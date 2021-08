Kylian Mbappé : le Real stoppe les négociations, dernières infos en direct

TRANSFERT MBAPPE. Alors que le mercato se termine ce mardi 31 août à minuit, l'avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain reste encore flou. Si le Real Madrid a stoppé les discussions pour Kylian Mbappé, selon RMC Sport, ce lundi soir, un nouveau retournement de situation n'est toutefois pas à exclure d'ici à mardi soir

21:45 - Le point sur les deux offres du Real Avant l’arrêt des négociations, le Real Madrid avait proposé deux offres à Mbappé, comme le rapporte RMC Sport : une de 160 millions d'euros, puis une seconde de 170 millions d'euros (plus 10 millions de bonus).

21:15 - Le pull porté par Mbappé amuse les internautes La situation a été plutôt cocasse. En effet, Kylian Mbappé s'est présenté au rassemblement de l'équipe de France avec un pull à l'effigie du musée MACBA de Barcelone. Une ville qui n'est autre que… l'éternelle rivale de Madrid..



20:45 - Quels Français pourraient retrouver Mbappé au Real ? Si le transfert de Mbappé était établi au Real (car même si les négociations ont été stoppées ce lundi soir, le mercato est encore ouvert pendant 24h), le joueur pourrait retrouver plusieurs joueurs français. On pense bien évidemment dans un premier temps à Karim Benzema qu'il retrouve dès cette semaine pour le rassemblement de l'équipe de France, mais également le latéral gauche Ferland Mendy.

20:15 - Une condition cruciale fixée pour le départ de Mbappé ? Alors que le transfert de Mbappé apparaissait tout proche d’être acté, et qu’un accord apparaissait en bonne voie entre le PSG et le Real Madrid, les négociations ont été stoppées. Ce soudain ralentissement pourrait bien être lié à un fait précis : la signature d’un successeur du même niveau. Dans le contexte, l’hypothèse apparaît en effet sérieuse que Paris ait fixé au Real la condition préalable de parvenir à finaliser un attaquant mondial, détaillent nos confrères. Or, le club de la capitale n’arrive pas à finaliser les dossiers Haaland et Lewandowski.

19:45 - Carlo Ancelotti ne voulait pas évoquer le transfert de Mbappé Interrogé au sujet du transfert de Kylian Mbappé après la victoire contre le Betis Séville (1-0), Carlo Ancelotti avait préféré éviter de répondre aux questions. "C’est mieux de parler du match. Le reste est une question pour le club et je ne connais pas les détails. Nous avons plutôt bien travaillé durant le match. Nous avons manqué d'un peu plus d'intensité défensive en première période. Nous avons contrôlé le jeu en première période, mais je pense que nous pouvons jouer avec plus d’intensité", avait-t-il lancé en conférence de presse.

19:25 - Le Real Madrid stoppe les négociations Selon les informations de RMC Sport, le Real Madrid a stoppé les discussions pour Kylian Mbappé. Présents à Paris, les représentants du club madrilène ont en effet fait savoir qu'ils arrêtaient les négociations. Un nouveau retournement de situation n'est toutefois pas à exclure d'ici à mardi soir et la fermeture du mercato, précisent nos confrères.

19:15 - Une possibilité de signer gratuitement en janvier Alors que le transfert de Kylian Mbappé alimente activement les rumeurs, il convient de rappeler qu’il pourrait signer gratuitement en janvier dans un nouveau club, s’il ne signe pas dans les prochaines 24 Heures. En effet, son contrat se termine en juin prochain. À partir janvier, il sera donc libre de négocier et signer où il veut.

18:45 - Selon Rothen, le PSG négocie "avec un autre joueur" avant de décider Dans son émission Rothen s'enflamme, le consultant explique ce lundi que le PSG négocie avec un autre joueur avant de décider au sujet de Kylian Mbappé, comme le rapporte RMC Sport. "J’espère que le PSG respectera la parole de Kylian Mbappé et ce qu’il a envie, c’est-à-dire de partir. C’est pour cela qu’ils mettent du temps : il y a une négociation avec un autre joueur", a-t-il affirmé.

18:15 - Quel numéro aurait Mbappé au Real ? Les rumeurs d’un transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid se font de plus en plus pressantes, ce lundi. Et même si le départ est loin d’être fait, comme le rapporte Foot Pack, on se pose déjà la question du numéro potentiel qu’il pourrait revêtir du côté de Madrid. Les trois principales hypothèses sont le 7 qu’il porte au PSG et qui est en clin d’oeil à Cristiano Ronaldo, le 10 qu’il porte en équipe de France et qui est probablement le numéro le plus mythique aujourd’hui ainsi que le numéro 5 qu’un certain Zinedine Zidane a déjà porté avant lui.



17:45 - Une nouvelle offre à venir à partir de 18 heures ? Les heures passent et pour l'instant Kylian Mbappé est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Si le PSG a refusé l'offre du Real Madrid de 180 millions d'euro, le club espagnol pourrait formuler une nouvelle offre à 200 millions d'euro pour s'acquérir l'attaquant français. A partir de cette somme, les dirigeants du PSG pourraient établir de nouvelles discussions avec ceux du Real de Madrid pour envisager un transfert. La réponse est alors à venir dans les prochaines heures alors que le mercato se termine demain mardi 31 août à minuit.

16:41 - Les nouveaux de l'équipe de France interrogés sur l'avenir de Kylian Mbappé Aurélien Tchouaméni et Moussa Diaby font partis des nouveaux joueurs appelés pour la première fois en équipe de France. Les deux tricolores ont été interrogés en conférence de presse sur leurs discussions avec Kylian Mbappé et notamment s'ils avaient des informations sur son futur. Moussa Diaby : "J’ai parlé avec Kylian, il m’a juste félicité pour ma 1re sélection. On a mangé, on a rigolé ensemble. On n’a pas parlé de sa situation. Cela le regarde, je n’ai rien à dire dessus.".

Aurélien Tchouaméni : "Très honnêtement, on n’a pas parlé de ça. On a plus parlé des différents résultats de nos équipes le week-end dernier. On n’a pas parlé de mercato avec Kylian.".

15:30 - Kylian Mbappé est arrivé à Clairefontaine Alors que son avenir en club reste toujours flou, l'attaquant du PSG est arrivé à Clairefontaine pour rejoindre l'équipe de France pour disputer les matchs de qualification à la Coupe du monde 2022 au Qatar. ???? @mmseize

15:00 - Vers une nouvelle offre du Real de Madrid pour Kylian Mbappé ? C'est une journée qui peut s'annoncer décisive pour le Real Madrid si le club espagnol veut recruter l'attaquant français. Après une offre faite à 160 millions puis à 180 millions, le Real Madrid pourrait proposer 200 millions au Paris Saint-Germain. Une somme minimum à laquelle, le PSG pourrait alors laisser le joueur partir.

14:14 - Marquinhos "n'essaye même pas de lui demander" si Mbappé reste au PSG Le défenseur et capitaine du Paris Saint-Germain a aussi été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé après le match contre Reims. S'il espère que l'attaquant français reste, il a aussi expliqué qu'il n'en a pas parlé avec le joueur. "Kylian a montré sa force mentale, a souligné Marquinhos. Son avenir ? Comment savoir… On n'essaye même pas de lui demander, il a ses objectifs, nous on veut qu'il reste. Il a montré aujourd'hui son importance pour nous, avec sa personnalité, sa qualité. S'il reste, il va beaucoup nous aider cette saison. On espère qu'il va pouvoir, avec le club, régler cette question".