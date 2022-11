Kingsley Coman : forfait face au Danemark ? Quelle est sa blessure

Alors qu'il était devenu une alternative à Ousmane Dembélé pour la rencontre face au Danemark ce samedi 26 novembre, le joueur du Bayern est légèrement blessé.

Après Nkunku, Benzema, Hernandez, Coman s'est-il blessé avec les Bleus ? Lors de l'entraînement collectif de ce jeudi 24 novembre, l'attaquant du Bayern Munich a très rapidement écourté sa séance pour continuer à s'entraîner en salle, évitant la mise en place tactique et l'opposition. Selon les informations sur place de nos confrères, l'ailier de l'équipe de France aurait une petite gêne musculaire à la cuisse.

D'après RMC, la gêne de l'ancien Parisien ne remonte pas à ce jeudi et à l'entraînement, mais à mercredi, lors d'un match amical disputé par les remplaçants de la 1re journée contre le club qatari de Al-Markhiya. Considéré comme la doublure de Ousmane Dembélé, Kinglsey Coman a un rôle important dans le groupe de Didier Deschamps, lui qui est plus "rassurant" dans les phases défensives que le joueur du FC Barcelone.

Son parcours en bleu

Kingsley Coman connaît bien l'équipe de France. L'ancien Parisien a été appelé pour la première fois par Didier Deschamps en novembre 2015 et il connaîtra sa première sélection à l'occasion d'un match tristement célèbre, le France - Allemagne du 13 novembre 2015. Depuis, l'ancien Parisien a connu 40 sélections. Un joli nombre alors qu'il n'a que 26 ans. Il a inscrit que cinq buts mais il se montre précieux dans son jeu de provocation et peut dérouter n'importe quel défenseur grâce à sa pointe de vitesse.

En 2016, Kingsley Coman est retenu par le sélectionneur français pour disputer l'Euro en France. Il terminera vice-champion d'Europe et disputera plusieurs matchs dont plus d'une heure de jeu jouée en finale face au Portugal. Deux ans plus tard, il loupe la Coupe du monde en Russie à cause d'une blessure et ne pourra pas participer au sacre français. Malgré tout il remportera son premier trophée avec les Bleus en 2021 avec la Ligue des nations.

+ Un profil déroutant avec une pointe de vitesse exceptionnelle et des appuis bas qui peuvent faire mal aux adversaires. - Des difficultés dans le dernier geste pour finir devant les cages ou pour trouver des partenaires dans la zone de vérité. + Une grosse expérience des gros matchs dans des compétitions importantes car il a un gros palmarès et il joue très régulièrement des rencontres intenses avec le Bayern Munich. - Il est fragile physiquement et n'est pas à l'abri de blessures pendant la Coupe du monde 2022.

Coman fait ses débuts au club de l'US Senart-Moissy avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain. Il est alors âgé de 9 ans. Sept ans plus tard, il est le plus jeune joueur de l'histoire du PSG à disputer un match professionnel en Ligue 1. En effet, il remplace Marco Verratti à la 87e minute face au FC Sochaux-Montbéliard. Il joue en tout 4 matchs sous les couleurs du PSG, mais ne marque aucun but. Malgré tout, ses capacités attirent l'attention de grands clubs étrangers.

C'est avec la Juventus que Kingsley Coman décide de signer en 2014. Ses performances s'améliorent et il marque un but en Coupe d'Italie contre l'Hellas Vérone. Avec la Juve, il est sacré champion d'Italie en 2015 suite à la victoire contre la Sampdoria de Gênes (0-1). Pendant la saison 2014-2015, l'attaquant dispute 20 matchs pour 1 but inscrit et 2 passes décisives.

Sa saison 2015-2016 à la Juventus est courte puisque le joueur est prêté par le club italien au Bayern Munich pour deux saisons avec option d'achat. Il marque son premier but sous les couleurs du Bayern le 19 septembre 2015, face au SV Darmstadt. Durant la saison 2015-2016, Kingsley Coman marque en tout 6 buts et délivre 11 passes décisives. Durant la saison suivante, l'attaquant marque 2 buts en championnat. Kingsley Coman s'engage ensuite définitivement avec le Bayern auquel il est désormais lié jusqu'en 2027. Les dirigeants bavarois semblent aimer le joueur qu'il leur rend bien en inscrivant le but décisif en finale de la Ligue des champions face à Paris, son club formateur, en 2020. À 26 ans, il a déjà joué 246 matchs sous les couleurs du club allemand et a inscrit 50 buts et a délivré 61 passes décisives.

Kingsley Coman Age : 26 ans

26 ans Poste : attaquant

attaquant Club actuel : Bayern Munich

Bayern Munich Salaire : 17 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 9 matchs joués cette saison en Bundesliga. 1 but et 4 passes décisives. 21 matchs joués la saison passée avec 6 buts et 3 passes décisives

3 matchs en LDC cette saison avec 0 but et 1 passe décisive. 9 matchs la saison dernière avec 2 buts et 3 passes décisives

4 matchs joués en EDF cette année. 0 but marqué et 0 passe décisive Quelques trophées : Ligue 1 2013, 2014 (Paris-Saint-Germain)

Bundesliga 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (Bayern Munich)

Ligue des champions 2020 (Paris-Saint-Germain)

Ligue des nations 2020 (France)

Né à Paris de parents guadeloupéens et guinéens, Kingsley Coman hérite de son prénom en hommage à des clandestins africains qui avaient tenté de rejoindre l'Europe par bateau et qui ont presque été jetés par dessus bord par des marins. Le père avait eu vent de cette histoire dans Le Parisien et avait été ému par cette histoire et par celle d'un des clandestins qui se prénommait Kingsley.

L'ancien parisien est également le cousin de la Miss France 2003, Corinne Coman qui représentait, à l'époque, la Guadeloupe. Il est très inspiré par Thierry Henry qui partage les mêmes origines que lui.

En juin 2017, Kingsley Coman a des déboires avec la justice et est placé en garde à vue lorsque sa compagne Sephora Goignan l'accuse de violences conjugales. L'international français plaidera coupable au tribunal et recevra une amende de 5000 euros. Il devra aussi verser un euro symbolique de dommages et intérêts à son ex-compagne pour couvrir les frais de justice.