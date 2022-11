Lucas Hernandez : forfait pour le reste de la Coupe du monde, quelle est sa blessure ?

Encore un blessé en équipe de France. À l'occasion du match de la France face à l'Australie mardi 22 novembre, le défenseur du Bayern s'est gravement blessé.

Après Christopher Nkunku, Karim Benzema, l'équipe de France a perdu un nouveau joueur à l'occasion du premier match de la Coupe du monde face à l'Australie mardi 22 novembre. Sorti sur blessure à la 9e minute suite à un débordement d'un joueur australien sur le côté droit, amenant également l'ouverture du score, le défenseur du Bayern Munich a très vite hurlé de douleur, laissant craindre une très grave blessure.

Juste après la rencontre, le pessimisme de Didier Deschamps laissait craindre un forfait pour le reste de la Coupe du monde. Une information confirmée dans la nuit de mardi à mercredi après des examens. Blessé, Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. "Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais, bien: le courage, il l'aura, c'est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible", indique Didier Deschamps.

Sélectionné dès 2012 en Bleu au sein de l'équipe de France U16, Lucas Hernandez a intégré l'équipe de France A pour la première fois en mars 2018, quelques mois avant une Coupe du monde 2018 où il a été propulsé titulaire dans la foulée de la blessure de Benjamin Mendy. Brillant en Russie, passeur décisif pour Benjamin Pavard sur le fameux but du latéral droit face à l'Argentine, Lucas Hernandez est devenu un cadre des Bleus. Didier Deschamps le préfère dans un rôle de latéral gauche même s'il est régulièrement aligné en tant que défenseur central au Bayern Munich. Vainqueur de la Ligue des Nations 2021 avec les Bleus, Lucas Hernandez dispute sa 2e Coupe du monde au Qatar.

+ Une expérience déjà importante des grandes compétitions, une belle stabilité à ce poste en équipe de France où il a la confiance de Didier Deschamps. - Une condition physique incertaine, de nombreux matchs manqués ces dernières saisons. De retour avec le Bayern Munich tardivement, juste avant l'annonce de la liste. Son état de forme interpelle à l'aube d'une compétition sans période de préparation. + Sa polyvalence latéral-stoppeur est un atout au sein d'une équipe de France remaniée, notamment défensivement. - Comment digérera-t-il la nouvelle concurrence de son frère Théo, latéral gauche comme lui mais qui présente un profil plus offensif sur son aile ?

Lucas Hernandez naît à Marseille le 14 février 1996 de l'union de Laurence Py et du footballeur français d'origine espagnole Jean-François Hernandez, évoluant à cette période à l'Olympique de Marseille avant d'être transféré en Espagne. La famille emménage alors en Espagne alors que Lucas a 6 ans. Lui et son frère cadet, Theo Hernandez, embrassent la même passion pour le football et sont formés à l'Atlético de Madrid.

Après son parcours junior, il rejoint l'équipe B des Colchoneros pendant quelques semaines avant d'intégrer l'effectif de l'équipe première dès la saison 2014-2015 où il dispute également 13 matchs avec la sélection nationale des moins de 19 ans. Pouvant évoluer en tant que latéral gauche ou défenseur central, son profil polyvalent est très apprécié. La saison suivante, il ne trouve pourtant pas encore de place de titulaire et envisage de quitter le club, mais celui-ci le retient.

A la faveur de plusieurs blessures de défenseurs, l'entraîneur Diego Simeone lui offre du temps de jeu tant en championnat qu'en Ligue des Champions. En 2016, il est prolongé et gagne en 2017 une place de titulaire au sein de l'effectif madrilène. A l'issue de la saison 2017-2018 pendant laquelle il fait partie intégrante de la campagne européenne, il remporte l'Europa League en battant l'Olympique de Marseille en finale. Une année riche pour Lucas Hernandez qui est convoqué en équipe de France première en mars 2018.

La saison 2018-2019, dans la foulée du sacre en Coupe du monde avec les Bleus, est plus difficile pour Lucas Hernandez qui enchaîne les blessures. Il est pourtant recruté par le Bayern Munich pour un montant de 80 millions d'euros, somme exceptionnelle pour le transfert d'un défenseur. Sa première saison en Bundesliga est ternie par de nouvelles blessures, mais il parvient tout de même à jouer 25 matchs, dont trois en Ligue des champions qu'il remporte à nouveau contre un club français, le Paris Saint-Germain. Il s'impose en 2020-2021 dans le club le plus titré d'Allemagne. Le Bayern Munich est éliminé de la Ligue des Champions par le PSG, mais remporte le championnat. Parallèlement, il participe à sept matchs pour qualifier la France à l'Euro 2021. Malheureusement, la compétition a été douloureuse pour lui. Titulaire lors du premier match contre l'Allemagne, il ne joue pas la rencontre suivante contre la Hongrie et sort à la mi-temps du troisième de match de poule contre le Portugal. Il ne jouera pas une minute lors de l'élimination française en 1/8ème du finale par la Suisse. Après un Euro délicat, Lucas Hernandez glane la Ligue des nations avec les Bleus en octobre 2021, un tournoi qu'il remporte avec son frère Theo, également convoqué par Didier Deschamps.

Lucas Hernandez Age : 26 ans

26 ans Poste : défenseur

défenseur Club actuel : Bayern Munich

Bayern Munich Salaire : 15 à 16 millions d'euros annuels bruts ► Le récap' ◄ En chiffres : 7 matchs en Bundesliga cette saison. 25 matchs la saison dernière

2 matchs en Ligue des champions cette saison, 1 but. 8 matchs en Ligue des champions la saison dernière.

0 matchs en équipe de France cette saison, 3 matchs la saison dernière. Quelques trophées : Coupe du monde 2018 (Equipe de France)

Ligue des Nations 2020-2021 (Equipe de France)

Ligue des champions 2019-2020 (Bayern Munich)

Coupe du monde des clubs 2021 (Bayern Munich)

Championnat d'Allemagne 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 (Bayern Munich)

Ligue Europa 2017-2018 (Atletico de Madrid)

Coupe d'Allemagne 2019-2020 (Bayern Munich)

Supercoupe d'Allemagne 2020-2021 et 2022-2023 (Bayern Munich)

Lucas Hernandez vit une histoire d’amour passionnelle avec Amelia Ossa Llorente. Mais, en 2017, le couple, alcoolisé, échange des coups. Chacun écope d’un mois de travaux d’intérêt général et le tribunal espagnol les condamne également à une peine de six mois d’éloignement. Or, Lucas Hernandez et sa compagne se réconcilient et sont interpellés ensemble. Une peine d’un an de prison avec sursis est alors prononcée à l’encontre du joueur pour non-respect de l’ordre d’éloignement. Peine qui sera réduite à six mois en décembre 2019. Quelques mois plus tard, le 1er août 2018, soit moins d’un mois après le sacre de la Coupe du monde, Amelia Ossa Llorente donne naissance à leur premier enfant, un garçon nommé Martin.