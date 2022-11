Benjamin Pavard : "second poteau Pavard !" Où en est-il 4 ans plus tard ?

Révélation de la Coupe du monde 2018 avec son fameux but contre l'Argentine, Benjamin Pavard est resté l'un des cadres de l'équipe de France.

Son but contre l'Argentine en huitième de finale de la Coupe du monde 2018 avait été élu le plus beau de la compétition et l'avait révélé aux yeux du grand public. Quatre ans plus tard, Benjamin Pavard est toujours dans les petits papiers de Didier Deschamps malgré un Euro 2021 poussif et des performances irrégulières.

Pour cette liste, Didier Deschamps n'aurait pas vraiment hésité pour appeler le défenseur du Bayern Munich. Egalement touché par des pépins physiques ces derniers temps, le Français est très souvent titulaire avec son équipe du Bayern Munich en tant que latéral ou défenseur central. Voila pourquoi le Français sera dans la liste car le sélectionneur de l'équipe de France estime avoir deux éléments fiables avec Jules Koundé. Une confiance réciproque comme l'a expliqué le joueur dans une interview à Téléfoot il y a un mois. "On est proche, s'il y a quelque chose, il va me le dire. C'est quelqu'un d'important, il est venu regarder les matchs, quand je jouais à Stuttgart, que personne ne regardait. Je lui dois beaucoup. Je peux mourir pour lui sur le terrain".

Né à Maubeuge le 28 mars 1996, Benjamin Pavard est un footballeur français évoluant au poste de défenseur ou de latéral droit. Initié par son père au football dès son plus jeune âge (son père est un ancien défenseur ayant évolué en 3e division), Benjamin Pavard séduit par sa polyvalence et par sa personnalité. Plutôt timide en dehors du terrain, le Maubeugeois fait partie de ces footballeurs qui n’ont pas peur de prendre leurs responsabilités quand le coup d’envoi est sifflé.

A l’aube de ses 10 ans, Benjamin Pavard effectue les tests auprès des clubs du LOSC ou du RC Lens. Il rejoint le premier et franchit les étapes jusqu’à la signature de son premier contrat professionnel. En 2015, il commence sa carrière de footballeur pro par un match contre le FC Nantes. Souvent titulaire lors de la saison 2015-2016, le défenseur est ensuite relégué sur le banc avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Insatisfait de son temps de jeu, Benjamin Pavard décide de quitter la France, direction l’Allemagne. Outre-Rhin, il pose ses valises dans le vestiaire du VfB Stuttgart qui évolue alors en Bundesliga 2. Très vite, le Français s’impose parmi les joueurs phares de l’équipe et participe à la montée du club en 1ere division. Au tout début de l’année 2019, Benjamin Pavard est annoncé parmi les transferts à venir vers de grands clubs européens. Il rejoint finalement le club du Bayern Munich au cours de l’été et ne met que quelques mois à s’imposer comme titulaire.

Lors de la saison 2019-2020, il intègre la liste des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur du Bayern Munich, bien aidé par sa polyvalence qui lui permet de trouver sa place à différents postes de la défense munichoise. En août 2020, dans un contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19, il remporte avec le Bayern Munich la Ligue des Champions. Âgé de seulement 24 ans, Benjamin Pavard devient alors le plus jeune footballeur français à soulever le trophée de la plus prestigieuse des compétitions en club.

Sélectionné en équipe de France dès la catégorie des moins de 19 ans, Benjamin Pavard dispute par ailleurs son premier match avec les A en 2017. Un an après, il participe à la victoire de l'équipe des Bleus à la Coupe du monde 2018. Il inscrit un but d’anthologie face à l’Argentine en huitième de finale de la compétition. Preuve de la confiance que lui accorde le sélectionneur Didier Deschamps, Benjamin Pavard est ensuite appelé pour l’aventure des Bleus à l’Euro 2021.

Benjamin Pavard remporte son premier trophée en tant que footballeur en 2017 sous le maillot du VfB Stuttgart. A l’issue de la saison 2016-2017, le Français termine à la première place de la Bundesliga 2 et accède à la division supérieure. Un an plus tard, il fait partie de l’équipe de France sacrée championne du monde après la victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie. Transféré au Bayern Munich, Benjamin Pavard réalise en 2020 un exceptionnel quintuplé. Avec le club du Bayern Munich, il remporte au cours de la même saison la Coupe d’Allemagne, la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA, la Supercoupe d’Allemagne et la Coupe du monde des clubs de la FIFA.

A sa signature au Bayern de Munich en 2019, Benjamin Pavard parvient à négocier un contrat qui lui permet de toucher 7 millions d'euros par an, soit un peu plus de 550 000 euros par mois. Le salaire de Benjamin Pavard se situe dans la moyenne des salaires des joueurs français du Bayern Munich puisque ses compatriotes Corentin Tolisso et Kingsley Coman émargent de leur côté à 8 millions d'euros par an. Le latéral droit est par ailleurs engagé avec le club munichois jusqu'en 2024 avec, possiblement, une revalorisation salariale. A noter que le salaire de Benjamin Pavard au Bayern Munich n'inclut pas les différentes primes que peuvent toucher les footballeurs en cas de victoire dans des compétitions comme la Ligue des champions.

A l'aube d'attaquer l'Euro 2021, Benjamin Pavard est officiellement célibataire. Mais le joueur de football ne l'a toutefois pas toujours été. En février 2018, celui qui a inscrit "le plus beau but de la Coupe du Monde 2018" lors de la rencontre France-Argentine officialisait sa relation avec Rachel Legrain-Trapani. L'histoire d'amour entre le footballeur français et l'ancienne Miss France (2007) se poursuit pendant une année avant l'annonce de la séparation en février 2019. Depuis, quelques rumeurs circulent plus ou moins régulièrement sur les histoires de couple de Benjamin Pavard. Le principal intéressé n'a pour le moment confirmé aucune autre relation sentimentale.