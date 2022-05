"Kylian Mbappé : sur TF1, il s'explique et évoque les JO de Paris 2024"

MBAPPE. Invité du 20H de TF1, Kylian Mbappé s'est expliqué sur sa décision de rester au PSG annoncée ce week-end et a indiqué vouloir participer au Jeux Olympiques 2024. Les déclarations fortes du champion du monde...

21:06 - "Il faut avoir de l'ambition, c'est l'essence même du footballeur" [FIN DU DIRECT] Interrogé sur sa volonté de devenir le meilleur joueur du monde. Kylian : " Mbappé a rappelé "Il faut avoir de l'ambition, c'est l'essence même du footballeur. Même dans la vie, ça nous permet de nous surpasser et de pouvoir repousser nos limites". "J'affiche mon ambition, après peut-être que je ne vais pas réussir, ça ne fera pas de moi une mauvaise personne, mais une personen qui a essayé au moins".

21:01 - JO 2024 : "J'espère que je vais avoir l'occasion d'y participer" Interrogé sur son envie de jouer les Jeux Olympiques en 2024, Kylian Mbappé a répondu que c'était "un des plus grands évènements sportifs". Avant d'enchaîner : "une possibilité de jouer une telle compétition, à la maison, devant les familles, les amis, le monde entier qui vous regarde, ce n'est pas à négliger. C'est un rêve d'enfant. J'ai toujours dit que je voulais y participer et j'espère que je vais en avoir l'occasion".

20:57 - "J'ai été bien guidé, bien accompagné" "J'ai fait les bonnes rencontres, j'ai été bien guidé, bien accompagné, c'est ce qui fait parti de ma réussite aussi." a t-il répondu alors qu'il était interrogé sur son envie de devenir meilleur joueur du monde quand il était petit

20:53 - "J'essaie de mener la vie la plus simple possible" Étant comparé par Gilles Bouleau à un chef d'État, il répond "ça demande de l'adaptation, ce n'est pas une vie totalement normale. Mais je ne fais rien de spécial, j'essaie de mener la vie la plus simple possible. J'essaie de simplifier ma vie au maximum en dehors du foot".

20:50 - "C'était un bouleversement pour moi d'arriver à Monaco" Interrogé sur son arrivée à Monaco, il décrit "on avait pas l'habitude de ce monde là, c'était un bouleversement pour moi d'arriver à Monaco. Mais ça a été la meilleure décision possible car j'ai appris une nouvelle manière de voir la vie. Je garde des souvenirs indélébiles de mon passage à Monaco".

20:46 - "Je profite de ma vie à fond" Kylian Mbappé a indiqué qu'il profitait "de [sa] vie à fond. Je n'ai pas besoin de me regarder tous les matins pour me dire 'je suis ci, je suis ça', je profite de ma journée parce que j'ai la chance de vivre de ma passion " alors qu'il était interrogé sur ce qu'il se disait le matin en se voyant dans le miroir.

20:41 - "J'ai fait des erreurs dans le passé et je vais continuer à en faire" "Je me suis fait ma propre expérience. J'ai fait des erreurs dans le passé et je vais continuer à en faire parce que ça fait parti de l'apprentissage" a-t-il répondu par rapport à sa sursollicitation médiatique.

20:37 - "On fait parti d'un monde où il y a des sommes astronomiques" Interrogé sur le fait ou non d'avoir les pieds sur terre, quand de grosses sommes étaient engagées, Kylian Mbappé a répondu en diant : "On fait parti d'un monde où il y a des sommes astronomiques, où on parle beaucoup de nous, mais on reste des êtres humains. Quand je rentre chez moi, je ne pense pas au salaire du lendemain".

20:37 - Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron l'ont "fortement conseillé" à rester à Paris Sur le plateau du 20H de TF1, Kylian Mbappé a annoncé que Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron lui "ont conseillé de rester dans (mon) pays et à continuer à écrire l'histoire du club".

20:34 - L'interview de Kylian Mbappé sur TF1 commence Sur le plateau du 20H de TF1, Kylian Mbappé est interviewé par Gilles Bouleau.

19:28 - Kylian Mbappé répond à Karim Benzema Kylain Mbappé a répondu à Karim Benzema, suite aux story postées par le joueur du Real Madrid sur Instagram : "On n’a pas échangé. Je ne voulais pas en faire trop. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix."

18:33 - "Tout le monde sait que, l'année dernière, j'avais envie de partir" "Tout le monde sait que l'année dernière j'avais envie de partir et j'avais l'intime conviction que c'était le bon choix." Mais Kylian Mbappé a parlé d'un changement de "contexte", une évolution de projet "sur le plan sportif" et un "attachement sentimental" au pays dans lequel "il veut vieillir".

17:35 - Le Real Madrid a envisagé de retirer son offre pour Mbappé Selon Marca, le Real Madrid aurait pensé vendredi 20 mai à retirer son offre pour Kylian Mbappé voyant l'international français se rapprocher de plus en plus d'une prolongation au PSG. Les dirigeants madrilènes ont perçu la décision de l'attaquant comme un manque de respect vis-à-vis du Real.

16:55 - Mbappé supporter du Real Madrid Après sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a publié sur son compte Twitter, un message de remerciements au Paris Saint-Germain et son président pour la confiance accordée ainsi qu'aux supporters parisiens. L'international français en a profité pour saluer le Real Madrid en indiquant qu'il serait leur "premier supporter pour la finale de la ligue des champions, chez moi, à Paris". pic.twitter.com/m00Sii3A6l — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 22, 2022