Robert Lewandowski : vainqueur du Ballon d'Or ? Les infos

LEWANDOWSKI. Le Polonais est considéré par beaucoup d'observateurs comme l'un des meilleurs attaquants au monde. Grâce à ses statistiques affolantes, le joueur du Bayern est l'un des favoris du Ballon d'Or.

Le Polonais va-t-il coiffer sur le poteau Lionel Messi et Karim Benzema ? Attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski empile les buts depuis plusieurs saisons maintenant. Cette année encore, les statistiques de buts sont affolantes avec plus de 60 buts en quelques matchs. "J'espère que Lewandowski remportera le Ballon d'Or, mais malheureusement pour lui, la Pologne n'a pas les qualités nécessaires pour remporter des trophées" avait lancé l'ancien directeur du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge au média A Bola. Il y a quelques jours, Robert Lewandowski a déjà été récompensé par un prix individuel avec le Golden Player, un trophée décerné par le média italien Tuttosport.

L'attaquant a également reçu le soutien de plusieurs joueurs comme Milik, l'attaquant de l'OM qui espère voir son coéquipier le remporter. "Je suis confiant pour lui, il (Robert Lewandowski) mérite le Ballon d'Or. Je ne comprends pas comment cela pourrait lui échapper. L'an passé, France Football n'a pas décerné le trophée et sur les deux dernières saisons, il a été le meilleur et a beaucoup gagné. Pour moi, il mérite de gagner d'un point de vue sportif et populaire car il est très connu. J'espère qu'il le remportera. " Mais également le joueur du Bayern, Thomas Muller. Lewy doit gagner ce trophée lundi, quand tu vois la façon dont il joue en ce moment (...) ce n'est même pas la peine d'en discuter. Personne ne joue avec autant de constance que lui actuellement en club ou en équipe nationale".

Le joueur de football polonais Robert Lewandowski est né le 21 août 1988, dans la ville de Varsovie. C’est avec son père, Krzysztof Lewandowski, ancien joueur du Hutnik Varsovie, qu’il découvre le football. A cette époque, son père s’occupait de la formation au Partyzant Leszno. Robert Lewandowski a ensuite été formé au Varsovia Varsovie ainsi que dans deux autres clubs : il rejoint le Delta Varsovie en 2005 puis le Legia Varsovie, peu de temps après. Il est ensuite repéré par les recruteurs du Lech Poznan. Ceux-ci dépensent un million et demi de zlotys, soit trois cent quarante mille euros, pour que Lewandowski puisse rejoindre l’équipe en août 2008. En 2010, il devient meilleur buteur du championnat et part pendant l’été au Borussia Dortmund.

Robert Lewandowski s’impose alors en Bundesliga et joue la Ligue des champions. Il ne remporte pas moins de quatre trophées avec le Borussia. Il est notamment remarqué lors d’un match homérique de Ligue des champions contre le Real Madrid, en 2013, lors duquel il réalise un quadruplé. Cette même année, il termine meilleur buteur de Bundesliga. Le Borussia Dortmund atteint la finale de la Ligue des champions, battu par le Bayern Munich, club qu'il rejoint un an plus tard. Dans ce nouveau club, il est à nouveau remarqué pour ses nombreux buts, avec plusieurs triplés à son actif, comme contre Hambourg en 2018. Il remporte le trophée du joueur UEFA de l’année lors de la saison 2020-2021. Il est ainsi le premier footballeur polonais à obtenir cette récompense. En 2020, Robert Lewandowski devient le meilleur buteur de Ligue des champions, de Coupe d’Allemagne et de Bundesliga, avec un total de 57 buts marqués sur toute la saison.

En parallèle de sa brillante carrière en club, le joueur dispute également des matchs avec l’équipe nationale de Pologne depuis 2008. Il est ensuite nommé capitaine de l’équipe en 2014 et participe en 2016 à l’Euro, inscrivant un but contre le Portugal et atteignant les quarts de finale puis à la Coupe du monde en 2018, sans inscrire de but. En 2021, il participe à nouveau à l’Euro 2020 qui a été retardé suite à la pandémie de COVID-19.

Robert Lewandowski est considéré comme l’un des meilleurs avants-centres au monde. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien s’il est surnommé LewanGOALski par de nombreux journalistes. Il possède un impressionnant palmarès en club mais aussi une belle expérience en équipe nationale avec 118 sélections et 66 buts à son actif sous le maillot polonais (avant l'Euro 2021).

En club, le joueur polonais détient les titres de vainqueur de la Supercoupe de Pologne et de la Coupe de Pologne en 2009. Il est aussi champion de Pologne en 2010. Avec le Borussia Dortmund, il est champion d’Allemagne (2011, 2012) et remporte en 2012 la Coupe d’Allemagne, la Supercoupe d’Allemagne en 2013, et arrive en finale lors de la Coupe d’Allemagne 2014. Il est aussi finaliste de la Ligue des champions en 2013. Au sein du Bayern Munich, il est à nouveau champion d’Allemagne, de 2015 à 2021. Il remporte la Coupe d’Allemagne (2016, 2019, 2020) et la Supercoupe d’Allemagne (2016, 2017, 2018, 2020). En 2020, il gagne également la Coupe des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs. A cela s’ajoutent de multiples titres et records personnels tels que celui du meilleur buteur de Pologne, du quintuplé le plus rapide de l’histoire (9 minutes) ou encore du meilleur buteur étranger du Bayern Munich.

Robert Lewandowski gagne 1,7 million d’euros par mois, soit 20 millions d’euros par an. C’est le neuvième joueur de foot le mieux payé au monde, derrière Gareth Bale et devant David de Gea. En contrat depuis le mois d’août 2019, jusqu’au mois de juin 2023, il gagne donc 56 000 euros par jour, ou 389 000 euros par semaine. Le salaire de Robert Lewandowski affiche par ailleurs une belle progression, puisqu’il était payé 10 millions d’euros par an en 2014. En décembre 2016, son salaire avait atteint les 15 millions par an. C’est en août 2019 qu’il franchit le palier des 20 millions d’euros chaque année.

Robert Lewandowski est marié avec Anna Stachurska, née en septembre 1988. Cette brune aux yeux bleus a épousé l’attaquant au Bayern Munich en 2013. Très sportive, à l’instar de son mari, Anna Stachurska est une championne de karaté en Pologne. Dotée d’une ceinture noire, elle a en effet remporté pas moins de 38 médailles ! Elle s’est depuis reconvertie en diététicienne. Elle anime un blog et poste régulièrement des conseils pour suivre une alimentation saine et équilibrée. Anna Lewandowski propose également des séances de coaching. C’est en 2007 que Robert et Anna Lewandowski se sont rencontrés, pour ne plus se quitter. Ils ont une fille ensemble : Klara.