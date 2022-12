Kylian Mbappé : les échanges avec Messi, la provoc de Martinez... 5 images repérées lors de la finale

Kylian Mbappé aura été tout proche de décrocher sa deuxième étoile. De ses échanges peu amicaux avec Messi sur le terrain à la provocation du gardien argentin après le match, retour sur 5 images fortes de sa finale aux airs de tragédie...

Kylian Mbappé a remis à deux reprises les Bleus sur les rails, en finale de la Coupe du monde dimanche, avec un triplé légendaire qui l'a propulsé meilleur buteur du Mondial. Mais cet immense exploit personnel n'aura pas suffi. L'équipe de France s'est malgré tout inclinée à l'issue d'un scénario d'une rare cruauté, après être revenue de l'enfer et y avoir cru jusqu'au bout (3-3, 4-2 aux t. a. b.).

Pour le natif de Bondy, c'est une soirée complètement folle qui s'est déroulée, marquée par ses buts bien sur et un bilan comptable écrasant pour le gardien argentin Damian Martinez, mais aussi par son duel avec Lionel Messi ponctué d'échanges peu amicaux, un long et éprouvant moment avec Emmanuel Macron au bord du terrain pendant le sacre de l'Argentine et d'ultimes soubresauts jusque dans les vestiaires après le match...

1- Un triplé d'anthologie

Un triplé en finale de Coupe du monde est déjà un exploit. Avant Kylian Mbappé, seul l'Anglais Geoff Hurst l'avait réalisé, le 30 juillet 1966. L'attaquant du PSG a remis à deux reprises l'équipe de France sur les rails face à des Argentins supérieurs sur tous les plans pendant 80 minutes terribles. Alors que les Bleus ont été (mal)menés 2-0 dès la première mi-temps et semblaient au fond du trou, Kylian Mbappé a d'abord frappé sur un penalty obtenu par Kolo Muani (80e), un des artisans de la révolte, puis a décoché une reprise magistrale, après une récupération de Coman et un une-deux avec Thuram (81e), permettant à l'équipe de France de revenir de l'enfer à dix minutes de la fin du temps réglementaire dans ce France - Argentine. Découvrez ce deuxième but salvateur en vidéo ci-dessous.

Lors des prolongations, le miracle Mbappé a de nouveau eu lieu. Alors que l'Albiceleste avait encore pris l'avantage grâce à un certain Messi (109e), Mbappé a profité d'un nouveau penalty (118e) pour sauver une deuxième fois les Bleus (3-3). Lors de la séance de tirs au but, Mbappé va de nouveau tromper le gardien argentin Damian Martinez, lui passant au total 4 buts dont trois pénaltys en face-à-face, sans faillir. Mais les échecs de Coman et Tchouaméni, plus fébriles, vont priver les Bleus d'un doublé en Coupe du monde...

2- Des échanges peu amicaux avec Messi

L'exploit de Mbappé est d'autant plus historique qu'il a doublé à deux reprises Lionel Messi au compteur, dans le match, mais aussi au classement des buteurs de la Coupe du monde. A égalité avant la finale avec 5 buts chacun, les deux joueurs devaient se livrer un duel dans le duel ce dimanche. Et c'est Messi qui avait pris l'avantage en début de match, en inscrivant le premier but de l'Albiceleste sur penalty (23e), puis de nouveau en prolongation (109e, soit 7 buts dans le Mondial). Mais c'était sans compter le flair du Français qui s'est offert non pas deux mais trois buts en finale et termine meilleur buteur avec 8 réalisations.

Les échanges des deux Parisiens sur le terrain ont d'ailleurs été très observés par des fans du PSG, qui n'ont pas manqué de souligner que leur retour dans le vestiaire du Camp des Loges en janvier pourrait être difficile, images à l'appui. On y voit notamment Messi serrer un poing rageur, avec un regard furtif mais très clair vers Kylian Mbappé après son premier but. Scène qui va se reproduire dans l'autre sens quelques minutes plus tard...

3. L'insistance de Macron

A l'issue du match, Messi tentera brièvement de venir réconforter son coéquipier du Paris Saint-Germain, signe, on l'espère, que l'animosité entre les deux géants du ballon rond n'était que passagère. En revanche, Emmanuel Macron s'est empressé de gagner la pelouse pour empoigner Kylian Mbappé et tenter de le réconforter. Une longue séquence lors de laquelle l'attaquant, en pleine désillusion, n'aura pas un regard pour le président de la République, semblant même attendre qu'on le laisse ruminer sa défaite tranquille. C'est le gardien Argentin, Damien Martinez, qui viendra mettre fin à cette scène très commentée sur les réseaux sociaux en tentant lui aussi un geste vers son bourreau de la soirée.

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé après le coup de sifflet final. © Natacha Pisarenko/AP/SIPA (publiée le 19/12/2022)

Emmanuel Macron et Kylian Mbappé sur le podium après la finale. © Natacha Pisarenko/AP/SIPA (publiée le 19/12/2022)

Ni le soulier d'or de meilleur buteur, ni l'insistance d'Emmanuel Macron pour le consoler au bord du terrain n'auront donc suffi à un Kylian Mbappé visiblement désabusé. Le président de la République tentera de nouveau d'agripper Mbappé, sur le podium, lors de la remise des médailles, en vain.

4. Une détresse manifeste

Les images des joueurs de l'équipe de France, pour certains en pleurs, compteront parmi les plus marquantes de ce Mondial 2022. Le visage d'Antoine Griezmann, passé complètement à côté de sa finale, en fait partie. Mais les différents plans sur Kylian Mbappé à l'issue de la séance de tirs au but resteront pour longtemps dans les mémoires. L'attaquant français, récompensé du trophée de meilleur buteur du Mondial avant d'aller chercher sa médaille d'argent avec ses coéquipiers sur le podium, aura vécu un moment long et difficile comme en témoignent les clichés pris après la rencontre.

Kylian Mpabbé photographié sur le banc de touche après la finale, puis après avoir reçu son trophée de meilleur buteur et sa médaille d'argent. © Sipa

5. La "minute de silence" pour Mbappé dans le vestiaire argentin

On a pu découvrir lors de cette Coupe du monde 2022 toute l'agressivité de l'Albiceleste sur le terrain, en finale, mais aussi lors d'autres rencontres du tournoi (les Pays-Bas en gardent certainement un souvenir amer). Une agressivité dans le jeu, mais aussi dans les gestes et dans la mentalité. Après le match, une vidéo va ainsi rapidement circuler sur les réseaux sociaux. On y voit une chenille des Argentins en fête qui va soudainement être interrompue par Damian Martinez lui-même. Le gardien de but, qu'on aurait pu penser modeste après avoir encaissé quatre buts de Kylian Mbappé, va demander "une minute de silence" à ses coéquipiers pour l'attaquant français. Une séquence qui tranche avec celle du gardien fair play venu saluer le buteur après le coup de sifflet final.

Mbappé contre l'Argentine tout entière ?

Comme face à l'Angleterre ou encore le Maroc, les yeux étaient rivés sur Kylian Mbappé avant pendant finale. Mais moins à l'aise et décisif depuis deux matchs, on pouvait se demander si le Français serait à la hauteur de l'épilogue de la Coupe du monde face à son coéquipier du PSG, Lionel Messi. Après un duel à 80% en faveur de la Pulga, le héros Mbappé aura réalisé l'exploit d'inverser la tendance à deux reprises et de remporter trois duels au total sur pénalty face au gardien adverse. Une performance personnelle énorme.

Si le duel faisait la une des journaux depuis plusieurs jours, c'est aussi parce que Kylian Mbappé a fait polémique en Amérique du Sud après des déclaration sur le niveau de jeu des pays sud américains. "L'avantage qu'on a, les Européens, c'est qu'on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des nations. Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que les dernières Coupes du monde, si vous regardez, ce sont toujours les Européens qui gagnent", avait-il déclaré il y a quelques mois se mettant un continent entier à dos.

Interrogé sur le sujet, le gardien de l'Argentine Martinez avait d'ailleurs sèchement recadré le natif de Bondy. "Mbappé ne connaît pas assez le football. Il n'a jamais joué en Amérique du Sud. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas commenter. Mais ce n'est rien. Ils savent que nous sommes une sélection de niveau mondiale et ils nous respectent", avait-il déclaré.