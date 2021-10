Lucas Hernandez : bientôt en prison ? Pour quelle raison ?

Mauvaise nouvelle pour le défenseur de l'équipe de France. Lucas Hernandez est convoqué le 19 octobre à 11h00 par le tribunal correctionnel de Madrid. Le joueur du Bayern Munich doit se rendre dans la capitale espagnole pour choisir le centre pénitentiaire qu'il souhaite intégrer pour y purger sa peine. Toutes les explications.

[Mis à jour le 13 octobre 2021 à 19h04] Lucas Hernandez est dans la tourmente. Quelques jours seulement après avoir remporté la Ligue des nations avec les Bleus, le défenseur du Bayern Munich est rattrapé par la justice. Ce mercredi 13 octobre, le quotidien madrilène AS révèle que l'ancien joueur de l'Atlético Madrid doit se rendre au tribunal correctionnel de Madrid, le 19 octobre à 11h00. La justice espagnole précise que Lucas Hernandez doit choisir le centre pénitentiaire où il purgera sa peine de prison.

Pour quelles raisons Lucas Hernandez doit-il effectuer une peine de prison ? Tout commence en février 2017. À cette époque, Lucas Hernandez évolue à l'Atlético Madrid. Le footballeur et sa compagne avaient été condamnés à 31 jours de travaux d'intérêt général et six mois d'éloignement mutuel pour des faits de violences domestiques. Or, Lucas Hernandez et sa compagne Amelia de la Osa Lorente, n'avaient pas respecté cet ordre d'éloignement et s'étaient rendus à Miami pour leur lune de miel. Face à cette violation de l'ordre d'éloignement, une peine d'un an d'emprisonnement avait été requise par le parquet de Madrid, en janvier 2018. En décembre 2019, le tribunal a finalement condamné le champion du monde français à six mois d'emprisonnement. Son appel ayant été refusé, Lucas Hernandez doit donc se rendre devant le tribunal correctionnel de Madrid. Le joueur et ses avocats ont fait appel de la décision du tribunal. Le joueur du Bayern Munich pourrait donc ne pas aller en prison ou seulement quelques jours, le temps que son appel soit examiné.

Lucas Hernandez naît à Marseille le 14 février 1996 de l’union de Laurence Py et du footballeur français d’origine espagnole Jean-François Hernandez, évoluant à cette période à l’Olympique de Marseille avant d’être transféré en Espagne. La famille emménage alors en Espagne alors que Lucas a 6 ans. Lui et son frère cadet, Theo Hernandez, embrassent la même passion pour le football et sont formés à l’Atlético de Madrid.

En 2012, il vit sa première sélection en équipe de France, catégorie des moins de 16 ans. Après son parcours junior, il rejoint l’équipe B des Colchoneros pendant quelques semaines avant d’intégrer l’effectif de l’équipe première dès la saison 2014-2015 où il dispute également 13 matchs avec la sélection nationale des moins de 19 ans. Pouvant évoluer en tant que latéral gauche ou défenseur central, son profil polyvalent est très apprécié. La saison suivante, il ne trouve pourtant pas encore de place de titulaire et envisage de quitter le club, mais celui-ci le retient.

A la faveur de plusieurs blessures de défenseurs, l’entraîneur Diego Simeone lui offre du temps de jeu tant en championnat qu’en Ligue des Champions. En 2016, il est prolongé et gagne en 2017 une place de titulaire au sein de l’effectif madrilène. A l’issue de la saison 2017-2018 pendant laquelle il fait partie intégrante de la campagne européenne, il remporte l’Europa League en battant l’Olympique de Marseille en finale. Une année riche pour Lucas Hernandez qui est convoqué en équipe de France première en mars 2018.

Il fait rapidement ses preuves auprès du sélectionneur Didier Deschamps qui l’appelle pour disputer la Coupe du monde 2018 en Russie. Il s’impose comme un titulaire indiscutable des Bleus et, après avoir délivré une passe décisive en quart de finale pour Benjamin Pavard et une passe décisive en finale pour Kylian Mbappé, il est sacré champion du monde et, à ce titre, chevalier de la Légion d’honneur.

La saison 2018-2019 est plus difficile pour Lucas Hernandez qui enchaîne les blessures. Il est pourtant recruté par le Bayern Munich pour un montant de 80 millions d’euros, somme exceptionnelle pour le transfert d’un défenseur. Sa première saison en Bundesliga est ternie par de nouvelles blessures, mais il parvient tout de même à jouer 25 matchs, dont trois en Ligue des champions qu’il remporte à nouveau contre un club français, le Paris Saint-Germain. Il s’impose en 2020-2021 dans le club le plus titré d’Allemagne. Le Bayern Munich est éliminé de la Ligue des Champions par le PSG, mais remporte le championnat. Parallèlement, il participe à sept matchs pour qualifier la France à l’Euro 2021. Malheureusement, la compétition a été douloureuse pour lui. Titulaire lors du premier match contre l'Allemagne, il ne joue pas la rencontre suivante contre la Hongrie et sors à la mi-temps du troisième de match de poule contre le Portugal. Il ne jouera pas une minute lors de l'élimination française en 1/8ème du finale par la Suisse. Après un Euro délicat, Lucas Hernandez remporte la Ligue des nations avec les Bleus en octobre 2021. Un tournoi qu'il remporte avec son frère Theo, également convoqué par Didier Deschamps.

A 25 ans, Lucas Hernandez a déjà gagné beaucoup de trophées, dont trois des plus prestigieux. Avec l’Atlético Madrid, il remporte la Ligue Europa en 2018 deux mois avant de soulever la Coupe du monde avec la France. Une équipe dans laquelle il a trouvé une place de titulaire juste avant le début de la compétition. Il remporte aussi la Supercoupe de l’UEFA en affrontant son rival le Real Madrid en 2018. Avec le Bayern Munich, il remporte cinq titres en 2020 : la Bundesliga, la Coupe d’Allemagne et surtout la Ligue des champions qui lui permettra d’ajouter à son palmarès une deuxième Supercoupe de l’UEFA après la victoire face au Séville FC et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en battant l’équipe mexicaine des Tigres. Lucas Hernandez gagne à nouveau la Bundesliga en 2020-21 et remporte un deuxième trophée avec les Bleus : la Ligue des nations en octobre 2021.

Alors qu’au moment de sa dernière prolongation de contrat avec l’Atlético Madrid, le salaire de Lucas Hernandez était estimé à 8,5 millions d’euros brut par an, celui-ci a considérablement progressé après son transfert au Bayern Munich. Si bien que le joueur perçoit désormais un salaire de 13,5 millions d’euros par saison, soit 1,1 million d’euros par mois. Cela fait de lui le défenseur le mieux payé de Bundesliga. Il est également le 5e joueur du Bayern Munich en termes de rémunération. Et, dans le monde, il est en 2021 le 33e joueur le plus gratifié. Seuls trois défenseurs sont mieux payés que Lucas Hernandez.

Lucas Hernandez vit une histoire d’amour passionnelle avec Amelia Ossa Llorente. Mais, en 2017, le couple, alcoolisé, échange des coups. Chacun écope d’un mois de travaux d’intérêt général et le tribunal espagnol les condamne également à une peine de six mois d’éloignement. Or, Lucas Hernandez et sa compagne se réconcilient et sont interpellés ensemble. Une peine d’un an de prison avec sursis est alors prononcée à l’encontre du joueur pour non-respect de l’ordre d’éloignement. Peine qui sera réduite à six mois en décembre 2019. Quelques mois plus tard, le 1er août 2018, soit moins d’un mois après le sacre de la Coupe du monde, Amelia Ossa Llorente donne naissance à leur premier enfant, un garçon nommé Martin.