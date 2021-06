Kingsley Coman : papa, il a quitté les Bleus ce jeudi !

Sélectionné en équipe de France pour l'Euro 2021, Kingsley Coman fait figure de joker de luxe derrière le trio Mbappé, Benzema, Griezmann. L'ailier du Bayern Munich a toutefois quitté les Bleus avant France-Hongrie prévu samedi.

Kingsley Coman a quitté le groupe de l'équipe de France ce jeudi et ne participera pas à la séance d'entraînement du jour à Budapest, à 48 heures du 2e match des Bleus face à la Hongrie samedi. L'ailier du Bayern Munich attendait un heureux événement et a été informé dans la journée que sa femme allait accoucher. Avec l'accord du staff de l'équipe de France, mais aussi de l'UEFA en raison du protocole sanitaire et des règles de la bulle sanitaire mise en place autour des Bleus, Kingsley Coman a pu quitter Budapest pour rejoindre son épouse. Sa participation au match face à la Hongrie semble donc fortement compromise.

Absent lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, Kingsley Coman a fait son grand retour en équipe de France pour disputer les matchs de l'Euro 2021. Finaliste de l'Euro 2016 face au Portugal, ses qualités techniques et son intelligence de jeu ont séduit Didier Deschamps. Après l'annonce des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2021, l'attaquant du Bayern Munich s'était dit "être très heureux d'être rappelé en équipe de France pour l'Euro 2021. C'est une fierté avant tout de pouvoir représenter la France durant cette compétition" dans une interview sur BFMTV. Biographie, palmarès, salaire, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le joueur de 25 ans.

Footballeur français, Kingsley Coman a fait ses débuts au Paris Saint-Germain avant d'intégrer la Juventus de Turin et le Bayern de Munich. Malgré son jeune âge, son palmarès est impressionnant : il a été deux fois champion de France, deux fois champion d'Italie et six fois champion d'Allemagne. Reconnu pour sa technique et son intelligence de jeu, l'attaquant endosse régulièrement le maillot de l'équipe de France de foot. Retour sur l'âge, le parcours, le salaire et la vie de couple du joueur.

Kingsley Coman est né le 13 juin 1996 à Paris et grandit dans la banlieue de la capitale, à Moissy-Cramayel. Il fait ses débuts au club de l’US Senart-Moissy avant de rejoindre le centre de formation du Paris Saint-Germain. Il est alors âgé de 9 ans. Sept ans plus tard, il est le plus jeune joueur de l’histoire du PSG à disputer un match professionnel en Ligue 1. En effet, il remplace Marco Verratti à la 87e minute face au FC Sochaux-Montbéliard. Il joue en tout 4 matchs sous les couleurs du PSG, mais ne marque aucun but. Malgré tout, ses capacités attirent l’attention de grands clubs étrangers.

C’est avec la Juventus que Kingsley Coman décide de signer en 2014. Ses performances s’améliorent et il marque un but en Coupe d’Italie contre l’Hellas Vérone. Avec la Juve, il est sacré champion d’Italie en 2015 suite à la victoire contre la Sampdoria de Gênes (0-1). Pendant la saison 2014-2015, l’attaquant dispute 20 matchs pour 1 but inscrit et 2 passes décisives.

Sa saison 2015-2016 à la Juventus est courte puisque le joueur est prêté par le club italien au Bayern Munich pour deux saisons avec option d’achat. Il marque son premier but sous les couleurs du Bayern le 19 septembre 2015, face au SV Darmstadt. Durant la saison 2015-2016, Kingsley Coman marque en tout 6 buts et délivre 11 passes décisives. Durant la saison suivante, l’attaquant marque 2 buts en championnat. A la fin de la saison, il reste définitivement au Bayern Munich et s’engage avec le club bavarois jusqu’en 2023. De 2018 à 2021, il inscrit au total 26 buts pour le Bayern.

Dès 2012, Kingsley Coman rejoint l’équipe de France des moins de 17 ans. En 2015, il fait partie des seniors et inscrit son premier but sous les couleurs de la France lors d’un match amical contre la Russie, le 29 mars 2016. Didier Deschamps le sélectionne pour faire partie des 23 joueurs qui disputent l’Euro 2016, même si Coman ne marque aucun but durant les phases finales de la compétition. Lors de la Coupe du monde 2018, il est l’un des onze suppléants de l’équipe de France. Didier Deschamps le rappelle fin 2019 pour participer aux matchs de qualification pour l’Euro 2020, décalé à l’année suivante. En mai 2021, l’entraîneur de l’équipe de France confirme la sélection du joueur pour disputer la compétition.

Avec le Paris Saint-Germain, Kingsley Coman est champion de France pendant deux années de suite, en 2013 et 2014. Il remporte aussi le Trophée des champions en 2013 avec le PSG. Sous les couleurs de la Juventus Turin, il accède au titre de champion d’Italie en 2015 et 2016. En 2015, il gagne aussi la Coupe d’Italie et la Supercoupe d’Italie. La Juventus atteint la finale de la Ligue des Champions en 2015, mais perd face au FC Barcelone.

Joueur du Bayern de Munich à partir de 2015, Kingsley Coman gagne six fois la Bundesliga (de 2016 à 2021), mais aussi la Coupe d’Allemagne en 2016, 2019 et 2020 ainsi que la Supercoupe d’Allemagne en 2016, 2017, 2018 et 2020. Il est aussi vainqueur de la Ligue des champions 2019-2020 en inscrivant un but contre le Paris Saint-Germain. Kingsley Coman est aussi élu meilleur passeur de la Ligue des Champions 2016.

Au Bayern Munich, Kingsley Coman est payé 667 000 euros par mois. Cela représente une somme annuelle de 8 millions d’euros, 156 000 euros par semaine et 22 000 euros par jour. En 2014, le transfert de Kingsley Coman du PSG vers la Juventus était d’un montant de 750 000 euros. Pendant la saison 2015-2016, le club italien a prêté le joueur au Bayern Munich pour une somme de 7 millions d’euros. Kingsley Coman est ensuite resté au Bayern pour un transfert de 20 millions d’euros. La valeur marchande du milieu gauche est actuellement de 65 millions d’euros.

Kingsley Coman est né de parents originaires de Guadeloupe, Christian et Katia Coman. Ces derniers lui ont donné le prénom Kingsley en hommage à un clandestin africain dont ils ont lu l’histoire dans un article de journal. Hormis le footballeur, la famille Coman compte une autre personnalité : Corinne Coman, élue Miss France en 2003, qui est la grande cousine de Kingsley. Côté cœur, ce dernier a été en couple pendant plusieurs années avec le mannequin Sephora Goignan. Une fille prénommée Lëyana est née de cette union. Le couple se sépare en 2017.