l'élimination des Bleus. Kylian Mbappé reste aujourd'hui un titulaire indiscutable chez les Bleus.

Kylian Mbappé marque le quatrième but de son équipe lors du match final entre la France et la Croatie lors de la Coupe du monde de football 2018 © Petr David Josek/AP/SIPA

La polémique sur les droits à l'image

Kylian Mbappé a " décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue " mardi 20 septembre avec l'équipe de France après le refus de la Fédération de " modifier la convention " des droits à l'image des joueurs, a-t-il fait savoir lundi dans un communiqué transmis à l'AFP. Il aura fallu attendre un communiqué et le début d'une nouvelle polémique pour que la FFF accepte finalement le dialogue entre le champion du monde et ses coéquipiers, prouvant la très grosse influence de l'attaquant du PSG.

La FFF "s'engage à réviser" la convention sur les droits à l'image la liant aux Bleus "dans les plus brefs délais", a-t-elle annoncé à 21h avant d'indiquer que "La FFF se réjouit de travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs"

Si Noël Le Graët a vite plié, c'est que le président avait prévu de voir les cadres sur ce sujet dans la journée. Accompagné de François Vasseur, le directeur marketing de la FFF, mais aussi de Kylian Mbappé, Hugo Lloris (forfait et remplacé par Lafont mais resté pour l'occasion), Raphaël Varane et Didier Deschamps. le président a très vite compris que rien n'avait avancé sur ce sujet important de la convention et que plusieurs cadres commençaient à perdre patience. Selon différents témoins cités par plusieurs médias dont le Figaro, le président de la FFF a pris les devants en menant les débats, avant d'attendre le retour des joueurs qui ont rapidement décidé de valider cet accord et qui ont demandé un communiqué de la FFF pour être certain de l'avancée des choses

Début 2020, le CIES, l'observatoire du football a publié le classement des joueurs les plus chers du monde. Kylian Mbappé arrive en tête de ce classement avec une valorisation à 265 millions d'euros. En 2019, il est le sportif qui a le plus gagné et le 36e sportif au niveau mondial le mieux rémunéré. Le flocage du maillot de Kylian Mbappé est le plus populaire pour les maillots de l'équipe de France. Son salaire annuel au PSG est par ailleurs estimé à 17,5 millions d'euros brut. Avec sa prolongation en 2022, des chiffres astronomiques ont été avancés, parlant de 300 millions d'euros sur trois ans et même une prime de 300 millions selon les médias espagnols.

Kylian Mbappé se montre très discret concernant sa vie privée. De nombreuses rumeurs sont apparues, lui prêtant une relation avec plusieurs célébrités. Depuis la fin de l'année 2021, le joueur s'est affiché à plusieurs reprises avec Emma Smet sans que les deux partisans évoquent une éventuelle idylle. Ces derniers se seraient éloignés depuis.