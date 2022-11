Christian Eriksen : un an après son malaise cardiaque, état de santé toujours fragile ?

ERIKSEN. Victime d'un malaise cardiaque durant l'Euro, Christian Eriksen débute une nouvelle compétition internationale avec son équipe du Danemark.

[Mis à jour le 22 novembre 2022 à 13h00] Il y a un peu plus d'un an, Christian Eriksen aurait pu mourir sur le terrain à la suite d'un malaise cardiaque à l'occasion d'un match contre la Finlande. Par miracle, le Danois s'en est sorti et est même présent à la Coupe du monde avec son équipe nationale. Interrogé en conférence de presse sur son ressenti un an après, le joueur savoure. "Cet accident "m'a fait apprécier encore plus le fait d'être en vie et d'être avec ma famille. Je pense que tout le reste a été mis de côté", a reconnu le joueur samedi, à trois jours de son entrée en lice au Qatar. "Mon premier objectif a toujours été d'être un bon mari, enfin un bon conjoint, et un bon père", a-t-il poursuivi.

Je crois que l'une des premières conversations que j'ai eues avec les médecins à Amsterdam (...), c'était au sujet de mon but de jouer à la coupe du monde si tout se passait bien. C'était mon rêve à l'époque. J'ai rejoué dès mars (2022) et j'ai pu jouer un certain nombre de matches. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'est juste génial.

L'image a fait le tour du monde : Sabrina Kvist Jensen éplorée au bord du terrain, lors du match entre le Danemark et la Finlande, le samedi 12 juin, quelques minutes après le malaise de son compagnon Christian Eriksen, juste avant la mi-temps de cette rencontre de l'Euro 2021 de football. Bouleversée, la jeune femme croyait en effet assister à la mort du père de ses deux enfants, comme l'a raconté Peter Schmeichel, le père de Kasper, gardien de l'équipe nationale et qui était sur la pelouse au moment du drame. "La femme de Christian l'aurait vu tomber avant de venir sur le terrain, a-t-il raconté. Vous pouvez le voir à la réaction de mon fils Kasper, qui s'est précipité vers elle. Je lui ai évidemment parlé et il est allé lui dire que Christian respirait. Elle a cru qu'il était décédé"

Retour sur les faits. Au deuxième jour de la compétition européenne, et alors que le troisième match du tournoi, qui opposait le Danemark à la Finlande, avait commencé depuis près de 45 minutes, Christian Eriksen s'est effondré sur le terrain, victime d'un grave malaise. Âgé de 29 ans, le milieu offensif danois, qui évolue le reste de l'année à l'Inter Milan, s'est écroulé alors qu'il se tenait tout seul, non loin de la ligne de touche. Rapidement, soigneurs et médecins ont accouru sur place. Parmi les joueurs, des regards tétanisés ont été échangés. Il semble qu'un massage cardiaque a été prodigué à même la pelouse à Christian Eriksen, qui avait visiblement perdu connaissance. Dans la soirée, plusieurs messages rassurants concernant son état de santé ont été publiés, à la fois par l'UEFA, qui évoquait "une situation stabilisée", que par son club de l'Inter Milan ou par la Fédération danoise de football. Le match Danemark-Finlande a finalement repris sans lui, voyant les Finlandais s'imposer 1-0.

Au moment du malaise, L'Équipe rapportait avoir vu des larmes couler sur le visage de Thomas Delaney et plusieurs de ses coéquipiers. L'image forte reste celle des joueurs danois encadrant les secouristes et Christian Eriksen pour protéger un semblant d'intimité au milieu du terrain. Martin Braithwaite, passé notamment par Toulouse, a même semblé faire une prière sur le terrain. Le match a en tout cas été interrompu aux alentours de 19h. Pendant que les joueurs étaient invités à rentrer aux vestiaires, Christian Eriksen a finalement été évacué par les secours. Le joueur semblait toutefois avoir repris connaissance. En témoigne une photo diffusée par l'AFP.

Aux alentours de 19h30, l'UEFA a indiqué dans un tweet que le joueur avait été transféré à l'hôpital et était désormais dans un "état stabilisé". De son côté, la Fédération danoise a précisé que Christian Eriksen était réveillé. Interrogé sur Sky Sports, Giuseppe Marotta, directeur sportif de l'Inter Milan où évolue Christian Eriksen, a, lui, parlé d'"optimisme prudent", ajoutant selon la chaîne italienne Rai : "Christian Eriksen vient d'envoyer un message sur le groupe WhatsApp de l'Inter, il y a quelques minutes. Nous sommes optimistes quant à son état, le staff danois nous a dit que la situation est sous contrôle ".

Né le 14 février 1992 à Middelfart, au Danemark, Christian Dannemann Eriksen, de son nom complet, a commencé sa carrière en 2010 à l'Ajax Amsterdam. Pendant ses années sous les couleurs du club, il a remporté trois titres de champion des Pays-Bas. Après avoir rejoint Tottenham Hotspur en 2013, club dans lequel il effectuera un parcours pour le moins mémorable jusqu'à la finale de la Ligue des champions en 2019, où le club s'inclinera malheureusement contre Liverpool, Christian Eriksen avait rejoint depuis 2020 l'Inter Milan, club avec lequel a remporté le championnat d'Italie 2021. Du côté de sa carrière internationale, Christian Eriksen a rejoint les rangs de l'équipe danoise depuis 2010, participant ainsi à la Coupe du monde 2010, l'Euro 2012, la Coupe du monde 2018 et donc l'Euro 2021. Là encore, il affiche de belles statistiques, avec pas moins de 36 buts, faisant de lui le septième meilleur buteur de l'histoire de la sélection danoise.

En coulisses, Christian Eriksen est en couple depuis près de 10 ans avec Sabrina Kvist Jensen. Leur relation aurait débuté en août 2012. Depuis, Christian et Sabrina sont devenus parents de deux enfants : Alfred Eriksen, né peu avant le Mondial 2018, et une petite fille, dont on ignore le prénom, née en décembre 2020. Présente dans les gradins au moment de son malaise, la compagne de Christian Eriksen a rapidement accouru sur la pelouse, en larmes, comme en témoignent ces images :