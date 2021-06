Kevin De Bruyne : après sa blessure au visage, rétabli pour l'Euro ?

Les fans de l'équipe belge regretteNT l'absence de leur leader technique Kevin De Bruyne pour les débuts de la Belgique lors de l'Euro 2021. Le milieu de Manchester City pourra-t-il être de retour plus tard dans la compétition ?

Si la France du football est tournée vers l'état de la cuisse de Karim Benzema, nos voisins belges s'inquiètent eux du visage de Kevin De Bruyne. Victime de plusieurs fractures suite à un choc lors de la finale de la Ligue des champions opposant Manchester City à Chelsea, le milieu mancunien était sorti précipitamment. Depuis, son état suscite l'inquiétude chez les Diables Rouges. Retenu dans la liste des 26, l'ancien joueur de Chelsea ou Wolfsburg va rater l'entame des Belges dans cet Euro 2021, un match programmé face à la Russie le samedi 12 juin. Kevin De Bruyne n'a en effet toujours pas repris l'entraînement collectif avec ballon. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le joueur, de son parcours à son salaire, en passant par son palmarès, son âge et sa vie de couple.

Kevin De Bruyne naît le 20 juin 1991 à Tronchiennes, en Belgique. A seulement 6 ans, il intègre le KVV Tronchiennes, son premier club qui lui permet de faire ses premiers pas sur le terrain. De 1999 à 2005, il poursuit son parcours junior avec l’équipe du KAA La Gantoise avant de rejoindre le KRC Genk pour la période 2005-2008. La carrière professionnelle de Kevin De Bruyne se lance au KRC Genk dès la saison 2008. En tant que milieu offensif, le jeune footballeur se distingue très vite comme un élément décisif. Il contribue notamment au doublé de son équipe en 2011, à la fois vainqueur du championnat et de la Supercoupe de Belgique. Sur 113 matchs, il marque 17 buts.

L’année suivante, il ne tarde pas à retenir l’attention des recruteurs du Chelsea FC et il signe son contrat en 2012. Dès son arrivée au sein du club, il est prêté au Werder de Brême pour la saison 2012-2013. Il est rapidement titularisé et marque son premier but pour l’équipe allemande en septembre 2012. Kevin De Bruyne est alors considéré comme l’un des meilleurs transferts de la phase aller par le magazine allemand Kicker. Il enchaîne à son retour au Chelsea FC pour la saison 2013-2014, mais n’est que rarement titularisé, bien qu’il soit nommé homme du match dès sa première rencontre. Son passage chez les Blues est un échec à l'image de sa relation houleuse avec José Mourinho. Pour la somme de 21,5 millions d’euros, son transfert est finalement acté vers le club de Wolfsburg en 2014. Au terme de la saison 2014-2015, il compte 27 passes décisives et 16 buts et devient meilleur passeur européen, en plus d’être élu meilleur joueur de la Bundesliga.

Depuis août 2015, Kevin De Bruyne joue sous les couleurs de Manchester City. Il faut néanmoins attendre la saison 2017-2018 pour qu’il soit nommé au sein de l’équipe type de Premier League. Sur plus de 260 matchs, le milieu offensif marque près de 70 buts et devient, à nouveau, meilleur passeur européen. L’année 2018-2019 marque un réel tournant dans son parcours puisque son équipe remporte plusieurs compétitions, dont la Coupe d’Angleterre et la Premier League. En 2020, Kevin De Bruyne est élu meilleur milieu de terrain de la Ligue des champions pour la saison en cours. Quelques mois plus tard, il prolonge son contrat avec Manchester City jusqu’en 2025.

Côté sélection nationale, Kevin De Bruyne a disputé 77 matchs pour la Belgique et a marqué une vingtaine de buts. Sa première sélection a lieu en 2010 face à la Bulgarie, mais il dispute son premier match contre la Finlande 3 mois plus tard. Il se fait notamment remarquer lors de l’Euro 2016. Lors de la Coupe du monde 2018, il joue 6 des 7 matchs disputés par la Belgique et marque un but. Au printemps 2021, il fait partie des joueurs sélectionnés pour disputer l’Euro 2020.

Au cours de sa carrière, Kevin De Bruyne compte de nombreuses distinctions personnelles. Il est recordman du nombre de passes décisives en Bundesliga (championnat d’Allemagne), et en championnat d’Angleterre. Au fil des saisons, il enchaîne les récompenses et les titres honorifiques. En 2015, il devient le footballeur de l’année en Allemagne. L’année suivante, il est sacré " meilleur Belge à l’étranger". En 2017 et 2018, il est meilleur passeur du championnat d’Angleterre. Titularisé et régulièrement intégré dans les équipes pour les compétitions internationales (Ligue des champions, Coupe du monde…), Kevin De Bruyne est également sacré joueur de l’année PFA du championnat d’Angleterre en 2021.

Sous les couleurs du KRC Genk, Kevin De Bruyne gagne le championnat et la Supercoupe de Belgique en 2011. Lors de son passage à Wolfsburg, le milieu offensif décroche la Coupe et la Supercoupe d’Allemagne en 2015. A Manchester City, il connaît la consécration avec de nombreuses victoires. En effet, le club devient champion d’Angleterre à 3 reprises (2018, 2019 et 2021). En 2019, l’équipe remporte aussi la coupe d’Angleterre et le trophée Community Shield. Quant à la Coupe de la Ligue d’Angleterre, Kevin De Bruyne participe à 5 sacres (de 2016 à 2021, à l’exception de l’année 2017). Enfin, le joueur remporte la médaille de bronze avec la Belgique lors de la Coupe du monde 2018.

Avec un contrat d’une valeur estimée entre 75 et 80 millions d’euros, Kevin De Bruyne voit sa rémunération augmenter de manière conséquente à Manchester City. Le milieu de terrain offensif gagne environ 1,5 million d’euros par mois, soit un salaire annuel de plus de 17 millions d’euros. Ce montant ne prend pas en compte les potentielles primes et les autres contrats commerciaux. Si son contrat doit arriver à son terme en 2023, Kevin De Bruyne présente une valeur marchande moyenne de 120 millions d’euros pour le club de Manchester City.

Kevin De Bruyne, né de deux parents belges flamands, a une sœur nommée Stefanie. Côté vie sentimentale, le joueur est en couple avec Michèle Lacroix depuis 2014. Mason, leur premier enfant, naît le 10 mars 2016. En 2017, ils se marient après des fiançailles au pied de la tour Eiffel. Par la suite, la famille De Bruyne s’agrandit avec l’arrivée d’un second garçon prénommé Rome, né en octobre 2018, puis d’une fille qui s’appelle Suri, née en 2020. Toutefois, le couple reste relativement discret quant à sa vie privée.