Clément Lenglet : palmarès, âge, parcours... Toutes les infos sur le défenseur

Défenseur central, Clément Lenglet pourrait profiter d'un changement tactique pour être aligné face aux Suisses ce lundi. Exilé en Espagne, le natif de Beauvais enrichit depuis de nombreuses années son palmarès. Parcours, titres remportés, vie de couple, salaire... zoom sur le stoppeur du Barça et des Bleus !

Clément Lenglet sera-t-il titulaire ce lundi soir avec les Bleus face à la Suisse ? Au vu des blessures qui ont pollué le quotidien de l'équipe de France ces derniers jours, Didier Deschamps pourrait être tenté de faire évoluer son système et passer à trois défenseurs centraux. Dans ce dispositif, Clément Lenglet apparaît comme un recours intéressant pour épauler les titulaires en charnière depuis le début de l'Euro, Presnel Kimpembé et Raphaël Varane.

Absent pour la Coupe du monde 2018, Clément Lenglet a été appelé pour la première fois par le sélectionneur Didier Deschamps en 2019 pour un match éliminatoire de l'Euro 2021. Le défenseur central du FC Barcelone dispute donc sa première grande compétition internationale en équipe de France. "Je suis là où je rêvais d'être. [...] C'est forcément un rêve de gosse de participer à ce genre de compétition" racontait avant la compétition Clément Lenglet dans une interview pour France 3 Hauts-de-France.

Footballeur international français, Clément Lenglet voit le jour le 17 juin 1995 à Beauvais dans le département de l’Oise. Membre d’une fratrie de quatre garçons, Clément Lenglet s’essaie un temps au basket. Mais baigné dans l’univers du foot (son père est footballeur et Clément Lenglet le voit jouer régulièrement), il enfile à son tour les crampons. Dans l’Oise, il rejoint le petit club de Fresneaux-Montchevreuil. Puis il gravit les différents échelons du parcours d’un footballeur professionnel. En 2013, à seulement 18 ans, il signe son premier contrat professionnel avec le club de l’AS Nancy-Lorraine. Très vite, il s’impose comme l’un des joueurs indispensables de l’équipe et suscite déjà l’intérêt de grands clubs (la Juventus notamment formule une offre de transfert repoussée par le club et la famille Lenglet).

Lors de la saison 2015-2016, Clément Lenglet est l’un des partisans de la montée de l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 1. Quelques mois plus tard, le défenseur prend toutefois la décision de faire ses valises, direction l’Espagne. Au tout début de l’année 2017, il dispute son premier match en Liga sous le maillot du Séville FC, après un transfert estimé à 5 millions d’euros. De l’autre côté de la frontière franco-espagnole, Clément Lenglet poursuit son ascension. Au cours de l’été 2018, il est recruté par le FC Barcelone. Le club n’hésite alors pas à débourser plus de 35 millions d’euros pour libérer le défenseur de ses obligations contractuelles envers le Séville FC. Au fil des matchs, Clément Lenglet gagne une nouvelle fois sa place au sein de l’effectif barcelonais. Il devient l’un des défenseurs incontournables du FC Barcelone associé à de très grands joueurs comme Gerard Piqué.

Appelé pour la première fois en équipe de France en mai 2019, Clément Lenglet honore sa première sélection lors du parcours des Bleus dans les éliminatoires de l’Euro 2020 (décalé en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19). Il inscrit, en septembre 2019, son premier but sous le maillot tricolore à l’occasion d’un match contre l’équipe d’Andorre. Confronté à une concurrence forte à son poste avec des défenseurs comme Raphaël Varane ou Presnel Kimpembe, Clément Lenglet parvient à obtenir la confiance du sélectionneur Didier Deschamps. Deux ans après sa première convocation chez les Bleus, il retrouve le décor de Clairefontaine en compagnie de 25 autres joueurs et du staff de l’équipe de France pour préparer l’Euro 2020.

Même s’il n’est pas resté très longtemps en France, Clément Lenglet a eu le temps de décrocher un premier titre sur le territoire national. En 2016, le défenseur remporte avec son club de l’AS Nancy-Lorraine la Ligue 2 et permet à son club de rejoindre l’élite. Mais c’est bien en Espagne et avec le FC Barcelone que Clément Lenglet écrit les lignes les plus importantes de son palmarès. En 2018, il remporte sous les couleurs blaugrana la Supercoupe d’Espagne. L’année suivante, il est sacré Champion d’Espagne et décroche la Liga avec ses coéquipiers. En 2021, Clément Lenglet soulève le trophée de la Coupe d’Espagne pour la première fois, deux ans après une finale perdue. Avide de nouveaux titres, le défenseur français entend bien profiter d’une belle performance de l’équipe de France à l’Euro 2020 et du renouveau du FC Barcelone sur la scène européenne pour ajouter encore quelques lignes supplémentaires à son palmarès.

A son arrivée au FC Barcelone en 2018, Clément Lenglet peut compter sur un salaire annuel supérieur à 3 millions d’euros. Les bonnes performances du Français ont ensuite amené les responsables barcelonais à réévaluer son contrat. Dans un club habitué à verser de très gros salaires (11 millions d’euros pour Gerard Piqué, 23 millions d’euros pour Antoine Griezmann, 51 millions d’euros pour Lionel Messi, etc.), Clément Lenglet pouvait en effet se sentir lésé dans sa rémunération avec son nouveau statut de titulaire de la défense du FC Barcelone. En 2021, le salaire de Clément Lenglet au Barça serait ainsi plus proche des 6 millions d’euros par an, soit près de 500 000 euros par mois.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Clément Lenglet est un homme marié. En couple avec sa compagne Estelle depuis de nombreuses années, le défenseur de l’équipe de France est par ailleurs papa. Ensemble, le couple a en effet donné naissance à un petit garçon le 11 mai 2020 à Barcelone. Clément Lenglet compte également 3 petits frères, eux-mêmes passionnés par le foot. Son père, Sébastien Lenglet, y est certainement pour quelque chose puisqu'il est recruteur au sein de l'AS Nancy Lorraine et a lui-même été joueur. Le footballeur reste toutefois relativement discret sur sa vie privée.