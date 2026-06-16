Lucas Digne : femme, PSG... Qui est le défenseur français à la Coupe du monde ?

Lucas Digne est un joueur de football, latéral gauche, international français.

Lucas Digne est né le 20 juillet 1993 à Meaux et a débuté le football comme attaquant avant d'être repositionné défenseur lors de son passage au centre de formation du LOSC. Il y signe son premier contrat professionnel en 2010 et dispute ses premières rencontres en Ligue 1 lors de la saison 2011-2012. Nommé meilleur espoir de Ligue 1 en 2013, il rejoint ensuite le Paris Saint-Germain, puis le FC Barcelone, Everton et enfin Aston Villa.

Lucas Digne au PSG

Après avoir signé au Paris Saint-Germain en juillet 2013, Lucas Digne y remporte rapidement deux titres de champion de France (2014 et 2015), deux Coupes de la Ligue, une Coupe de France et trois Trophées des champions. Malgré une concurrence importante avec Maxwell, il parvient à s'imposer. Il sera ensuite prêté à l'AS Rome en 2015, où il retrouve Rudi Garcia, son ancien entraîneur à Lille.

Transféré au FC Barcelone en juillet 2016, Lucas Digne remporte dès sa première saison la Supercoupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne en 2017. Il est ensuite sacré champion d'Espagne en 2018, bien que peu utilisé lors de sa seconde saison avec seulement vingt matchs disputés toutes compétitions confondues. Il quitte le club catalan pour rejoindre la Premier League et s'engager avec Everton.

Lucas Digne en Angleterre

Arrivé à Everton en août 2018, Lucas Digne réalise une première saison remarquable avec quatre buts et quatre passes décisives, ce qui lui vaut d'être élu meilleur joueur de la saison par les supporters du club en mai 2019. Pièce maîtresse sous les ordres de Carlo Ancelotti, il prolonge son contrat jusqu'en juin 2025 en février 2021. Cependant, un conflit avec le nouvel entraîneur Rafael Benítez précipite son départ en janvier 2022. Lucas Digne rejoint Aston Villa en janvier 2022 pour environ 30 millions d'euros, sous les ordres de Steven Gerrard

Lucas Digne et l'équipe de France

Lucas Digne est un ancien chez les Bleus... Sélectionné en équipe de France depuis 2014, il participe à la Coupe du monde au Brésil, à l'Euro 2016 dont il est finaliste, et à l'Euro 2020. Non retenu pour le Mondial 2022 au Qatar, notamment en raison de son faible temps de jeu à Barcelone lors du Mondial 2018, il fait son retour en sélection en septembre 2024 après près de deux ans d'absence, à la suite du forfait de Ferland Mendy. Il figure également dans la liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde 2026.

Femme de Lucas Digne