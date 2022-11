Kylian Mbappé : une cohabitation difficile avec Giroud et Benzema ?

MBAPPE. Présent bien évidemment dans la liste de Didier Deschamps, la position sur le terrain de Kylian Mbappé pourrait perturber l'alchimie de l'équipe.

Il sera sans aucun doute l'une des stars de cette Coupe du monde 2022. Mais est ce que Kylian Mbappé sera le meilleur joueur de cette équipe de France et est ce qu'il se mettra au service de son équipe ? Avec des polémiques sur sa position au PSG, le Français a un fort caractère et certaines "exigences". Dans une interview accordée à Canal + il y a quelques jours, Zlatan Ibrahimovic expliquait que Kylian Mbappé était devenu plus important que le club alors que ce dernier devrait toujours être en premier. Fera-t-il la même chose avec l'équipe de France ? Le Français a en tout cas déjà pris des positions très fortes sur les droits à l'image et a fait rétropédaler la FFF.

Sur le terrain, la cohabitation avec Giroud et Benzema sera-t-elle parfaite ? Après quelques polémiques, le joueur du PSG semble de nouveau se trouver avec l'attaquant du Milan. En interview auprès de L'Equipe, ce dernier a voulu tempérer sur les polémiques. "Les gens interprètent les choses comme ils veulent. Le plus important est de montrer que ça fonctionne bien sur le terrain.. Mais je ne pense pas que le coach avait des inquiétudes particulières à ce niveau. On a été champions du monde ensemble. Il y a une relation qui a fait ses preuves. Kylian a dit des choses. Tous les deux, on est des compétiteurs. On veut gagner. Ça me plaît." Pour Benzema, malgré le froid après le départ avorté de Mbappé au Real, les deux hommes affichent toujours une certaine complicité en équipe de France.

Mardi 11 octobre 2022, le quotidien espagnol Marca annonçait que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG dès le mercato de janvier, voire l'été prochain. Une bombe dans le monde du football, au soir d'un match de Ligue des champions et moins de six mois après la reconduction du joueur dans la capitale, épilogue d'un énième feuilleton sur son potentiel départ au Real de Madrid. Le journal ibérique et plusieurs médias français précisaient que le champion du monde se sentait "trahi" par les dirigeants, notamment au sujet d'un rôle de "pivot" sur le terrain, que Kylian Mbappé n'apprécierait guère depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc.

Lors de l'avant match PSG - Benfica, comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, également impliqué dans les rumeurs, prenait la parole, assurant que Kylian Mbappé n'avait jamais annoncé son envie de départ en janvier. "C'est un démenti catégorique de notre part. S'il est heureux ou pas, c'est une question qu'il faut lui poser à lui. C'est une question très personnelle. Je vois Kylian travailler", estimait le dirigeant portugais du Paris Saint-Germain au micro de RMC Sport. "Kylian c'est un professionnel extraordinaire. Par exemple, il a joué malade lors du dernier match à Reims, il a fait l'effort pour l'équipe. Je vois Kylian arriver avec ses coéquipiers, tous les jours content et avec une énorme envie de travailler."

Plusieurs médias vont pourtant maintenir leurs informations, expliquant que la relation de Kylian Mbappé avec le PSG serait complétement cassée depuis le début de la saison.

Une rupture de contrat réclamée ?

Kylian Mbappé peut-il réellement mettre fin aussi brutalement à son engagement ? Si tous les éléments sont avérés, Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport et interrogée sur RMC Sport jeudi 13 octobre, explique que oui, c'est possible. "Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l'équivalent de l'obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l'employeur, exécutent leurs obligations l'un envers l'autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l'autre."

Cette question de loyauté serait donc le point le plus important qui pourrait amener Kylian Mbappé a demander une rupture de son contrat. "Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée, rappelle l'avocate. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d'expression. Si elle était avérée et imputable à l'employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat", explique la magistrate. Pour le moment, le PSG dément catégoriquement les rumeurs et accusations de Mediapart.

"En cas de contentieux, il appartiendrait aux instances comme le conseil de prud'hommes ou la commission juridique de la LFP de trancher ce point au vu des éléments figurant dans le dossier. Ce sont elles qui ont le dernier mot", conclut l'avocate, expliquant également que le PSG serait dans son droit de contester la rupture du contrat car si la faute grave est avérée, le club devra verser l'intégralité du salaire de Kylian Mbappé jusqu'en 2024.

Après le silence, l'international français a enfin pris la parole dimanche 16 octobre et a complètement démenti les rumeurs autour d'un éventuel départ du club de la capitale en janvier ou à la fin de la saison. "Je suis très heureux, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. L'info est sortie le jour du match, je n'ai pas compris (match contre Benfica ndlr). Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde. Des gens peuvent penser que je suis impliqué mais je ne suis pas du tout impliqué, j'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l'a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c'est complètement faux et je suis très content."

Interrogé également sur les révélations de l'armée numérique du PSG, Kylian Mbappé a affirmé qu'il restait concentré sur le foot. "Je suis joueur de foot, le plus important pour moi est de jouer et de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Si je commence à trop m'éparpiller, je vais me fatiguer très vite.Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques, ce que ça va impliquer dans le bien et dans le pas bien. Il faut être prêt. Ceux qui viennent ici savent, on les prévient. On est en plein dedans en ce moment mais on est concentrés sur le fait de gagner des matchs et des titres."

Les révélations de Mediapart concernent une "armée numérique" commandée et dirigée par le service de communication du PSG, comme un moyen de pression à plusieurs niveaux sur le monde du football. Les pressions sur Kylian Mbappé ne constituent en réalité qu'une partie de cette longue enquête sur "L'incroyable machine à calomnier du PSG". Le compte Twitter "Paname Squad" est notamment incriminé par le site Internet, avec deux exemples à la clé concernant Mbappé. Premièrement, en mars 2019, après des rumeurs sur un départ à la fin de saison, le joueur expliquait dans "Téléfoot" qu'il souhaitait rester au PSG. Le compte Paname Squad en profitera quelques minutes plus tard pour féliciter Mbappé d'avoir fait "taire les rumeurs Madrid", tout en lui assénant un tacle appuyé : "Maintenant, bossez en silence et faites-vous discrets (sic). Pas besoin de trop de déclaration. On a besoin d'une réponse de terrain."

Deuxièmement, lors de la remise du trophée de meilleur joueur de la Ligue 1 en 2021, un coup de pression de Mbappé à l'encontre du PSG avait été mal perçu et aurait amené cette "armée numérique" à intervenir de nouveau. "Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs", avait déclaré le joueur devant les caméras. ce à quoi Paname Squad avait répliqué : "Les supporters parisiens t'aiment beaucoup, tu le sais… T'as fait passer ton "message" ce soir, et quel timing !? Si tu pouvais presser comme ça sur le terrain"…

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le Paris Saint-Germain a démenti "fermement les allégations de Mediapart", disant travailler "en permanence avec des agences de social media partout dans le monde", mais "pour promouvoir et célébrer les réalisations du Club, de ses collaborateurs et de ses partenaires".

Une promesse faite sur les départs de Messi et Neymar ?

Jeudi 13 octobre, Marca va encore plus loin pour expliquer l'envie de départ du champion du monde, évoquant une promesse faite lors de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé cet été après un très long feuilleton. Selon le quotidien, la direction du club aurait promis au Français une enveloppe de 500 millions d'euros afin de rompre les contrats de Lionel Messi et de Neymar, quand le Français le voulait.

Le problème principal étant Neymar puisque le Français a réclamé d'être le seul et unique leader sportif du club tout en acceptant de jouer avec le Ballon d'Or argentin Lionel Messi. Toujours selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas rompre le contrat de l'ancien joueur brésilien du FC Barcelone, sous peine de faire naître un scandale et "une moquerie envers le fair-play financier".

Selon RMC Sport, toutes les rumeurs commencent sérieusement à agacer la direction du club. ""Un instant, le président est trop engagé, l'instant d'après il n'est apparemment jamais là. L'instant d'après, Mbappé déménage demain à Liverpool, puis c'est le Real Madrid. C'est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l'équipe n'a pas perdu un seul match de la saison, elle n'a jamais été aussi soudée et on ignore l'hystérie" explique une source proche du club.

En fin de contrat l'année dernière avec le PSG, Kylian Mbappé était annoncé avec insistance au Real Madrid pour la suite de sa carrière. Mais après réflexion et peut être un contrat et des promesses plus importantes de la part du PSG, le champion du monde avait finalement décidé de rester au sein du club de la capitale, expliquant que Paris avait "toujours été sa maison". Las. Selon les révélations de Marca le mardi 11 octobre, confirmées par le Parisien ou encore RMC Sport, le Français regretterait déjà cette décision. Malgré le sentiment de trahison qu'aurait senti le Real Madrid et ses supporters cet été, RMC Sport a affirmé que la piste Real Madrid n'était d'ailleurs pas abandonnée et que les Merengue souhaitaient toujours constituer une attaque de "folie" d'ici 2024.

RMC Sport a aussi assuré que la direction du PSG, tout en actant le départ de Kylian Mbappé, voudrait éviter toute hémorragie. La crainte du président parisien Nasser Al-Khelaïfi : "un coup de pression du clan Mbappé pour peut-être influencer d'autres joueurs en interne. Lui ne veut pas entendre parler d'un éventuel départ et se refuse à alimenter la polémique".