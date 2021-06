Corentin Tolisso : palmarès, salaire... Tout savoir sur le milieu de terrain des Bleus

Corentin Tolisso est un milieu de terrain relayeur formé au club de l'Olympique Lyonnais et officiant aujourd'hui au sein du Bayern Munich. Le footballeur fait partie des champions du monde 2018. En couple depuis quelques années, le joueur au palmarès bien rempli fait partie des joueurs de Munich au salaire le plus élevé.

Remarqué par la qualité de ses passes et son efficacité à la récupération du ballon, Corentin Tolisso est titularisé en équipe de France en 2017 et est retenu pour la Coupe du monde l'année suivante, en Russie. Sa capacité d'adaptation lui a permis de remporter plusieurs titres avec le Bayern Munich. Blessé aux ischios avec son club allemand en février, le milieu de terrain remporte une course contre la montre pour participer à l'Euro 2021. De ses débuts à l'Olympique Lyonnais, en passant par sa victoire en Coupe du monde, découvrez toutes les infos à savoir sur le milieu de terrain, Corentin Tolisso, âgé de 26 ans.

Né le 3 août 1994 à Tarare dans le Rhône, Corentin Tolisso découvre le football dès le plus jeune âge. Repéré par l’entraîneur des benjamins 1 du Football Club du Pays de L’Arbresle (FCPA), le joueur intègre le club où il exerce d’abord comme attaquant avant d’être repositionné au milieu de terrain. Le poste de meneur de jeu semble en effet mieux convenir à ce footballeur en formation qui contribue alors grandement à la promotion en excellence du FCPA. Talentueux et sérieux, Corentin Tolisso rejoint l’équipe des moins de 13 ans de l’Olympique Lyonnais en 2007. A force d’abnégation, le jeune joueur progresse et développe ses capacités techniques. Corentin Tolisso intègre les moins de 17 ans, participe à la Coupe Gambardella au cours de la saison 2012-2013 et obtient dans la foulée son baccalauréat économique et social avec mention.

La saison 2013-2014 marque son entrée dans le groupe professionnel du club lyonnais. La polyvalence du joueur séduit et l’Olympique Lyonnais lui propose de signer son premier contrat. Le milieu de terrain décroche alors sa première titularisation en 2014 lors d’un match en Ligue 1 contre Montpellier. Sous l’ère Rémi Garde, le footballeur s’impose progressivement soit sur le côté droit, soit au milieu de terrain. Corentin Tolisso commence à se faire connaître d’un grand public qui se laisse séduire par les performances sportives du joueur. Hubert Fournier, qui succède à Rémi Garde en 2014, renouvelle logiquement sa confiance à Corentin Tolisso qui se montre de plus en plus décisif au cours des matchs de son équipe. Le footballeur s’impose d’ailleurs désormais comme un titulaire incontournable chez les Gones.

Le talent du milieu de terrain ne passe pas inaperçu à l’étranger. De nombreux recruteurs s’intéressent à son profil particulièrement singulier. Mais c’est le Bayern Munich qui dégaine le premier et lui propose de rejoindre son équipe première à l’été 2017. L’entraîneur de l’équipe allemande, Carlo Ancelotti, appuie fortement son recrutement. Le joueur retrouve sur le terrain un certain Franck Ribéry qui le prend alors sous son aile et contribue fortement à son intégration rapide. Malgré tout, ses débuts sont poussifs, mais le joueur ne renonce pas et parvient à hausser son niveau. Obstiné et travailleur, Corentin Tolisso gagne du temps de jeu et remporte le championnat d’Allemagne en 2018. Mais malheureusement, le footballeur se blesse gravement au genou au début de la saison 2018-2019, une blessure qui l’éloigne des terrains pendant de longs mois. Corentin Tolisso parvient toutefois à revenir et décroche avec son club la Ligue des champions 2019-2020 face au Paris Saint-Germain.

Avant d’être titularisé par Didier Deschamps, Corentin Tolisso a d’abord forgé ses armes avec les U19, les U20 puis les Espoirs. Sa première sélection avec les Bleus a lieu lors d’un match amical en 2017. Dès lors, le milieu de terrain est régulièrement appelé. Le footballeur fait d’ailleurs partie des 23 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du monde 2018 en Russie et soulève, au terme de la compétition, le Graal de tous les footballeurs. Le sélectionneur lui renouvelle sa confiance pour l’Euro 2020.

La plupart de ses titres, Corentin Tolisso les a décrochés avec le Bayern Munich. Champion de la Bundesliga de 2018 à 2021, le joueur de football décroche également la Coupe d’Allemagne en 2019 et 2020 ainsi que la Supercoupe d’Allemagne en 2017 et 2020. Sur le plan européen, le club munichois gagne la Supercoupe de l’UEFA en 2020 ainsi que la Ligue des champions en 2020. Il remporte également la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2020. Avec l’équipe de France, le milieu de terrain est devenu champion du monde en 2018 en battant la Croatie en finale.

Au sein du Bayern Munich, Corentin Tolisso touche un salaire annuel de 8 millions d’euros, hors bonus. Cela équivaut à une rémunération mensuelle de 583 000 euros. Ce montant ne prend pas non plus en compte les contrats commerciaux, qu’il peut notamment signer avec son sponsor Nike. Lors de son transfert en 2017 qui avait coûté près de 41,5 millions d’euros, le joueur français était devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club munichois. La valeur marchande de Corentin Tolisso est estimée à 30 millions d’euros.

Discret sur sa vie privée, le milieu de terrain du Bayern Munich partage sa vie depuis quelques années avec Sandra, une jeune femme dont on sait peu de choses. On l’aperçoit pourtant régulièrement dans les tribunes à l’occasion, notamment, des grands matchs de l’équipe de France. La jeune femme est souvent accompagnée de Marine Tolisso, la sœur de Corentin. Marine Tolisso s’est d’ailleurs fait connaître dans sa région en devenant Miss élégance Rhône-Alpes 2017. Les parents de Corentin, Vincent et Marie-Chantal Tolisso, sont également souvent aperçus dans les gradins.