Kylian Mbappé : les révélations de Mediapart liées à l'envie de départ du Français ?

MBAPPE. Annoncé sur le départ par la presse espagnole et française, l'entourage de Kylian Mbappé aurait expliqué qu'il y avait des raisons extra sportives autour de cette décision, un lien avec l'enquête de Mediapart ?

[Mis à jour le 12 octobre 2022 à 17h10] Et si l'envie de départ de Kylian Mbappé était extra sportive ? Selon la presse française et plusieurs journalistes, la raison de la volte face du champion du monde serait plus profonde qu'une simple "trahison sportive" sur un positionnement ou un choix de la part du coach. Les révélations de Mediapart du mercredi 12 octobre, participent à cette théorie. Le média, spécialiste dans les longues enquêtes et les "leaks", indique que le PSG a utilisé une "armée numérique" autour du directeur de la communication de l'époque Jean-Martial Ribes (révélation non confirmée par le PSG) pour notamment dénigrer le champion du monde lors de différentes déclarations à la presse.

Le compte twitter Paname Squad est notamment incriminé par Mediapart dans son article avec deux exemples à la clé. Premièrement, en mars 2019, après des rumeurs sur un départ à la fin de saison, le joueur explique dans "Téléfoot" qu'il souhaite rester au PSG. Le compte Paname Squad en profitera quelques minutes plus tard pour féliciter Mbappé d'avoir fait " taire les rumeurs Madrid", mais en le taclant juste après " Maintenant, bossez en silence et faites-vous discrets. Pas besoin de trop de déclaration. On a besoin d'une réponse de terrain. " Deuxièmement, lors de la remise du trophée de meilleur joueur de la Ligue 1 en 2021, le coup de pression à l'encontre du PSG a également été mal perçu et là encore, "l'armée numérique" a tenté d'influencer l'affaire. "Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs." Paname Squad poste alors une attaque contre le joueur : " Les supporters parisiens t'aiment beaucoup, tu le sais… T'as fait passer ton "message" ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain…

Peu en verve à Reims le week-end dernier (0-0), Kylian Mbappé a été protégé par son entraîneur Christophe Galtier, qui a fait savoir après le match que son attaquant était patraque et qu'il avait dû se résoudre à l'aligner à cause de l'absence de Messi et Neymar. "Evidemment que Kylian était un peu orphelin de Léo et de Ney", a justifié le patron du vestiaire parisien, assurant en outre que "Kylian est tombé sur un gardien (Yehvann Diouf) qui a fait un arrêt décisif dans son face-à-face".

Mbappé aurait aussi pu, selon Galtier, bénéficier de plus de précision de Neymar, finalement entré en cours de jeu. "Ney n'a pas débuté le match parce qu'il a beaucoup joué ces derniers temps. Dès que Ney est entré, on a vu des bonnes relations", a défendu l'ancien entraîneur du Losc, évoquant une deuxième période "plus intéressante", alors que le PSG était en infériorité numérique. "Malheureusement, Ney a manqué un peu de justesse", a même osé l'entraîneur, visiblement déterminé à défendre Kylian Mbappé. Reste que la brouille entre les deux hommes semble profonde.

Avant le match PSG - Benfica, Luis Campos a démenti catégoriquement toutes les rumeurs. "C'est un démenti catégorique de notre part. S'il est heureux ou pas, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. C'est une question très personnelle. Je vois Kylian travailler, a estimé le dirigeant portugais du Paris Saint-Germain au micro de RMC Sport. Kylian c'est un professionnel extraordinaire. Par exemple, il a joué malade lors du dernier match à Reims, il a fait l'effort pour l'équipe. Je vois Kylian arriver avec ses coéquipiers, tous les jours content et avec une énorme envie de travailler."

Depuis quelques semaines, des tensions apparaissent autour du positionnement de Kylian Mbappé sur le terrain, avec un rôle de pivot qui ne lui plait pas et qui serait contraire aux promesses du PSG lors du mercato de l'été dernier. Après la contre-performance en Champagne samedi, Kylian Mbappé avait d'ailleurs tweeté "Match nul, rdv mardi", avant les hashtag "#icicestparis" et "#pivotgang". Un dernier mot qui a relancé une polémique désormais bien installée chez les techniciens et mis l'accent sur la frustration du principal intéressé.

En marge des rencontres des Bleus cet automne, Kylian Mbappé avait lancé quelques piques à sa direction, expliquant qu'il se sentait mieux en équipe de France, car il avait plus de liberté sur son poste. Une attitude critiquée par Emmanuel Petit sur RMC. "Ces dernières semaines, je le trouve hors sujet dans sa communication. Je trouve qu'il se déplace de plus en plus du sujet central, qui est le jeu et le terrain. Il en fait de plus en plus une affaire personnelle", jugeait l'ancienne gloire de l'équipe de France. "Certes, j'entends des rumeurs comme quoi des promesses n'ont pas été tenues, mais j'ai envie de lui dire : "Kylian, grandis, c'est la vie".

Interrogé à ce sujet en conférence de presse avant PSG - Benfica en Ligue des champions, Christophe Galtier a souhaité éteindre la polémique. "On a beaucoup parlé avec Kylian en début de saison et j'avais été très attentif à ses déclarations après l'équipe de France, où il se sent plus à l'aise dans l'animation proposée et la manière dont est constitué le secteur offensif", a-t-il indiqué, prêt semble-t-il à adapter la configuration de jeu à sa pépite, avec "deux attaquants [...] pour que Kylian puisse évoluer dans sa zone préférentielle". Des mots insuffisants ou trop tardifs, sans doute, pour amadouer la star.

En fin de contrat l'année dernière avec le PSG, Kylian Mbappé était annoncé avec insistance au Real Madrid pour la suite de sa carrière. Mais après réflexion et peut être un contrat et des promesses plus importantes de la part du PSG, le champion du monde avait finalement décidé de rester au sein du club de la capitale, expliquant que Paris avait "toujours été sa maison". Las. Selon les révélations de Marca le mardi 11 octobre, confirmées par le Parisien ou encore RMC Sport, le Français regretterait déjà cette décision. Malgré le sentiment de trahison qu'aurait senti le Real Madrid et ses supporters cet été, RMC Sport a affirmé que la piste Real Madrid n'était d'ailleurs pas abandonnée et que les Merengue souhaitaient toujours constituer une attaque de "folie" d'ici 2024.

RMC Sport a aussi assuré que la direction du PSG, tout en actant le départ de Kylian Mbappé, voudrait éviter toute hémorragie. La crainte du président parisien Nasser Al-Khelaïfi : "un coup de pression du clan Mbappé pour peut-être influencer d'autres joueurs en interne. Lui ne veut pas entendre parler d'un éventuel départ et se refuse à alimenter la polémique".