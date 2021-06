Marco Verratti : de retour face à la Suisse ? De quoi souffre-t-il ?

Marco Verratti, le petit lutin du milieu de terrain du PSG, est l'un des hommes forts de l'équipe nationale d'Italie. "Petit hibou", son surnom, compte bien faire son retour lors de l'Euro 2021.

Marco Verratti est-il en train de gagner son pari ? Absent de la Coupe du monde 2018 puisque l'Italie n'était pas parvenue à se qualifier, Marco Verratti entendait bien briller lors de l'Euro 2021. Touché au genou droit en fin de saison avec le PSG (lésion du ligament collatéral médial), le natif de Pescara a cru rater l'Euro. Finalement sélectionné par Roberto Mancini, il a repris l'entraînement mais a raté le match d'ouverture Turquie-Italie le 11 juin à Rome.

Le milieu de terrain pourrait faire son retour lors du deuxième match de l'Italie, face à la Suisse ce mercredi. Le staff de la Squadra Azzurra s'est montré confiant avant la rencontre. "Le protocole de retour de Verratti continue comme prévu, sans problèmes", avait déclaré dimanche le médecin de la sélection italienne. Verratti est attendu au chevet d'un milieu italien où sa vista est précieuse. S'il ne devrait pas débuter la rencontre, "Petit hibou" pourrait faire son entrée en fin de match afin de lancer son Euro.

Né le 5 novembre 1992 à Pescara, en Italie, Marco Verratti évolue aujourd'hui au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain (PSG). C'est à l'âge de 19 ans que ce jeune footballeur prometteur intègre son équipe. Il fait rapidement ses preuves et devient milieu de terrain en quelques mois. Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le joueur : salaire, âge, couple, parcours, palmarès.

D’origine italienne, le joueur Marco Verratti naît à Pescara le 5 novembre 1992. Enfant, il joue au football au Manoppello Arabona. Il intègre ensuite le club de Pescara en 2008, alors qu’il est encore adolescent. Il dispute 8 matchs de championnat. Alors que son club atteint la 2e division lors de la saison 2010- 2011, Marco Verratti marque son premier but, lors d’un des sept matchs auxquels il a participé. Il devient l'année suivante le leader technique de l'équipe. Sa carrière évolue puisqu'il joue, en 2010-2011, 28 matchs avec son équipe.

En 2012, il signe un contrat avec le Paris Saint-Germain pour 12 millions d'euros et il devient champion de France le 12 mai 2013, un titre validé lors d'une victoire du PSG contre l'Olympique Lyonnais (1-0). Il devient très vite un pilier de son équipe et est à l'origine de nombreuses passes décisives et fait valoir son sens du jeu avec de belles orientations et relances. Il obtient dans la foulée le titre de meilleur espoir de Ligue 1 en 2014. L'année suivante (saison 2014-2015), il marque son premier but au sein du PSG. Cette année marque un tournant pour le footballeur qui s'impose comme un pilier du PSG avec qui il remporte le Trophée des champions, la Coupe de France, la Ligue 1, et enfin, la Coupe de la Ligue. Entre 2015 et 2020, il remporte plusieurs trophées et championnats, qui viennent étoffer son palmarès bien complet.

Outre le PSG, Marco Verratti fait partie de l'équipe d'Italie depuis 2012, année lors de laquelle il marque son premier but face à l'équipe d'Ecosse. En 2015, suite à une élection par les supporters, il reçoit le prix de Pallone Azzurro, il devient donc le meilleur joueur italien pour l'année en cours devant le gardien de but Gianluigi Buffon.

En mai 2016, Marco Verratti doit se faire opérer d'une pubalgie : il ne peut donc pas participer à l'Euro. En août, il prolonge son contrat avec l'équipe parisienne et s'inscrit dans la durée au PSG. 2018 est une année décevante, l'Italie rate la Coupe du monde et le PSG se fait éliminer par le Real Madrid dès les 8e de finale de la Ligue des champions, compétition où le club parisien atteint la finale en 2020 puis les demi-finales en 2021. En mai 2021, il est officiellement sélectionné pour participer à l'Euro 2020, qui a été retardé en raison de l'épidémie de Covid-19.

En 2012, le footballeur obtient le titre de champion d'Italie de Serie B, alors qu'il joue encore avec son club de Pescara. Ce n'est que le début d'une longue série de trophées, puisqu'il rejoint ensuite le Paris Saint-Germain. Il compte plus de 20 titres. Il est sept fois champion de France (2013 à 2016 et 2018 à 2020). Marco Verratti est également vainqueur de la Coupe de France en 2015, 2017 et 2020. Son impressionnant palmarès comprend 8 Trophées des champions (de 2013 à 2020) et 6 victoires finales en Coupe de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019). Au final, Marco Verratti est le joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain.

Il possède aussi plusieurs distinctions personnelles, comme le trophée du joueur du mois UNFP de la Ligue 1 au mois de septembre 2013, le Trophée Bravo du meilleur jeune joueur européen en 2012 ou encore le trophée UNFP du meilleur espoir de la Ligue 1 en 2014. Enfin, Marco Verratti est le joueur ayant reçu le plus de victoires en Coupe de la Ligue française à égalité avec Thiago Silva : 6 succès.

En contrat avec le PSG via une prolongation depuis le mois d'octobre 2019, jusqu'au mois de juin 2024, le footballeur gagne 14,4 millions d'euros par an, soit 280 000 euros par semaine ou 1,2 million d'euros par mois. Marco Verratti est donc le 29e footballeur le mieux payé au monde. Il possède le salaire le plus élevé parmi les joueurs du milieu de terrain au Paris Saint-Germain et le troisième parmi tous les joueurs du PSG. Son salaire augmente de manière régulière puisqu'il s'élevait à 1 million d'euros par an en juillet 2012. C'est en août 2013 qu'il atteint les 2 millions et en septembre 2014 qu'il grimpe jusqu'aux 4 millions. Mais le joueur ne s'arrête pas là et continue sa progression puisqu'il est à 5 millions d'euros par an en février 2016 et atteint 6 millions d'euros en août 2016, à chaque fois avec des prolongations à la clé.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 2009, le joueur de foot italien s'était mis en couple avec l'une de ses amies d'enfance, Laura Zazzara. Il n'avait donc que 17 ans quand il a rencontré cette femme avec laquelle il a passé de nombreuses années. Ils ont d'ailleurs eu deux fils ensemble, Tommaso, né le 12 mars 2014, et Andrea. Marco Verratti et Laura Zazzara se sont séparés au début de l'année 2018 et le footballeur a retrouvé l'amour en 2019 avec la mannequin française Jessica Aidi. Ils sont fiancés depuis le mois de décembre 2020.