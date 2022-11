Marcus Thuram : fils de Lilian, il aurait pu jouer avec une autre sélection

Appelé de dernière minutes par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2022, Marcus Thuram enchaîne du temps de jeu dans ce Mondial.

L'histoire est belle. 24 ans après son père Lilian, Marcus Thuram va débuter un match de Coupe du monde avec l'équipe de France. Un fait unique dans l'histoire des Bleus. 26e homme de la liste de Didier Deschamps, Marcus Thuram réalise une bonne saison avec le Borussia Mönchengladbach et a été repositionné dans un rôle de numéro 9 qui lui va plutôt bien.

Sachez que si le joueur joue avec le maillot de l'équipe de France, il aurait pu évoluer avec l'équipe d'Italie. Né à Parme lorsque son père évoluait avec son club italien, Marcus Thuram a la double nationalité. Vivant pendant 4 ans à Parme puis 5 ans à la Juventus, le Français n'a toutefois jamais envisagé cette option comme il a expliqué à Onze Mondial. "Je suis Français. Je ne connais pas l'hymne italien par cœur, je n'ai pas la culture italienne. Je suis né en Italie, mais j'ai une famille française. Donc je suis Français."

En équipe nationale, Marcus Thuram est sélectionné chez les moins de 17 ans. En 2016, il est vainqueur contre l'Italie (4-0) dans le cadre du Championnat d'Europe de football des moins de 19 ans. L'année suivante, il participe à la Coupe du monde des moins de 20 ans. Il se distingue lors du match contre le Vietnam en inscrivant un but et en réalisant une passe décisive. Malgré tout, la France perd en huitièmes de finale contre l'Italie. Il entre en équipe de France senior en 2020 et joue son premier match contre la Finlande, le 11 novembre. Deux autres sélections suivent à 6 jours d'intervalle dans le cadre des matches de groupes de la Ligue des Nations, l'occasion de délivrer sa première passe décisive en Bleu face à la Suède (4-2). Absent des rassemblements du printemps, il est l'un des 26 joueurs sélectionnés en équipe de France pour l'Euro 2021, dévoilé par Didier Deschamps. Une surprise dont il ne bénéficiera peu puisqu'il ne jouera que 9 maigres minutes face à la Suisse en huitièmes de finale (3-3, 4 t.a.b. 5).

Depuis Marcus Thuram a disparu des radars bleus, traversant la saison 2021-2022 comme un fantôme. Sa renaissance depuis la rentrée est d'autant plus remarquable et convainc le sélectionneur, qui n'avait jamais cessé de l'observer, de le rappeler pour aller disputer le Mondial au Qatar. Un choix de dernière minute pour palier une éventuelle méforme de Karim Benzema et apporter son dynamisme balle au pied et face au but.

apporter son dynamisme balle au pied et face au but.

Joueur solidement bâti (1,89 m) , Marcus Thuram est le prototype de l'attaquant moderne, à l'aise avec le ballon, percutant et adroit devant le but.

En grande forme cette saison, le natif de Parme enchaîne les performances de haut niveau avec son club où il n'a jamais été aussi performant (9 buts en 15 matches) et arrive dans une dynamique très positive. Appelé surprise de dernière minute, Marcus Thuram n'a aucune expérience du haut niveau international et n'a que très peu joué en Coupe d'Europe (14 matches et 4 buts). Suffisant pour affronter un Mondial ?

Avec seulement quatre sélections, Marcus Thuram n'a que peu d'automatismes avec les autres joueurs du groupe France.

Marcus Lilian Thuram-Ulien est né le 6 août 1997 à Parme, en Italie. Il est le fils de Lilian Thuram, ancien joueur de l'équipe de France, champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000. Suivant les traces de son père, Marcus pratique le football en club, d'abord à l'Olympique de Neuilly-sur-Seine puis à l'AC Boulogne-Billancourt. Il entre ensuite à l'Institut national du football de Clairefontaine avant d'intégrer le centre de formation du FC Sochaux-Montbéliard en 2012. Passé professionnel en 2015, Marcus Thuram joue son premier match en Ligue 2 contre La Berrichonne de Châteauroux. Il remporte la Coupe Gambardella en 2015 et se distingue en inscrivant l'un des 2 buts de la finale.

En 2017, Marcus Thuram quitte le FC Sochaux-Montbéliard pour rejoindre l'EA Guingamp. Lors des quarts de finale de la Coupe de la Ligue 2018-2019, il rate un penalty, mais marque dans les arrêts de jeu, ce qui permet à son équipe d'éliminer le Paris Saint-Germain et d'accéder à la demi-finale contre l'AS Monaco. Le jeune attaquant se distingue lors de cette demi-finale en inscrivant un but à la 55e minute.

En 2019, le footballeur signe au Borussia Mönchengladbach et inscrit 14 buts lors de la saison 2019- 2020. Sa saison s'arrête cependant en juin à cause d'une blessure à la cheville. Pendant la saison suivante, il marque 11 buts en 43 matchs, dont un doublé contre le Real Madrid dans le cadre de la Ligue des champions. Le 19 décembre 2020, Marcus Thuram crée la polémique en crachant au visage de Stefan Posch lors d'un match contre Hoffenheim. Condamné par la Fédération allemande de football, ce geste lui vaut d'être suspendu pendant 5 matchs et une amende de 40 000 euros.

S'il a traîné cet incident comme un boulet toute la saison, l'ancien guingampais a profité de l'été dernier pour se remettre les idées à l'endroit et ses performances sur le terrain l'atteste. Depuis la rentrée, repositionné en pointe, il cartonne et compte déjà 10 buts en seulement 15 matches, autant que son record en Bundesliga établi en 2020 mais en 31 rencontres. A 25 ans, l'attaquant semble avoir encore gagné en maturité et exploite au mieux ses qualités de percussion et de finisseur.

Marcus Thuram Age : 25 ans

25 ans Poste : attaquant

attaquant Club actuel : Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach Salaire : 4 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 15 matchs en Bundesliga cette saison avec 10 buts et 3 passes décisives, 21 matchs la saison dernière avec 3 buts et 1 passe décisive

0 match en Coupe d'Europe cette saison et la saison dernière

0 match en équipe de France cette saison et la saison dernière Quelques trophées : pas de trophée

Si Marcus Thuram est bien le fils de Lilian, champion du monde et d'Europe avec la France, son destin de footballeur n'était pas une évidence. Dans un entretien accordé à L'Equipe, l'ancien défenseur de Parme a expliqué qu'il aurait préféré voir ses enfants suivre une autre voie. "Je voulais qu'ils fassent d'autres sports, explique-t-il au sujet de ses fils, le cadet Khephren étant également

Lilian Thuram ira même plus loin, refusant que son fils intègre la prestigieuse école de formation de l'INF Clairefontaine, le jugeant pas encore assez mature. Il acceptera un an plus tard, "un mal pour un bien" selon Marcus. "lorsque j'ai intégré Clairefontaine, l'année suivante, j'étais parmi les plus forts"

"un mal pour un bien" selon Marcus. "lorsque j'ai intégré Clairefontaine, l'année suivante, j'étais parmi les plus forts" Quelques années plus tard, Marcus Thuram a donc retrouvé Clairefontaine, camp de base des Bleus pour cet Euro, et s'apprête à disputer sa première grande compétition internationale.