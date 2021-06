Memphis Depay : transfert, stats à Lyon, salaire... Tout sur la star des Pays-Bas

Âgé de 27 ans à l'heure de disputer l'Euro, Memphis Depay est l'homme fort des Pays-Bas, équipe dont il incarne la principale menace offensive. L'attaquant de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait s'envoler pour le Barça, mènera-t-il les "Oranje" au titre européen ? Salaire, parcours, couple ou encore palmarès, découvrez tout ce que vous devez savoir sur Memphis Depay.

C'est l'homme fort de l'attaque néerlandaise. Memphis Depay s'est imposé durant le mandat de Ronald Koeman à la tête de la sélection des Pays-Bas et l'attaquant de l'Olympique Lyonnais a su conserver son statut et son rôle de "faux numéro 9" auprès de Frank De Boer, l'actuel sélectionneur des "Oranje". Dans ce rôle d'appui capable de dézoner et de prendre de nombreux espaces, l'ancien ailier de Manchester United semble s'épanouir et assume son rôle de guide auprès d'une jeune génération brillante, incarnée par les anciens "Wonder Kids" de l'Ajax Mathis De Ligt et Frenkie De Jong. Une belle revanche pour Memphis Depay qui aurait pu rater l'Euro suite à sa grave blessure au genou fin 2019. Sa détermination à retrouver rapidement les terrains et le report d'un an pour cause de Covid-19 en ont décidé autrement. Une opportunité de rêve pour Memphis Depay, en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais et qui rêve de retrouver une grande formation européenne. Le favori pour l'accueillir se nomme toujours le FC Barcelone, dirigé par un certain Ronald Koeman, son ex-entraîneur en sélection. Bio, palmarès, parcours... Voici tout ce qu'il faut savoir sur Memphis Depay.

Footballeur international néerlandais, Memphis Depay naît le 13 février 1994 (27 ans) à Moordrecht, un petit village proche de Rotterdam aux Pays-Bas. Il est d’abord élevé par sa mère néerlandaise, Cora Schensema, et son père ghanéen, Dennis Depay. Puis, lorsqu’il est âgé de quatre ans, ses parents divorcent et son père l’abandonne. Son enfance est difficile et Memphis Depay est considéré comme un enfant indiscipliné. Son premier entraîneur au Sparta Rotterdam le qualifie même d’enfant "impossible à entraîner". Malgré son fort potentiel sportif, il est incapable de bien se comporter. Pourtant, il change radicalement d’attitude en 2009, au décès de son grand-père, qu’il considérait jusqu’alors comme son unique figure paternelle. Memphis Depay est d’abord formé par le Sparta Rotterdam puis par le PSV Eindhoven. Il fait ses débuts professionnels en 2011-2012, alors qu’il est âgé de 17 ans.

Brillant dès ses débuts, il remporte la Coupe des Pays-Bas et la Supercoupe dès cette première saison. C’est ainsi qu’il devient peu à peu un titulaire régulier, avant de remporter le championnat néerlandais la saison suivante. Sacré meilleur buteur et meilleur jeune joueur de la compétition, il inscrit 22 buts en 30 matchs au cours de cette seule compétition. A la suite de cette dernière, il rejoint le club anglais de Manchester United en 2015. Cependant, il peine à se faire un nom en Premier League et sa saison est relativement décevante malgré la victoire de la FA Cup et de la Ligue Europa. En panne de temps de jeu dans une équipe en crise après le départ de Sir Alex Ferguson, il quitte finalement l’Angleterre pour rejoindre le club français de l’Olympique Lyonnais, en janvier 2017.

Lors de sa première saison, il inscrit 19 buts en 36 matchs et est consacré troisième buteur du championnat français. Il s'impose peu à peu comme le leader offensif des Gones. En décembre 2019, après un début de saison remarqué à l’OL, Memphis Depay se blesse gravement lors d’une rencontre contre Rennes. Il est victime d’une rupture des ligaments croisés et est indisponible pour au moins six mois. Fermement décidé à jouer lors de l’Euro 2020, il débute une rééducation express. Cependant, la compétition est reportée en 2021 en raison de la crise sanitaire mondiale. En mai 2021, le sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas Frank de Boer annonce que Memphis Depay est sélectionné pour participer à cette compétition.

Memphis Depay dispose d’un brillant palmarès et de sept titres à son actif. En 2011, il est champion d’Europe des moins de 17 ans pour les Pays-Bas. En club, c'est avec le PSV Eindhoven qu’il remporte la Supercoupe en 2012 ainsi que la Coupe des Pays-Bas, la même année. En 2014, il termine à la troisième place de la Coupe du monde. Puis, il devient champion des Pays-Bas en 2015. En 2016, il remporte la FA Cup avec Manchester United, suivie de la Ligue Europa l’année suivante. Malgré sa blessure en 2019, il est finaliste de la Ligue des Nations avec les Pays-Bas. Avec l'OL, il ne remporte pas de titre, se contentant d'une place de finaliste de la Coupe de la Ligue en 2020.

Au début de sa carrière, Memphis Depay s’engage avec SEG International. Plusieurs agents l’aident à gérer son évolution professionnelle et la négociation de son salaire. Le principal d’entre tous est Kees Ploegsma, mais Carl Thomas se charge néanmoins de son transfert à Manchester United.

En tant que joueur pour l’équipe britannique, selon le quotidien néerlandais De Telegraaf, Memphis Depay touchait un salaire hebdomadaire de 120 000 euros. Son transfert de Manchester United à Lyon, en janvier 2017, est signé pour la somme de 16 millions d’euros. Son revenu, quant à lui, est largement revu à la hausse au sein du club français de l’Olympique Lyonnais. Memphis Depay perçoit un revenu mensuel de 480 000 euros, soit plus de 5,8 millions par an. Sa fin de son contrat est prévue pour juin 2021 et Memphis Depay est ainsi attendu au club espagnol du Barça après l'Euro 2021.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Côté vie privée, Memphis Depay vit d’abord une première idylle avec Lori Harvey, de 2016 et 2018. Fille du célèbre Steve Harvey, humoriste, acteur et animateur américain, celle-ci le place directement sous le feu des projecteurs. Aujourd’hui, Memphis Depay semble pourtant s’éloigner du devant de la scène et préfère vivre sa nouvelle histoire d’amour en toute discrétion. Il est actuellement en couple avec une Parisienne. S’il est particulièrement présent sur les réseaux sociaux, il reste en effet très discret côté sentimental et nul ne sait réellement qui est celle qui fait fondre le cœur de l’attaquant.