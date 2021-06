Thomas Lemar : palmarès, salaire... Tout savoir sur le milieu de terrain

Thomas Lemar fait partie de la sélection des Bleus pour l'Euro 2021. Révélé à Caen puis à Monaco avec qui il a remporté le titre de champion de France, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France évolue à l'Atletico Madrid où il a encore étoffé son palmarès.

Originaire de Guadeloupe, Thomas Lemar s'est fait connaître du grand public en 2017 après avoir remporté le championnat de France avec l'AS Monaco, club où il avait été transféré après avoir brillé sous le maillot de Caen, son club formateur. Depuis 2018, le joueur poursuit sa carrière en tant qu'ailier gauche à l'Atlético de Madrid. 2018 est une année clé pour Thomas Lemar puisqu'elle est également synonyme d'un titre de champion du monde, suite à la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde. Son doublé lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 avait fait forte impression et malgré des performances peu convaincantes avec son club de Monaco en fin de saison, Didier Deschamps l'avait finalement sélectionné pour participer à la Coupe du monde 2018 en Russie. Excellent passeur, le milieu de terrain des Bleus disputera son premier championnat d'Europe. "Je me sens super bien. Je suis arrivé avec un petit souci à une cuisse mais ça va nettement mieux" a indiqué Thomas Lemar lors d'une conférence de presse avant la compétition. Le champion du monde 2018 se dit prêt pour l'Euro 2021. Découvrez toutes les infos à savoir sur le joueur de 25 ans.

Thomas Lemar est né le 12 novembre 1995 à Baie-Mahault, en Guadeloupe. Dès son enfance, il se passionne pour le football et fait ses premiers dribbles au sein du club de Solidarité scolaire de Baie-Mahault. Montrant de réelles capacités techniques, le jeune homme est remarqué par des recruteurs. En 2010, il rejoint le Stade Malherbe de Caen, où il signe en tant que joueur professionnel en 2013. Lorsque le SM Caen passe en Ligue 1, Thomas Lemar marque son premier but en tant que professionnel contre le FC Nantes.

En 2015, Thomas Lemar quitte le SM Caen pour s’engager avec l’AS Monaco. Passeur de talent, il est aussi capable d’inscrire des buts grâce à ses capacités de finisseur. Il s’impose comme l’un des meilleurs joueurs du club princier durant la saison 2016-2017 et remporte le Championnat de France. Resté fidèle à Monaco durant la saison 2017-2018, le joueur termine vice-champion de France en 2018.

Thomas Lemar rejoint l’Atlético de Madrid en juin 2018, pour un transfert de 70 millions d’euros. Durant la saison 2018-2019, il est l’auteur de 4 buts et 6 passes décisives et obtient le titre de vice-champion d’Espagne. La saison suivante est en demi-teinte pour l’ailier guadeloupéen, qui n’inscrit aucun but au cours des 29 matchs joués. Malgré tout, il est champion d’Espagne en 2021.

Thomas Lemar porte également le maillot de l’équipe de France depuis 2011, date à laquelle il évolue chez les moins de 17 ans. Peu après son 21e anniversaire, il est sélectionné chez les Bleus et dispute son premier match en sélection le 15 novembre 2016, contre la Côte d’Ivoire. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, il s’illustre par un doublé face aux Pays-Bas, le 31 août 2017. Malgré ses performances timides en club, il fait partie des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du monde 2018, en Russie. Ne jouant qu’un seul match, face au Danemark (0-0), il a néanmoins l’honneur de soulever la coupe avec ses coéquipiers suite à la victoire de la France sur la Croatie (4-2). Il remporte cette même année la Supercoupe de l’UEFA avec son équipe de l'Atletico Madrid. La saison 2019-2020 a été compliquée pour Thomas Lemar, qui, en plus du coronavirus, a été blessé à deux reprises. Toutefois, en mai 2021, Didier Deschamps annonce qu'il disputera l’Euro 2020 au sein de l’équipe des Bleus.

Même s’il n’a joué qu’un seul match en phase finale (face au Danemark), Thomas Lemar est vainqueur de la Coupe du monde de football 2018 avec l’équipe de France. Il est l’auteur de 4 buts au total sous les couleurs de la France. Alors qu’il joue pour l’AS Monaco, Thomas Lemar est sacré champion de France en 2017. Durant la saison 2016-2017, il marque 14 buts dont 9 en championnat de France. L’année suivante, il est vice-champion de France, toujours avec Monaco après avoir marqué 2 buts en championnat. En 2017 et 2018, il joue la finale de la Coupe de la Ligue après avoir marqué un but durant chaque saison (2016-2017 et 2017-2018).

Evoluant à l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar est champion d’Espagne en 2021, même s’il n’a marqué qu’un seul but pendant la saison. Avec son club, il gagne la Supercoupe de l’UEFA en 2018. Il est également vice-champion d’Espagne en 2018. Durant la saison 2017-2018, il se distingue en marquant 3 buts en championnat. Parmi les distinctions personnelles de Thomas Lemar, on peut citer le Trophée du joueur du mois UNFP de Ligue 1 en novembre 2016 et l’Etoile d’or France Football du meilleur joueur de Ligue 1 en 2017, alors qu’il évolue à Monaco.

Joueur de l’Atlético de Madrid, Thomas Lemar touche un salaire mensuel de 540 000 euros, ce qui représente 18 000 euros par jour et 126 000 euros par semaine. Le salaire annuel du joueur est de 6,5 millions d’euros. Thomas Lemar est sous contrat avec l’Atlético de juillet 2018 à juin 2023 avec une clause libératoire fixée à 129 millions d’euros. Sous les couleurs de Monaco, Thomas Lemar était payé 100 000 euros par mois. Il avait quitté le SM Caen pour l’AS Monaco moyennant une indemnité de transfert de 4 millions d’euros.

Thomas Lemar est le fils d’un douanier, Edwige Lemar, et d’une secrétaire médicale dans une clinique privée, Martine Lemar, qui vivent en Guadeloupe. Il a un frère aîné prénommé Mathieu. Edwige Lemar suit depuis toujours les progrès de son fils, qui a montré des capacités dès l’âge de 3 ans. Entraîneur et initiateur de football, il le conseille lors des prises de décision dans sa carrière de footballeur professionnel. La mère du footballeur, Martine, a bien sûr suivi Thomas Lemar avec émotion lorsque celui-ci a participé à la Coupe du monde de football en Russie en 2018.