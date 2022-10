N'Golo Kanté : forfait pour la Coupe du monde, quelle est sa blessure ?

KANTE. Le milieu de terrain de l'équipe de France N'Golo Kanté est contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en raison d'une blessure.

Gros coup dur pour l'équipe de France de football ! A un peu plus d'un mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar, N'Golo Kanté est contraint de déclarer forfait, annoncent ce vendredi L'Equipe et RMC. Le milieu de terrain est le premier à déclarer forfait. Celui qui s'était révélé aux yeux du grand public lors du sacre des Tricolores au Mondial en Russie en 2018 ne pourra donc pas être aligné par Didier Deschamps pour tenter de défendre le titre des Bleus. Un peu plus tôt dans la journée, son entraîneur à Chelsea avait prévenu que le joueur de 31 ans devait "voir un spécialiste pendant le week-end", ajoutant que "ce contretemps n'est pas une bonne nouvelle." Elle s'est donc confirmée.

Depuis le début de la saison, N'Golo Kanté enchaine les pépins physiques. Le 14 août dernier, lors de la 2e journée de Premier League face à Tottenham, le milieu de terrain de Chelsea était sorti blessé, en fin de match, touché à la cuisse droite après une accélération. Depuis, il n'est plus réapparu sur les terrains. Et c'est bien une blessure aux ischios-jambiers qui va le priver du Qatar.

Pendant plus d'un mois, l'international français est resté éloigné des entraînements de son club, jusqu'à son retour, le 27 septembre. Toujours préservé par son entraîneur qui ne l'a pas immédiatement aligné sur une feuille de match, le champion du monde 2018 a fait une rechute, le 10 octobre. "On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera" avait alors déclaré le coach Graham Potter. Si une remise sur pied avant le Mondial semblait ambitieuse, les espoirs se sont donc définitivement envolés.

Né à Paris le 29 mars 1991, N'Golo Kanté découvre et pratique le football dès le plus jeune âge. Même si le jeune joueur surclasse régulièrement ses camarades d’équipe, il ne parvient toutefois pas à intégrer un centre de formation qui lui permettrait de suivre une voie toute tracée. Force est pourtant de constater que le talent est déjà bien présent chez le jeune garçon. Il lui faudra toutefois attendre sa dernière saison en promotion d'honneur et ses 10 buts inscrits pour être repéré par l'US Boulogne, un club de Ligue 2 avec lequel il signe un contrat amateur en 2010. C’est donc en CFA 2 avec l'équipe B que N'Golo Kanté débute sa carrière. Deux ans plus tard, N'Golo Kanté rejoint l’équipe première alors redescendue en National 1 et s’impose comme un milieu de terrain indiscutable.

Fort de cette première expérience, N'Golo Kanté rejoint l’équipe du Stade Malherbe Caen en 2013. L’année suivante, le club normand est promu en Ligue 1. C’est la première fois que le milieu de terrain officie parmi l’élite du foot français. Ses performances et sa qualité athlétique sont unanimement saluées, le propulsant alors au rang de véritable révélation du championnat sur la saison 2014-2015. Dès lors, les rumeurs de transfert vont bon train.

Annoncé tour à tour à l’Olympique de Marseille, à l’Olympique Lyonnais ou encore à West Ham, c’est pourtant avec le club anglais de Leicester City, alors entraîné par Claudio Ranieri, que le milieu de terrain signe un nouveau contrat pour quatre années. Son transfert est alors estimé à 8 millions d’euros. Le pari de N'Golo Kanté de rejoindre le club anglais s’avère être un véritable coup de génie. Contre toute attente, son équipe réussit à déjouer tous les pronostics et à remporter le championnat anglais lors de la saison 2015-2016 pour la première fois de son histoire. Tout au long de la saison, les commentateurs n’ont eu de cesse de plébisciter celui que tout le monde considère alors comme "la meilleure recrue de Premier League"

Avec son titre de champion d’Angleterre en poche, N'Golo Kanté vogue vers une nouvelle aventure en rejoignant le club londonien de Chelsea au sein duquel il s’impose comme un titulaire indiscutable. Le joueur continue de se perfectionner, multipliant les matchs et enchaînant les buts. Il découvre également la scène internationale en disputant la Ligue Europa et la Ligue des champions. Grâce à ses résultats exceptionnels, N'Golo Kanté est appelé régulièrement par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. C’est donc tout naturellement qu’il participe et remporte la Coupe du Monde de football 2018 en Russie en finale face à la Croatie, au sein de la grande famille des Bleus. S’il a bien participé à la finale, N'Golo Kanté n’a pas pu rester sur le terrain jusqu’à la fin du match. Le milieu de terrain a en effet dû céder sa place à Steven Nzonzi au cours de la seconde mi-temps, indisposé par une gastro-entérite.

Avec Leicester City, N'Golo Kanté a remporté le championnat d’Angleterre en 2016. Il renouvelle cet exploit en 2017, mais cette fois-ci avec le Chelsea FC. Toujours sous les couleurs du club londonien, le milieu de terrain décroche sa première Ligue Europa en 2019. Avec l’équipe de France, le footballeur détient l’un des plus beaux titres de sa carrière : celui de champion du monde en décrochant le Graal avec les Bleus en 2018 ! N'Golo Kanté a également obtenu de nombreuses distinctions individuelles : il est notamment titré joueur français de l'année 2017, meilleur joueur de l'année au sein de Leicester City en 2016. Il est également élu homme du match lors de la finale de la Ligue des champions en 2021.

N’Golo Kanté fait partie des joueurs de football français les mieux payés actuellement. Selon les estimations, le milieu de terrain qui officie à Chelsea bénéficierait d’un salaire mensuel de 730 000 euros (primes non comprises), ce qui représente 8,8 millions d’euros brut par an. Sa fortune totale est estimée à plus de 28 millions d'euros. A cela s'ajoutent les contrats commerciaux et/ou partenariats avec les différentes marques. N'Golo Kanté serait le joueur le mieux payé de l'histoire du club de Chelsea.

N'Golo Kanté grandit à Rueil-Malmaison, dans le département des Hauts-de-Seine, entourés de ses quatre frères et quatre sœurs. Ses parents sont des immigrés maliens. N'Golo Kanté possède d’ailleurs la double nationalité, française et malienne. Dans son enfance, sa mère travaille comme femme de ménage tandis que son père est éboueur. Alors qu’il n’a que 11 ans, N'Golo Kanté perd son père. Un drame qui va avoir un impact retentissant sur sa vie et sur sa détermination à réussir pour subvenir aux besoins de sa famille. Des années plus tard, N'Golo Kanté connaît une nouvelle tragédie familiale. A seulement quelques semaines de la Coupe du monde 2018, le milieu de terrain doit en effet faire face à la mort soudaine et brutale de l’un de ses frères, décédé tragiquement d’une crise cardiaque. Très discret sur sa vie sentimentale, N'Golo Kanté serait toujours célibataire.